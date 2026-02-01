Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/rus-disisleri-batili-askeri-birliklerin-ukraynaya-konuslandirilmasi-kabul-edilemez--1103174700.html
Rus Dışişleri: Batılı askeri birliklerin Ukrayna'ya konuşlandırılması kabul edilemez
Rus Dışişleri: Batılı askeri birliklerin Ukrayna'ya konuşlandırılması kabul edilemez
Sputnik Türkiye
Ukrayna'da çözüm arayışları devam ederken Batılı ülkelerin Ukrayna'ya askeri birlik konuşlandırma planları, Moskova'nın tepkisini bir kez daha çekti. 01.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-01T10:05+0300
2026-02-01T10:05+0300
ukrayna kri̇zi̇
aleksandr gruşko
ukrayna
moskova
rusya
nato
sputnik
ab
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090845930_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_32f7b71dae5741b8bab245bea3f9daf5.jpg
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Batılı askeri birliklerin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının Moskova için kabul edilemez olduğunu vurguladı.Sputnik'e demeç veren Gruşko, olası bir barış anlaşması halinde Ukrayna'ya Batılı askeri birliklerin konuşlandırılma ihtimaline nasıl baktıklarını anlattı.Gruşko, "Bunun kabul edilemez olduğunu, NATO üyeliğinin ve yabancı güçlerin varlığının kabul edilemez olduğunu belirttik. Bir Fransız onbaşının başında 'NATO' veya 'AB' yazan bir şapka olması hiçbir şeyi değiştirmez. Bundan dolayı biz tutumumuzu hiç değiştirmedik" dedi.Gruşko ayrıca, Moskova'nın Ukrayna topraklarının Rusya'ya yönelik tehdit oluşturmak için bir sıçrama tahtası olarak kullanılmayacağını anlaması halinde, Kiev'in güvenliğinin sağlanabileceğini de belirtti.Müzakerelerde yeniden gündeme geldiABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda uluslararası düzeyde genel bir uzlaşma sağlandığını belirterek "Şu anda Ukrayna için verilen güvenlik garantilerinden çokça söz ediliyor. Bu konuda büyük ölçüde bir ortak anlayış oluşmuş durumda. Bu garantiler, öncelikle Fransız birliklerinin öncülüğünde küçük Avrupa askeri birliklerinin konuşlandırılmasını ve ardından ABD’nin desteğini içeriyor" ifadelerini kullanmıştı.Rusya, Batılı birliklerin varlığına karşı olduğunu her fırsatta vurguluyorRusya Dışişleri Bakanlığı, NATO üyesi ülkelerin askeri birliklerinin Ukrayna'da konuşlandırılmasına yönelik herhangi bir senaryonun kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve böyle bir adımın ciddi bir gerilimi tetikleyebileceğini belirtmişti. Bakanlık, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinden gelen bu yöndeki açıklamaları, çatışmanın sürdürülmesine yönelik bir kışkırtma olarak nitelendirmişti.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Rusya’nın sınırları yakınındaki herhangi bir yabancı askeri birliği meşru hedef olarak kabul edeceğini, bir barış anlaşmasına varılmasının ardından Ukrayna’da yabancı askeri varlığın gereklilik arz eden bir durum olmayacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/lavrov-rusya-abd-ve-ukraynanin-uzlastigi-belirtilen-guvenlik-garantilerinden-habersiz-1103124126.html
ukrayna
moskova
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090845930_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e72de7db35d201770520836ca8ad4332.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aleksandr gruşko, ukrayna, moskova, rusya, nato, sputnik, ab
aleksandr gruşko, ukrayna, moskova, rusya, nato, sputnik, ab

Rus Dışişleri: Batılı askeri birliklerin Ukrayna'ya konuşlandırılması kabul edilemez

10:05 01.02.2026
© AP PhotoСолдат британской армии во время военных учений НАТО "Пылающий меч 2022", Литва
Солдат британской армии во время военных учений НАТО Пылающий меч 2022, Литва - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2026
© AP Photo
Abone ol
Ukrayna'da çözüm arayışları devam ederken Batılı ülkelerin Ukrayna'ya askeri birlik konuşlandırma planları, Moskova'nın tepkisini bir kez daha çekti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Batılı askeri birliklerin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının Moskova için kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Sputnik'e demeç veren Gruşko, olası bir barış anlaşması halinde Ukrayna'ya Batılı askeri birliklerin konuşlandırılma ihtimaline nasıl baktıklarını anlattı.

Gruşko, "Bunun kabul edilemez olduğunu, NATO üyeliğinin ve yabancı güçlerin varlığının kabul edilemez olduğunu belirttik. Bir Fransız onbaşının başında 'NATO' veya 'AB' yazan bir şapka olması hiçbir şeyi değiştirmez. Bundan dolayı biz tutumumuzu hiç değiştirmedik" dedi.

Gruşko ayrıca, Moskova'nın Ukrayna topraklarının Rusya'ya yönelik tehdit oluşturmak için bir sıçrama tahtası olarak kullanılmayacağını anlaması halinde, Kiev'in güvenliğinin sağlanabileceğini de belirtti.

Müzakerelerde yeniden gündeme geldi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda uluslararası düzeyde genel bir uzlaşma sağlandığını belirterek "Şu anda Ukrayna için verilen güvenlik garantilerinden çokça söz ediliyor. Bu konuda büyük ölçüde bir ortak anlayış oluşmuş durumda. Bu garantiler, öncelikle Fransız birliklerinin öncülüğünde küçük Avrupa askeri birliklerinin konuşlandırılmasını ve ardından ABD’nin desteğini içeriyor" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya, Batılı birliklerin varlığına karşı olduğunu her fırsatta vurguluyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO üyesi ülkelerin askeri birliklerinin Ukrayna'da konuşlandırılmasına yönelik herhangi bir senaryonun kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve böyle bir adımın ciddi bir gerilimi tetikleyebileceğini belirtmişti. Bakanlık, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinden gelen bu yöndeki açıklamaları, çatışmanın sürdürülmesine yönelik bir kışkırtma olarak nitelendirmişti.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Rusya’nın sınırları yakınındaki herhangi bir yabancı askeri birliği meşru hedef olarak kabul edeceğini, bir barış anlaşmasına varılmasının ardından Ukrayna’da yabancı askeri varlığın gereklilik arz eden bir durum olmayacağını ifade etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2026
UKRAYNA KRİZİ
Lavrov: Rusya, ABD ve Ukrayna'nın uzlaştığı belirtilen güvenlik garantilerinden habersiz
29 Ocak, 15:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала