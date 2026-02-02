AB, İran'ın AB ordularını terör listesine almasını reddetti

Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İran'ın AB ordularını terör listesine almasını ve terör suçlamalarını bütünüyle reddettiklerini belirtti. 02.02.2026
AB Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.El Anouni, "İran'ın AB ordularını terör listesine almasını ve terör suçlamalarını bütünüyle reddediyoruz" dedi.AB ülkelerinin Tahran'daki büyükelçi ve temsilcilerini Dışişleri Bakanlığına çağrılmasıyla ilgili ise el Anouni, bunun Viyana Sözleşmesi uyarınca bir diplomatik uygulama olduğunu söylemekle yetindi.El Anouni, İran'la irtibata yönelik ise AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak, diplomatik iletişim kanallarının açık olmaya devam edeceğini bildirdi.AB, İran Devrim Muhafızları'nın terör listesine almıştıİran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Devrim Muhafızları Ordusunun terör listesine alınmasına yanıt olarak AB ülkelerinin ordularını terör listesine aldıklarını duyurmuştu.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, 29 Ocak'ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı paylaşımında, AB dışişleri bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladığını bildirmişti.İran Meclisi, 2023'te AB'nin Devrim Muhafızları Ordusunu "terör" listesine alması halinde Avrupa ordularının "terör örgütü" olarak tanımlanmasını öngören yasa çıkarmıştı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İran'ın AB ordularını terör listesine almasını ve terör suçlamalarını bütünüyle reddettiklerini belirtti.
AB Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
El Anouni, "İran'ın AB ordularını terör listesine almasını ve terör suçlamalarını bütünüyle reddediyoruz" dedi.
AB ülkelerinin Tahran'daki büyükelçi ve temsilcilerini Dışişleri Bakanlığına çağrılmasıyla ilgili ise el Anouni, bunun Viyana Sözleşmesi uyarınca bir diplomatik uygulama olduğunu söylemekle yetindi.
El Anouni, İran'la irtibata yönelik ise AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak, diplomatik iletişim kanallarının açık olmaya devam edeceğini bildirdi.

AB, İran Devrim Muhafızları’nın terör listesine almıştı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Devrim Muhafızları Ordusunun terör listesine alınmasına yanıt olarak AB ülkelerinin ordularını terör listesine aldıklarını duyurmuştu.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, 29 Ocak'ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı paylaşımında, AB dışişleri bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladığını bildirmişti.
İran Meclisi, 2023'te AB'nin Devrim Muhafızları Ordusunu "terör" listesine alması halinde Avrupa ordularının "terör örgütü" olarak tanımlanmasını öngören yasa çıkarmıştı.
İran, 2019'da da ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütü" ilan etmesinin ardından ABD ordusunu "terör örgütü" olarak tanımlamıştı.
