Çin'in gözünden Putin ve Şi Cinping görüşmesi: 'Tarihi bir zirve'

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin Devlet Başkanları Konseyi toplantısı, bölgesel iş birliği ve ortak gündemlerin ele alındığı kapsamlı... 03.09.2025

Çin medyası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmede elde edilen anlaşmaları yüksek değerlendirdi.The Paper gazetesi, iki liderin yönetiminde Çin-Rusya ilişkilerinin tarihi bir zirveye ulaştığını ifade ederek şunları yazdı:Sohu sitesi, vizesiz rejimin yürürlüğe girmesinin ardından Çin’e seyahatlere olan ilgide keskin bir artış yaşandığını şöyle bildirdi:Guancha ise vizesiz girişin hem Rusya hem de Çin için birçok yeni fırsat yaratacağını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

