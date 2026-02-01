https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/usakspordan-armali-ceketi-konserinde-giyen-k-pop-yildizi-taeyonga-tesekkur-1103178937.html

Uşakspor'dan armalı ceketi konserinde giyen K-pop yıldızı Taeyong'a teşekkür

Güney Koreli K-pop yıldızı ve rapçi Lee Taeyong, başkent Seul’de verdiği konserde giydiği ceketle dikkatleri üzerine çekti. SuperM K-pop müzik grubunda da sahne alan ünlü ismin giydiği ceketin üzerinde Uşakspor’un armasının yer alması ve ceketin Uşakspor renklerinde olduğu görüldü. Sosyal medyada hızla gündem olan olayın ardından Uşakspor'dan açıklama geldi. Uşakspor sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: Bazı sosyal medya kullanıcılarının Uşakspor'a ulaşarak ceketi satın almak istedikleri belirtiliyor. "Uşakspor ceketi" ise trend olarak en çok aratılan kelimeler arasında yer aldı.

