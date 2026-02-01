Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/ak-parti-sozcusu-celikten-iran-icin-muzakere-cagrisi-turkiye-guvenilir-bir-ara-bulucu-1103186416.html
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İran için müzakere çağrısı: 'Türkiye güvenilir bir ara bulucu'
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İran için müzakere çağrısı: 'Türkiye güvenilir bir ara bulucu'
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran’a yönelik olası dış müdahalelerin askeri yöntemlerle değil, müzakere ve diplomasi yoluyla... 01.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-01T19:17+0300
2026-02-01T19:18+0300
poli̇ti̇ka
türkiye
abd
i̇ran
savaş
savaş bakanlığı
abd savaş bakanlığı
savaş uçağı
savaş gemisi
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/01/1103185944_0:81:3072:1809_1920x0_80_0_0_daf049c2ab3347743b5d6b7b8a488fb2.jpg
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Osmaniye İl Başkanlığı'nda konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 6 Şubat'ta Osmaniye'de olacağını belirten Sözcü Çelik, "11 ilimizi etkileyen büyük bir felaketti. Devlet-millet dayanışması ve topyekun seferberlikle bu yaralar sarıldı, sarılmaya devam ediliyor" dedi.İran'da son durumAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, doğuda İran'la ilgili gelişmeleri takip ettiklerini belirterek şöyle konuştu:Suriye meselesiSuriye politikasına da değinen Sözcü Çelik, Suriye'nin Suriyeliler tarafından yönetilmesi gerektiğini tekrar vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/kabine-yarin-toplaniyor-gundem-maddeleri-belli-oldu-1103185374.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/01/1103185944_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_41e51c507126adb46437b402ddae6b07.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, abd, i̇ran, savaş, savaş bakanlığı, abd savaş bakanlığı, savaş uçağı, savaş gemisi, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, ak parti, ak parti genel merkezi, ömer çelik
türkiye, abd, i̇ran, savaş, savaş bakanlığı, abd savaş bakanlığı, savaş uçağı, savaş gemisi, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, ak parti, ak parti genel merkezi, ömer çelik

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İran için müzakere çağrısı: 'Türkiye güvenilir bir ara bulucu'

19:17 01.02.2026 (güncellendi: 19:18 01.02.2026)
© AA / Yakup SağlamAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2026
© AA / Yakup Sağlam
Abone ol
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran’a yönelik olası dış müdahalelerin askeri yöntemlerle değil, müzakere ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini açıkladı. Çelik, Türkiye’nin ara bulucu rolü üstlenebileceğini belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Osmaniye İl Başkanlığı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 6 Şubat'ta Osmaniye'de olacağını belirten Sözcü Çelik, "11 ilimizi etkileyen büyük bir felaketti. Devlet-millet dayanışması ve topyekun seferberlikle bu yaralar sarıldı, sarılmaya devam ediliyor" dedi.

İran'da son durum

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, doğuda İran'la ilgili gelişmeleri takip ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

Bütün dünya nefesini tutmuş durumda. İran'la ilgili müzakerelerde sonuç alınacak mı, yoksa yeni bir saldırı mı olacak? İran'a yapılacak bir dış müdahalenin çok daha kötü sonuçlar doğuracağını bir kere daha ifade ediyoruz. Etrafımızda, bölgemizde ve dünyada yeterince çatışma var. Dış müdahalelerle, askeri saldırılarla herhangi bir şekilde bir ülkenin liderinin, hükümetinin, kurumlarının hedef alınması çok daha büyük facialara yol açacaktır. Bu sorunların müzakere yoluyla çözülmesi mümkündür. Burada Cumhurbaşkanı'mızın her türlü sorunların çözülmesi konusundaki ara buluculuk iradesi dimdik ayaktadır. Türkiye güvenilir bir ara bulucu, güvenilir bir barış yapıcısı olarak tüm bunlar için doğru bir zemin ve adrestir. Bu çerçevede inşallah daha sıkıntılı sonuçların ortaya çıkmayacağı birtakım sonuçlara ulaşmak mümkün olur.

Suriye meselesi

Suriye politikasına da değinen Sözcü Çelik, Suriye'nin Suriyeliler tarafından yönetilmesi gerektiğini tekrar vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2026
TÜRKİYE
Kabine yarın toplanıyor: Gündem maddeleri belli oldu
17:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала