Rus Dışişleri: Batılı askeri birliklerin Ukrayna'ya konuşlandırılması kabul edilemez

Ukrayna'da çözüm arayışları devam ederken Batılı ülkelerin Ukrayna'ya askeri birlik konuşlandırma planları, Moskova'nın tepkisini bir kez daha çekti. 01.02.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Batılı askeri birliklerin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının Moskova için kabul edilemez olduğunu vurguladı.Sputnik'e demeç veren Gruşko, olası bir barış anlaşması halinde Ukrayna'ya Batılı askeri birliklerin konuşlandırılma ihtimaline nasıl baktıklarını anlattı.Gruşko, "Bunun kabul edilemez olduğunu, NATO üyeliğinin ve yabancı güçlerin varlığının kabul edilemez olduğunu belirttik. Bir Fransız onbaşının başında 'NATO' veya 'AB' yazan bir şapka olması hiçbir şeyi değiştirmez. Bundan dolayı biz tutumumuzu hiç değiştirmedik" dedi.Gruşko ayrıca, Moskova'nın Ukrayna topraklarının Rusya'ya yönelik tehdit oluşturmak için bir sıçrama tahtası olarak kullanılmayacağını anlaması halinde, Kiev'in güvenliğinin sağlanabileceğini de belirtti.Müzakerelerde yeniden gündeme geldiABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda uluslararası düzeyde genel bir uzlaşma sağlandığını belirterek "Şu anda Ukrayna için verilen güvenlik garantilerinden çokça söz ediliyor. Bu konuda büyük ölçüde bir ortak anlayış oluşmuş durumda. Bu garantiler, öncelikle Fransız birliklerinin öncülüğünde küçük Avrupa askeri birliklerinin konuşlandırılmasını ve ardından ABD’nin desteğini içeriyor" ifadelerini kullanmıştı.Rusya, Batılı birliklerin varlığına karşı olduğunu her fırsatta vurguluyorRusya Dışişleri Bakanlığı, NATO üyesi ülkelerin askeri birliklerinin Ukrayna'da konuşlandırılmasına yönelik herhangi bir senaryonun kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve böyle bir adımın ciddi bir gerilimi tetikleyebileceğini belirtmişti. Bakanlık, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinden gelen bu yöndeki açıklamaları, çatışmanın sürdürülmesine yönelik bir kışkırtma olarak nitelendirmişti.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Rusya’nın sınırları yakınındaki herhangi bir yabancı askeri birliği meşru hedef olarak kabul edeceğini, bir barış anlaşmasına varılmasının ardından Ukrayna’da yabancı askeri varlığın gereklilik arz eden bir durum olmayacağını ifade etmişti.

