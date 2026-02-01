https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/ak-parti-sozcusu-celikten-iran-icin-muzakere-cagrisi-turkiye-guvenilir-bir-ara-bulucu-1103186416.html
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İran için müzakere çağrısı: 'Türkiye güvenilir bir ara bulucu'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran’a yönelik olası dış müdahalelerin askeri yöntemlerle değil, müzakere ve diplomasi yoluyla... 01.02.2026, Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Osmaniye İl Başkanlığı'nda konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 6 Şubat'ta Osmaniye'de olacağını belirten Sözcü Çelik, "11 ilimizi etkileyen büyük bir felaketti. Devlet-millet dayanışması ve topyekun seferberlikle bu yaralar sarıldı, sarılmaya devam ediliyor" dedi.İran'da son durumAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, doğuda İran'la ilgili gelişmeleri takip ettiklerini belirterek şöyle konuştu:Suriye meselesiSuriye politikasına da değinen Sözcü Çelik, Suriye'nin Suriyeliler tarafından yönetilmesi gerektiğini tekrar vurguladı.
19:17 01.02.2026 (güncellendi: 19:18 01.02.2026)
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran’a yönelik olası dış müdahalelerin askeri yöntemlerle değil, müzakere ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini açıkladı. Çelik, Türkiye’nin ara bulucu rolü üstlenebileceğini belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Osmaniye İl Başkanlığı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 6 Şubat'ta Osmaniye'de olacağını belirten Sözcü Çelik, "11 ilimizi etkileyen büyük bir felaketti. Devlet-millet dayanışması ve topyekun seferberlikle bu yaralar sarıldı, sarılmaya devam ediliyor" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, doğuda İran'la ilgili gelişmeleri takip ettiklerini belirterek şöyle konuştu:
Bütün dünya nefesini tutmuş durumda. İran'la ilgili müzakerelerde sonuç alınacak mı, yoksa yeni bir saldırı mı olacak? İran'a yapılacak bir dış müdahalenin çok daha kötü sonuçlar doğuracağını bir kere daha ifade ediyoruz. Etrafımızda, bölgemizde ve dünyada yeterince çatışma var. Dış müdahalelerle, askeri saldırılarla herhangi bir şekilde bir ülkenin liderinin, hükümetinin, kurumlarının hedef alınması çok daha büyük facialara yol açacaktır. Bu sorunların müzakere yoluyla çözülmesi mümkündür. Burada Cumhurbaşkanı'mızın her türlü sorunların çözülmesi konusundaki ara buluculuk iradesi dimdik ayaktadır. Türkiye güvenilir bir ara bulucu, güvenilir bir barış yapıcısı olarak tüm bunlar için doğru bir zemin ve adrestir. Bu çerçevede inşallah daha sıkıntılı sonuçların ortaya çıkmayacağı birtakım sonuçlara ulaşmak mümkün olur.
Suriye politikasına da değinen Sözcü Çelik, Suriye'nin Suriyeliler tarafından yönetilmesi gerektiğini tekrar vurguladı.