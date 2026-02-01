https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/alman-basini-rusyanin-cikarlari-dikkate-alinmazsa-avrupa-sorunlarla-bogusacak-1103182105.html

Alman basını: Rusya'nın çıkarları dikkate alınmazsa Avrupa sorunlarla boğuşacak

Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkilerin Ukrayna krizi nedeniyle çok büyük oranda zarar görmesinin olası etkileri Avrupa basınında tartışılmaya devam ediyor. 01.02.2026, Sputnik Türkiye

Berliner Zeitung gazetesi, Avrupa'nın Rusya'nın çıkarlarını dikkate almayı reddetmesi halinde sorunlarla karşı karşıya kalacağını yazdı.Avrupa'nın Ukrayna'yı NATO'ya alma fikrinden vazgeçmesi gerektiğini belirten gazete, özellikle Avrupa'da ABD ve Rusya arasında stratejik etki alanlarının karşılıklı olarak tanınması ve silahlanma yarışının dizginlenmesi gerektiğine dikkat çekti.Haberde, "Bu çok büyük bir siyasi paket. Eğer biz Avrupalılar bu sorunu çözmek için aktif önlemler almazsak, 'barış planı' üzerine devam eden müzakereler savaşı sadece kesintiye uğratır, sona erdirmez" dendi.Ukrayna müzakerelerine atıfta bulunarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupalılara belki de son siyasi fırsat penceresini sunuyor olabileceğini belirten Alman gazetesi, "Eğer Avrupa bu fırsatı değerlendiremezse, kaçınılmaz olarak bir savaşa girecektir. Bazılarına göre Avrupa halihazırda bir savaşın içinde yer alıyor ve bu savaş hiçbir şekilde Avrupa'nın çıkarlarına hizmet etmiyor" ifadelerine yer verdi.Son yıllarda Rusya, batı sınırlarında NATO'nun benzeri görülmemiş faaliyetler yürüttüğüne dikkat çekiyor. İttifak, girişimlerini genişletiyor ve bunu saldırganlığın caydırılması olarak savunuyor.Moskova, NATO'nun Avrupa'ya askeri güç yığmasından endişe duyduğunu defalarca dile getirirken bir yandan da NATO ile eşit şartlarda diyaloğa açık olduğunu ve Batı'nın kıtayı militarize etme politikasından vazgeçmesi gerektiğini belirtiyor.Kremlin, Moskova'nın kimseye tehdit oluşturmadığını kaydediyor, ancak çıkarları için potansiyel olarak tehlikeli olan eylemleri de göz ardı etmeyeceği uyarısında da bulunuyor.

