Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/alman-basini-rusyanin-cikarlari-dikkate-alinmazsa-avrupa-sorunlarla-bogusacak-1103182105.html
Alman basını: Rusya'nın çıkarları dikkate alınmazsa Avrupa sorunlarla boğuşacak
Alman basını: Rusya'nın çıkarları dikkate alınmazsa Avrupa sorunlarla boğuşacak
Sputnik Türkiye
Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkilerin Ukrayna krizi nedeniyle çok büyük oranda zarar görmesinin olası etkileri Avrupa basınında tartışılmaya devam ediyor. 01.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-01T14:37+0300
2026-02-01T14:37+0300
ukrayna kri̇zi̇
avrupa
rusya
ukrayna
moskova
nato
kremlin
almanya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/01/1103175153_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_2dc27f6413eeb339916b24b473ea1066.jpg
Berliner Zeitung gazetesi, Avrupa'nın Rusya'nın çıkarlarını dikkate almayı reddetmesi halinde sorunlarla karşı karşıya kalacağını yazdı.Avrupa'nın Ukrayna'yı NATO'ya alma fikrinden vazgeçmesi gerektiğini belirten gazete, özellikle Avrupa'da ABD ve Rusya arasında stratejik etki alanlarının karşılıklı olarak tanınması ve silahlanma yarışının dizginlenmesi gerektiğine dikkat çekti.Haberde, "Bu çok büyük bir siyasi paket. Eğer biz Avrupalılar bu sorunu çözmek için aktif önlemler almazsak, 'barış planı' üzerine devam eden müzakereler savaşı sadece kesintiye uğratır, sona erdirmez" dendi.Ukrayna müzakerelerine atıfta bulunarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupalılara belki de son siyasi fırsat penceresini sunuyor olabileceğini belirten Alman gazetesi, "Eğer Avrupa bu fırsatı değerlendiremezse, kaçınılmaz olarak bir savaşa girecektir. Bazılarına göre Avrupa halihazırda bir savaşın içinde yer alıyor ve bu savaş hiçbir şekilde Avrupa'nın çıkarlarına hizmet etmiyor" ifadelerine yer verdi.Son yıllarda Rusya, batı sınırlarında NATO'nun benzeri görülmemiş faaliyetler yürüttüğüne dikkat çekiyor. İttifak, girişimlerini genişletiyor ve bunu saldırganlığın caydırılması olarak savunuyor.Moskova, NATO'nun Avrupa'ya askeri güç yığmasından endişe duyduğunu defalarca dile getirirken bir yandan da NATO ile eşit şartlarda diyaloğa açık olduğunu ve Batı'nın kıtayı militarize etme politikasından vazgeçmesi gerektiğini belirtiyor.Kremlin, Moskova'nın kimseye tehdit oluşturmadığını kaydediyor, ancak çıkarları için potansiyel olarak tehlikeli olan eylemleri de göz ardı etmeyeceği uyarısında da bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/rus-disisleri-batili-askeri-birliklerin-ukraynaya-konuslandirilmasi-kabul-edilemez--1103174700.html
rusya
ukrayna
moskova
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/01/1103175153_321:0:3050:2047_1920x0_80_0_0_7fa4248483140ba8f1f5590591a91b8b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, rusya, ukrayna, moskova, nato, kremlin, almanya
avrupa, rusya, ukrayna, moskova, nato, kremlin, almanya

Alman basını: Rusya'nın çıkarları dikkate alınmazsa Avrupa sorunlarla boğuşacak

14:37 01.02.2026
© Sputnik / Mikhail VoskresenskiyToàn cảnh Điện Kremlin nhìn từ Cầu Ustinsky ở Moskva
Toàn cảnh Điện Kremlin nhìn từ Cầu Ustinsky ở Moskva - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2026
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
Abone ol
Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkilerin Ukrayna krizi nedeniyle çok büyük oranda zarar görmesinin olası etkileri Avrupa basınında tartışılmaya devam ediyor.
Berliner Zeitung gazetesi, Avrupa'nın Rusya'nın çıkarlarını dikkate almayı reddetmesi halinde sorunlarla karşı karşıya kalacağını yazdı.

Avrupa'nın Ukrayna'yı NATO'ya alma fikrinden vazgeçmesi gerektiğini belirten gazete, özellikle Avrupa'da ABD ve Rusya arasında stratejik etki alanlarının karşılıklı olarak tanınması ve silahlanma yarışının dizginlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Haberde, "Bu çok büyük bir siyasi paket. Eğer biz Avrupalılar bu sorunu çözmek için aktif önlemler almazsak, 'barış planı' üzerine devam eden müzakereler savaşı sadece kesintiye uğratır, sona erdirmez" dendi.

Ukrayna müzakerelerine atıfta bulunarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupalılara belki de son siyasi fırsat penceresini sunuyor olabileceğini belirten Alman gazetesi, "Eğer Avrupa bu fırsatı değerlendiremezse, kaçınılmaz olarak bir savaşa girecektir. Bazılarına göre Avrupa halihazırda bir savaşın içinde yer alıyor ve bu savaş hiçbir şekilde Avrupa'nın çıkarlarına hizmet etmiyor" ifadelerine yer verdi.

Son yıllarda Rusya, batı sınırlarında NATO'nun benzeri görülmemiş faaliyetler yürüttüğüne dikkat çekiyor. İttifak, girişimlerini genişletiyor ve bunu saldırganlığın caydırılması olarak savunuyor.

Moskova, NATO'nun Avrupa'ya askeri güç yığmasından endişe duyduğunu defalarca dile getirirken bir yandan da NATO ile eşit şartlarda diyaloğa açık olduğunu ve Batı'nın kıtayı militarize etme politikasından vazgeçmesi gerektiğini belirtiyor.

Kremlin, Moskova'nın kimseye tehdit oluşturmadığını kaydediyor, ancak çıkarları için potansiyel olarak tehlikeli olan eylemleri de göz ardı etmeyeceği uyarısında da bulunuyor.
Солдат британской армии во время военных учений НАТО Пылающий меч 2022, Литва - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus Dışişleri: Batılı askeri birliklerin Ukrayna'ya konuşlandırılması kabul edilemez
10:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала