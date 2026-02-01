Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/siginmaci-dimitrovdaki-ukraynali-askerler-sik-sik-uyusturucu-kullaniyordu-1103183061.html
Sığınmacı: Dimitrov'daki Ukraynalı askerler sık sık uyuşturucu kullanıyordu
Sığınmacı: Dimitrov'daki Ukraynalı askerler sık sık uyuşturucu kullanıyordu
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Dimitrov kentinde bulunan Ukraynalı askerlerin sık sık uyuşturucu kullandığı belirtildi. 01.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-01T15:34+0300
2026-02-01T15:34+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
rusya silahlı kuvvetleri
sputnik
uyuşturucu
ukrayna ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/08/1094317946_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_f23204ff286e305cf42a9e65248b2fd8.jpg
Donetsk'te yaşayan bir sığınmacı, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilmeden önce Dimitrov'da konuşlu bulunan Ukraynalı askerlerin sık sık 'gizli buluşma noktalarından' aldıkları uyuşturucu maddeleri kullandığını anlattı.Adının gizli kalması koşuluyla Sputnik'e konuşan sığınmacı, "Taksi şoförü olarak çalışıyordum ve her türlü uyuşturucu bağımlısını gizli buluşma noktalarına götürmek zorunda kalıyordum. Fakat askerler, bizimle birlikte onları almaya gelmekten korkuyorlardı" dedi.Taksi şoförü olduğu için bu gizli noktaların genellikle nerede olduğunu halihazırda bildiğini kaydeden sığınmacı, "Çıkmaz bir sokak vardı ve Ukrayna askerleri sık sık bu çıkmaz sokağa gelerek gizli buluşma noktalarına giderdi" dedi.Sığınmacı, uyuşturucu kullanımı vakalarının son derece yaygın olduğunu da vurguladı.Rusya Silahlı Kuvvetleri, DHC'nin Dimitrov kentini 27 Aralık'ta ele geçirmişti. Ukraynalı askerlerin uyuşturucu maddeler kullandığına dair haberler daha önce de basına yansımıştı. Özellikle Rusya'nın kontrolüne giren bölgelerdeki sakinler, Ukraynalı askerlerin uyuşturucu bağımlısı olduklarını defaatle anlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/alman-basini-rusyanin-cikarlari-dikkate-alinmazsa-avrupa-sorunlarla-bogusacak-1103182105.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/08/1094317946_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_30dfe6877204dd01cee55cbd6b5acfac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, sputnik, uyuşturucu, ukrayna ordusu
ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, sputnik, uyuşturucu, ukrayna ordusu

Sığınmacı: Dimitrov'daki Ukraynalı askerler sık sık uyuşturucu kullanıyordu

15:34 01.02.2026
© Fotoğraf : Ukraine's 65th Mechanised BrigadeUkraynalı askerler
Ukraynalı askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2026
© Fotoğraf : Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Abone ol
Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Dimitrov kentinde bulunan Ukraynalı askerlerin sık sık uyuşturucu kullandığı belirtildi.
Donetsk'te yaşayan bir sığınmacı, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilmeden önce Dimitrov'da konuşlu bulunan Ukraynalı askerlerin sık sık 'gizli buluşma noktalarından' aldıkları uyuşturucu maddeleri kullandığını anlattı.

Adının gizli kalması koşuluyla Sputnik'e konuşan sığınmacı, "Taksi şoförü olarak çalışıyordum ve her türlü uyuşturucu bağımlısını gizli buluşma noktalarına götürmek zorunda kalıyordum. Fakat askerler, bizimle birlikte onları almaya gelmekten korkuyorlardı" dedi.

Taksi şoförü olduğu için bu gizli noktaların genellikle nerede olduğunu halihazırda bildiğini kaydeden sığınmacı, "Çıkmaz bir sokak vardı ve Ukrayna askerleri sık sık bu çıkmaz sokağa gelerek gizli buluşma noktalarına giderdi" dedi.

Sığınmacı, uyuşturucu kullanımı vakalarının son derece yaygın olduğunu da vurguladı.

Rusya Silahlı Kuvvetleri, DHC'nin Dimitrov kentini 27 Aralık'ta ele geçirmişti.

Ukraynalı askerlerin uyuşturucu maddeler kullandığına dair haberler daha önce de basına yansımıştı. Özellikle Rusya'nın kontrolüne giren bölgelerdeki sakinler, Ukraynalı askerlerin uyuşturucu bağımlısı olduklarını defaatle anlatmıştı.
Toàn cảnh Điện Kremlin nhìn từ Cầu Ustinsky ở Moskva - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2026
UKRAYNA KRİZİ
Alman basını: Rusya'nın çıkarları dikkate alınmazsa Avrupa sorunlarla boğuşacak
14:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала