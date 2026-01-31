Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/uyusturucu-operasyonunda-enes-batur-icin-yakalama-karari-verildi-ebo-ve-berkcan-guven-de-gozalti-1103164824.html
Uyuşturucu operasyonunda Enes Batur için yakalama kararı verildi: Ebo ve Berkcan Güven de gözaltı listesinde
Uyuşturucu operasyonunda Enes Batur için yakalama kararı verildi: Ebo ve Berkcan Güven de gözaltı listesinde
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturması kapsamında aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen, Emirhan Çakal ve Berkcan... 31.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-31T11:39+0300
2026-01-31T11:39+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/08/1054525383_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_b7997eb1cb94aa7df7f3032db8659dd4.jpg
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde operasyonu kapsamında, kamuoyunda tanınan çok sayıda isme yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.Operasyon kapsamında, aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal ve Berkcan Güven’in de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.Operasyona ilişkin detaylar, gazeteci Atakan Irmak’ın X hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna yansıdı.Irmak, paylaşımında çok sayıda ünlü ismin gözaltına alındığını ve bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.Yurt dışındaki 9 kişi hakkında yakalama kararıSoruşturma kapsamında yurt dışında bulunduğu tespit edilen 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu isimler arasında:yer alıyor.Yetkililer, şüphelilerin Türkiye’ye giriş yapmaları halinde gözaltına alınacağını bildirdi.Gözaltına alınan i̇simler açıklandıGazeteci Atakan Irmak’ın paylaştığı listeye göre gözaltına alınan bazı isimler şunlar:Soruşturma kapsamında toplam 26 kişinin emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Yakalama kararı bulunan diğer şüphelilerHakkında yakalama kararı çıkarılan diğer isimler ise şöyle:Bu kişilerle ilgili uluslararası adli süreçlerin başlatılabileceği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/unlulere-uyusturucu-operasyonunda-bir-dalga-daha-hasan-can-kaya-reynmen-ve-rapci-cakal-gozaltina-1103163000.html
Uyuşturucu operasyonunda Enes Batur için yakalama kararı verildi: Ebo ve Berkcan Güven de gözaltı listesinde

Reynmen, Yusuf Aktaş
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturması kapsamında aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen, Emirhan Çakal ve Berkcan Güven’in bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirtilen Enes Batur, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı dahil 9 isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde operasyonu kapsamında, kamuoyunda tanınan çok sayıda isme yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Operasyon kapsamında, aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal ve Berkcan Güven’in de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyona ilişkin detaylar, gazeteci Atakan Irmak’ın X hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna yansıdı.
Irmak, paylaşımında çok sayıda ünlü ismin gözaltına alındığını ve bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.

Yurt dışındaki 9 kişi hakkında yakalama kararı

Soruşturma kapsamında yurt dışında bulunduğu tespit edilen 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu isimler arasında:
Enes Batur
Barış Murat Yağcı
Nisa Bölükbaşı
yer alıyor.
Yetkililer, şüphelilerin Türkiye’ye giriş yapmaları halinde gözaltına alınacağını bildirdi.

Gözaltına alınan i̇simler açıklandı

Gazeteci Atakan Irmak’ın paylaştığı listeye göre gözaltına alınan bazı isimler şunlar:
Hasan Can Kaya
Yusuf Aktaş (Reynmen)
Emirhan Çakal
Mazlum Aktürk
Mert Eren Bülbül
Sıla Dündar
Döndü Şahin
Burak Güngör
Ahmet Can Dündar
Berkcan Güven
Fırat Yayla
Soruşturma kapsamında toplam 26 kişinin emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yakalama kararı bulunan diğer şüpheliler

Hakkında yakalama kararı çıkarılan diğer isimler ise şöyle:
Ecenaz Üçer
Kemal Can Parlak
Çağrı Taner
Turgut Ekim
Barbaros Dikmen
Yaren Alaca
Bu kişilerle ilgili uluslararası adli süreçlerin başlatılabileceği belirtiliyor.
