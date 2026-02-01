Uşakspor'dan armalı ceketi konserinde giyen K-pop yıldızı Taeyong'a teşekkür
© Fotoğraf : Uşakspor sosyal medyaUşakspor'dan armalı ceketi konserinde giyen K-pop yıldızı Taeyong'a teşekkür
© Fotoğraf : Uşakspor sosyal medya
Uşakspor'un armalı ceketini konserinde giyen K-pop yıldızı Taeyong gündem olmaya devam ediyor. Uşakspor, "Sanatçı Taeyong’un sahne performansı sırasında Uşakspor ceketimizle yer alması, kulübümüz adına büyük bir gurur kaynağı olmuştur" dedi. Sosyal medyada kullanıcıların Uşakspor'a ulaşarak ceketi satın almak istedikleri belirtiliyor.
Güney Koreli K-pop yıldızı ve rapçi Lee Taeyong, başkent Seul’de verdiği konserde giydiği ceketle dikkatleri üzerine çekti.
SuperM K-pop müzik grubunda da sahne alan ünlü ismin giydiği ceketin üzerinde Uşakspor’un armasının yer alması ve ceketin Uşakspor renklerinde olduğu görüldü. Sosyal medyada hızla gündem olan olayın ardından Uşakspor'dan açıklama geldi.
Uşakspor sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:
"Sanatçı Taeyong’un sahne performansı sırasında Uşakspor ceketimizle yer alması, kulübümüz adına büyük bir gurur kaynağı olmuştur.
Uşakspor armasının uluslararası bir sahnede temsil edilmesi, kulübümüzün değerlerinin ve marka gücünün sınırları aştığını bir kez daha göstermiştir.
Uşakspor olarak, armamızı dünyanın farklı noktalarında görmekten onur duyuyor; bu anlamlı temsiliyet için teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Uşakspor Kulübü"
Bazı sosyal medya kullanıcılarının Uşakspor'a ulaşarak ceketi satın almak istedikleri belirtiliyor. "Uşakspor ceketi" ise trend olarak en çok aratılan kelimeler arasında yer aldı.