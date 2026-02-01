Sığınmacı: Dimitrov'daki Ukraynalı askerler sık sık uyuşturucu kullanıyordu
Ukraynalı askerler
© Fotoğraf : Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Dimitrov kentinde bulunan Ukraynalı askerlerin sık sık uyuşturucu kullandığı belirtildi.
Donetsk'te yaşayan bir sığınmacı, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilmeden önce Dimitrov'da konuşlu bulunan Ukraynalı askerlerin sık sık 'gizli buluşma noktalarından' aldıkları uyuşturucu maddeleri kullandığını anlattı.
Adının gizli kalması koşuluyla Sputnik'e konuşan sığınmacı, "Taksi şoförü olarak çalışıyordum ve her türlü uyuşturucu bağımlısını gizli buluşma noktalarına götürmek zorunda kalıyordum. Fakat askerler, bizimle birlikte onları almaya gelmekten korkuyorlardı" dedi.
Taksi şoförü olduğu için bu gizli noktaların genellikle nerede olduğunu halihazırda bildiğini kaydeden sığınmacı, "Çıkmaz bir sokak vardı ve Ukrayna askerleri sık sık bu çıkmaz sokağa gelerek gizli buluşma noktalarına giderdi" dedi.
Sığınmacı, uyuşturucu kullanımı vakalarının son derece yaygın olduğunu da vurguladı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, DHC'nin Dimitrov kentini 27 Aralık'ta ele geçirmişti.
Ukraynalı askerlerin uyuşturucu maddeler kullandığına dair haberler daha önce de basına yansımıştı. Özellikle Rusya'nın kontrolüne giren bölgelerdeki sakinler, Ukraynalı askerlerin uyuşturucu bağımlısı olduklarını defaatle anlatmıştı.
