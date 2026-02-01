https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/ukrayna-gorusmelerinin-ikinci-turu-pazar-gunu-abu-dabide-yapilacak-1103172299.html

Ukrayna görüşmelerinin ikinci turu pazar günü Abu Dabi’de yapılacak

Ukrayna görüşmelerinin ikinci turu pazar günü Abu Dabi’de yapılacak

Sputnik Türkiye

Ukrayna’daki çatışmanın diplomatik yolla çözümüne yönelik ikinci tur müzakereler, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de pazar günü yapılacak. 01.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-01T00:50+0300

2026-02-01T00:50+0300

2026-02-01T00:50+0300

dünya

rusya

ukrayna

abd

müzakere

abu dabi

birleşik arap emirlikleri (bae)

steve witkoff

yuriy uşakov

marco rubio

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/18/1103008999_0:45:1234:739_1920x0_80_0_0_aea1f0cac7d7077384dd66bc14deaeef.jpg

Ukrayna krizine yönelik diplomatik çözüm arayışları kapsamında ikinci tur görüşmeler, pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de gerçekleştirilecek.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha önce yaptığı açıklamada, ihtiyaç duyulması halinde görüşmelerin iki güne kadar uzatılabileceğini belirterek, diyaloğun sürdürülmesi için mümkün olan her şeyin yapılacağını ifade etmişti.ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ilk tur temasların tamamlanmasının ardından ikinci tur görüşmelerin gerçekleştirileceğini duyurmuş, daha sonra Peskov da bu planı doğrulayarak görüşmelerin pazar günü başlayacağını açıklamıştı.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’nin Ukrayna krizine ilişkin müzakerelerde yer alma ihtimali olduğunu, ancak ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner’in bir sonraki müzakere turunda yer almayacağını belirtmişti.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABU Dabi’de yapılacak ikinci tur görüşmelerin düşük düzeyde tutulmasının, ABD ve Ukrayna arasında varılan mutabakata dayandığını ifade etmişti.BAE’de geçen hafta yapılan iki günlük kapalı güvenlik görüşmelerine Moskova, Washington ve Kiev temsilcileri katılmıştı. Taraflar, ABD’nin önerdiği barış planındaki çözümsüz kalan başlıkları ele almıştı. Rus heyetine, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Amiral İgor Kostyukov başkanlık etmişti.Yabancı basında yer alan haberlere göre, ABD’nin barış planı; Donbass bölgesinin tamamının Moskova’nın kontrolüne verilmesi, Donbass ve Kırım’ın Rusya toprağı olarak tanınması, Zaporojye ve Herson bölgelerinin büyük kısmında cephe hattının dondurulması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin mevcudiyetinin yarıya indirilmesi ve Ukrayna topraklarında, Rusya’nın derinliklerine saldırı kapasitesine sahip silahların bulundurulmasının yasaklanmasını öngörüyor.Daha önce Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlık ettiği Amerikan heyeti arasında bir görüşme gerçekleştirilmişti. Görüşmede, Rusya ve ABD'nin Ukrayna’nın da katılacağı güvenlik odaklı bir çalışma grubu kurması kararlaştırılmıştı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Amerikan tarafının, Anchorage’de mutabık kalınan formüle göre “toprak meselesi” çözülmeden uzun vadeli bir siyasi çözümün mümkün olmadığı görüşünü kabul ettiğini aktarmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’tan çekilmesinin Moskova açısından temel şartlardan biri olduğunu bir kez daha vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/usakov-abu-dabideki-yeni-gorusme-formati-abd-ve-ukraynanin-anlasmasi-sonucu-belirlendi-1103129351.html

rusya

ukrayna

abd

abu dabi

birleşik arap emirlikleri (bae)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, abd, müzakere, abu dabi, birleşik arap emirlikleri (bae), steve witkoff, yuriy uşakov, marco rubio, dmitriy peskov