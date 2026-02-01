AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İran için müzakere çağrısı: 'Türkiye güvenilir bir ara bulucu'

Bütün dünya nefesini tutmuş durumda. İran'la ilgili müzakerelerde sonuç alınacak mı, yoksa yeni bir saldırı mı olacak? İran'a yapılacak bir dış müdahalenin çok daha kötü sonuçlar doğuracağını bir kere daha ifade ediyoruz. Etrafımızda, bölgemizde ve dünyada yeterince çatışma var. Dış müdahalelerle, askeri saldırılarla herhangi bir şekilde bir ülkenin liderinin, hükümetinin, kurumlarının hedef alınması çok daha büyük facialara yol açacaktır. Bu sorunların müzakere yoluyla çözülmesi mümkündür. Burada Cumhurbaşkanı'mızın her türlü sorunların çözülmesi konusundaki ara buluculuk iradesi dimdik ayaktadır. Türkiye güvenilir bir ara bulucu, güvenilir bir barış yapıcısı olarak tüm bunlar için doğru bir zemin ve adrestir. Bu çerçevede inşallah daha sıkıntılı sonuçların ortaya çıkmayacağı birtakım sonuçlara ulaşmak mümkün olur.