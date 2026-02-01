https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/ypgsdg-yandaslarinin-turk-bayragina-saldirdigi-alan-hudut-karakolu-sinirlari-icerisine-alindi-1103180629.html
YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
Nusaybin-Kamışlı sınır hattında 20 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG yandaşları, kullanımda olmayan eski gümrük sahasındaki Türk bayrağına saldırı gerçekleştirmişti.AA'nın haberine göre, saldırının yaşandığı gümrük sahası, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye en yakın hudut birliği olan, Mardin'in Nusaybin ilçesinde konuşlu Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı sınırları içerisine alındı.Suriye'nin Kamışlı kentinin Türkiye'ye en yakın noktası olan alana, gerekli önlemlerin alınmasının ardından, 30 metre uzunluğunda bir bayrak direği yerleştirildi ve dev Türk bayrağı göndere çekildi.
Nusaybin-Kamışlı sınır hattında 20 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG yandaşları, kullanımda olmayan eski gümrük sahasındaki Türk bayrağına saldırı gerçekleştirmişti.
AA'nın haberine göre, saldırının yaşandığı gümrük sahası, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye en yakın hudut birliği olan, Mardin'in Nusaybin ilçesinde konuşlu Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı sınırları içerisine alındı.
Suriye'nin Kamışlı kentinin Türkiye'ye en yakın noktası olan alana, gerekli önlemlerin alınmasının ardından, 30 metre uzunluğunda bir bayrak direği yerleştirildi ve dev Türk bayrağı göndere çekildi.