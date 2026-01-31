https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/uyusturucu-operasyonunda-enes-batur-icin-yakalama-karari-verildi-ebo-ve-berkcan-guven-de-gozalti-1103164824.html

Uyuşturucu operasyonunda Enes Batur için yakalama kararı verildi: Ebo ve Berkcan Güven de gözaltı listesinde

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde operasyonu kapsamında, kamuoyunda tanınan çok sayıda isme yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.Operasyon kapsamında, aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal ve Berkcan Güven’in de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.Operasyona ilişkin detaylar, gazeteci Atakan Irmak’ın X hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna yansıdı.Irmak, paylaşımında çok sayıda ünlü ismin gözaltına alındığını ve bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.Yurt dışındaki 9 kişi hakkında yakalama kararıSoruşturma kapsamında yurt dışında bulunduğu tespit edilen 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu isimler arasında:yer alıyor.Yetkililer, şüphelilerin Türkiye’ye giriş yapmaları halinde gözaltına alınacağını bildirdi.Gözaltına alınan i̇simler açıklandıGazeteci Atakan Irmak’ın paylaştığı listeye göre gözaltına alınan bazı isimler şunlar:Soruşturma kapsamında toplam 26 kişinin emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Yakalama kararı bulunan diğer şüphelilerHakkında yakalama kararı çıkarılan diğer isimler ise şöyle:Bu kişilerle ilgili uluslararası adli süreçlerin başlatılabileceği belirtiliyor.

