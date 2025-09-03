https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/cinin-gozunden-putin-ve-si-cinping-gorusmesi-tarihi-bir-zirve--1099038433.html
Çin'in gözünden Putin ve Şi Cinping görüşmesi: 'Tarihi bir zirve'
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin Devlet Başkanları Konseyi toplantısı, bölgesel iş birliği ve ortak gündemlerin ele alındığı kapsamlı... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
Çin medyası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmede elde edilen anlaşmaları yüksek değerlendirdi.The Paper gazetesi, iki liderin yönetiminde Çin-Rusya ilişkilerinin tarihi bir zirveye ulaştığını ifade ederek şunları yazdı:Sohu sitesi, vizesiz rejimin yürürlüğe girmesinin ardından Çin’e seyahatlere olan ilgide keskin bir artış yaşandığını şöyle bildirdi:Guancha ise vizesiz girişin hem Rusya hem de Çin için birçok yeni fırsat yaratacağını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:
Çin'in gözünden Putin ve Şi Cinping görüşmesi: 'Tarihi bir zirve'
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin Devlet Başkanları Konseyi toplantısı, bölgesel iş birliği ve ortak gündemlerin ele alındığı kapsamlı görüşmelerle Çin’de gerçekleştirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping görüşmesi, Çin medyasında büyük yer aldı.
Çin medyası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmede elde edilen anlaşmaları yüksek değerlendirdi.
The Paper gazetesi, iki liderin yönetiminde Çin-Rusya ilişkilerinin tarihi bir zirveye ulaştığını ifade ederek şunları yazdı:
“Çin-Rusya ilişkileri, büyük güçler arasında komşuluk ve dostluğu, kapsamlı stratejik koordinasyonu ve karşılıklı faydaya dayalı iş birliğini öngören örnek bir iş birliği modeline dönüştü.”
Sohu sitesi, vizesiz rejimin yürürlüğe girmesinin ardından Çin’e seyahatlere olan ilgide keskin bir artış yaşandığını şöyle bildirdi:
“Vizesiz rejimin duyurulmasından sonraki yarım saat içinde, Moskova’dan Çin’e uçak biletleri arama sayısı geçen haftaya kıyasla neredeyse iki katına çıktı.”
Guancha ise vizesiz girişin hem Rusya hem de Çin için birçok yeni fırsat yaratacağını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:
“Rusya, Çin için sadece önemli bir gelen turizm pazarı değil, aynı zamanda ortak sınırlara sahip iyi bir komşudur. Test uygulamasıyla yürürlüğe giren vizesiz giriş politikası, iki ülke vatandaşlarının seyahatini önemli ölçüde kolaylaştıracak ve insani değişim ile karşılıklı kültürel zenginleşmeyi derinleştirmek için güçlü bir ivme kazandıracaktır.”