YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırı gerçekleştirdiği, kullanımda olmayan eski gümrük sahası, Şehit Piyade... 01.02.2026
Nusaybin-Kamışlı sınır hattında 20 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG yandaşları, kullanımda olmayan eski gümrük sahasındaki Türk bayrağına saldırı gerçekleştirmişti.AA'nın haberine göre, saldırının yaşandığı gümrük sahası, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye en yakın hudut birliği olan, Mardin'in Nusaybin ilçesinde konuşlu Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı sınırları içerisine alındı.Suriye'nin Kamışlı kentinin Türkiye'ye en yakın noktası olan alana, gerekli önlemlerin alınmasının ardından, 30 metre uzunluğunda bir bayrak direği yerleştirildi ve dev Türk bayrağı göndere çekildi.
YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı

13:54 01.02.2026
Abone ol
Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırı gerçekleştirdiği, kullanımda olmayan eski gümrük sahası, Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı sınırları içerisine alındı.
Nusaybin-Kamışlı sınır hattında 20 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG yandaşları, kullanımda olmayan eski gümrük sahasındaki Türk bayrağına saldırı gerçekleştirmişti.
AA'nın haberine göre, saldırının yaşandığı gümrük sahası, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye en yakın hudut birliği olan, Mardin'in Nusaybin ilçesinde konuşlu Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı sınırları içerisine alındı.
Suriye'nin Kamışlı kentinin Türkiye'ye en yakın noktası olan alana, gerekli önlemlerin alınmasının ardından, 30 metre uzunluğunda bir bayrak direği yerleştirildi ve dev Türk bayrağı göndere çekildi.
TÜRKİYE
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Okullar Türk bayraklarıyla donatılacak
30 Ocak, 00:19
