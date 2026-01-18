Yaşlılık sigortası geliyor: Yaşlılık primlerini kimler ödeyecek? Ne zaman devreye girecek?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/yaslilik-sigortasi-gundemde-yaslilik-primlerini-kimler-odeyecek-ne-zaman-devreye-girecek-1102821980.html
Yaşlılık sigortası 2026 planları netleşiyor. 18-65 yaş arası prim ödeyenler bakıma ihtiyaç duyduklarında yeni sigorta modelinden yararlanması gündemde. Yaşlılık primi, genel sağlık sigortası ile uyumlu bir sistemde çalışacak.
11:00 18.01.2026 (güncellendi: 11:01 18.01.2026)
Sağlık Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik, Türkiye’de sağlık sigortasına benzer bir “yaşlılık sigortası” modelinin gündemde olduğunu açıkladı. Planlanan modele göre, 18-65 yaş arası prim ödeyen kişiler, ilerleyen yıllarda bakıma ihtiyaç duyduklarında bu sistemden yararlanabilecek.
Genel Sağlık Sigortası’nın (GSS) hayata geçirilmesi sürecinde görev alan Sağlık Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik, Türkiye’nin hızla yaşlanan nüfusuna dikkat çekerek “yaşlılık tsunamisi” uyarısında bulundu.
Çelik, yaklaşan bu demografik değişimin yükünü devletin tek başına taşımasının mümkün olmadığını vurguladı.
Yaşlılık primi modeli planlarda yer alıyor
Basına yansıyan habere göre Hüseyin Çelik, 12. Kalkınma Planı ile Cumhurbaşkanlığı’nın 2026 projeksiyonlarında bu düzenlemenin yer aldığını belirtti.
Çelik, sistemin işleyişini şu sözlerle özetledi:
“Tıpkı sağlık sigortası primi gibi bir ‘yaşlılık primi’ ödenecek. Yaşlanmadan prim ödemelisiniz ki yaşlandığınızda bu haktan yararlanabilesiniz.”
Yaşlılık sigortası nasıl olacak ve yaşlılık primi kimleri kapsayacak
Planlanan yaşlılık sigortası modeline göre, vatandaşlar 18-65 yaş arasında prim ödeyecek. Bu süreçte, herhangi bir yaşta bakıma ihtiyaç duyulması halinde sigorta devreye girecek.
Sistem, devlet, özel sektör, kamu kurumları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hizmet sunduğu bütünleşik bir yapı üzerine kurulacak.
Ayrıca modelin, Genel Sağlık Sigortası ile uyumlu şekilde işlemesi hedefleniyor. Böylece bakım hizmetleri, farklı kurumlar arasında koordineli bir ağ içinde sunulacak.
Yasal düzenleme beklentisi
Hüseyin Çelik, yaşlılık sigortası için yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, bu konuda gecikilmemesi çağrısında bulundu. Çelik, huzurevi sayısının yetersizliğini ve rehabilitasyon merkezlerinin neredeyse yok denecek kadar az olmasını yapısal sorunlar arasında gösterdi.
Öte yandan, evde bakım hizmetlerinin geliştirilmesi de çözüm önerileri arasında yer aldı. Uzmanlara göre, yaşlanan nüfusla birlikte bakım sigortası, yaşlılık primi ve sosyal güvenlik reformu gibi başlıklar önümüzdeki dönemde daha fazla tartışılacak.