Uşakov: Abu Dabi’deki yeni görüşme formatı, ABD ve Ukrayna'nın anlaşması sonucu belirlendi

29.01.2026

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenmesi planlanan Ukrayna krizinin çözümüne yönelik görüşmenin formatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uşakov, görüşmenin düşük düzeyde tutulmasının, ABD ve Ukrayna arasında varılan mutabakata dayandığını ifade etti.Rus televizyonu ‘Pervıy Kanal’a konuşan Uşakov, "Amerikalılar ve Ukraynalılar kendi aralarında bu şekilde anlaşarak, daha düşük düzeyde ikili temas gerçekleştirme kararı aldılar" dedi.Uşakov ayrıca, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin en temel meselenin toprakla ilgili olduğunu vurgulayarak, "Ukrayna meselesinde en kilit konu, kuşkusuz ki toprak meselesi. Çözüm için bu başlığın doğrudan ele alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı. BAE’de geçen hafta yapılan iki günlük kapalı güvenlik görüşmelerine Moskova, Washington ve Kiev temsilcileri katılmıştı. Taraflar, ABD’nin önerdiği barış planındaki çözümsüz kalan başlıkları ele almıştı. Rus heyetine, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Amiral İgor Kostyukov başkanlık etmişti.Yabancı basında yer alan haberlere göre, ABD’nin barış planı; Donbass bölgesinin tamamının Moskova’nın kontrolüne verilmesi, Donbass ve Kırım’ın Rusya toprağı olarak tanınması, Zaporojye ve Herson bölgelerinin büyük kısmında cephe hattının dondurulması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin mevcudiyetinin yarıya indirilmesi ve Ukrayna topraklarında, Rusya’nın derinliklerine saldırı kapasitesine sahip silahların bulundurulmasının yasaklanmasını öngörüyor.Daha önce Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlık ettiği Amerikan heyeti arasında bir görüşme gerçekleştirilmişti. Görüşmede, Rusya ve ABD'nin Ukrayna’nın da katılacağı güvenlik odaklı bir çalışma grubu kurması kararlaştırılmıştı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Amerikan tarafının, Anchorage’de mutabık kalınan formüle göre “toprak meselesi” çözülmeden uzun vadeli bir siyasi çözümün mümkün olmadığı görüşünü kabul ettiğini aktarmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’tan çekilmesinin Moskova açısından temel şartlardan biri olduğunu bir kez daha vurgulamıştı.

