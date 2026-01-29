Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Lavrov: Rusya, ABD ve Ukrayna'nın uzlaştığı belirtilen güvenlik garantilerinden habersiz
Lavrov: Rusya, ABD ve Ukrayna'nın uzlaştığı belirtilen güvenlik garantilerinden habersiz
Lavrov, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerine ilişkin ABD'den gelen açıklamaların içeriğini bilmediklerini söyledi. 29.01.2026, Sputnik Türkiye
ukrayna kri̇zi̇
abd
vladimir putin
ukrayna
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
nato
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın ABD ve Ukrayna'nın hangi spesifik güvenlik garantilerini görüştüğünü bilmediğini söyledi.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda uluslararası düzeyde genel bir uzlaşma sağlandığı yönündeki sözlerini değerlendiren Lavrov, herhangi bir resmi mutabakat konusunda Rusya'ya bilgi verilmediğini kaydetti. Lavrov ayrıca, çözüm sürecindeki siyasi konuların daha önce Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından belirlendiğini ve geçerliliğini koruduğunu belirtti.Lavrov, "Siyasi konular Devlet Başkanı tarafından belirlendi ve geçerliliğini koruyor. Geri kalan her şeyi, son günlerde tekrar tekrar ve çok sayıda açıklama yapan Ukraynalı ve Amerikalı meslektaşlarımızın vicdanına bırakıyoruz" dedi.Rus müzakerecilerin mevcut her formatta görüşmelere devam edeceğini vurgulayan Lavrov, Rusya'nın sonuçları 'kamuoyu önündeki oyunlarla' değil 'gerçek anlaşmalarla' değerlendireceğini de vurguladı.Rubio, dün ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, "Şu anda Ukrayna için verilen güvenlik garantilerinden çokça söz ediliyor. Bu konuda büyük ölçüde bir ortak anlayış oluşmuş durumda. Bu garantiler, öncelikle Fransız birliklerinin öncülüğünde küçük Avrupa askeri birliklerinin konuşlandırılmasını ve ardından ABD'nin desteğini içeriyor" ifadelerini kullanmıştı.Rusya, Ukrayna'ya Batılı birliklerin konuşlandırılmasına karşıRusya Dışişleri Bakanlığı, NATO üyesi ülkelerin askeri birliklerinin Ukrayna'da konuşlandırılmasına yönelik herhangi bir senaryonun kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve böyle bir adımın ciddi bir gerilimi tetikleyebileceğini belirtmişti. Bakanlık, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinden gelen bu yöndeki açıklamaları, çatışmanın sürdürülmesine yönelik bir kışkırtma olarak nitelendirmişti.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Rusya'nın sınırları yakınındaki herhangi bir yabancı askeri birliği meşru hedef olarak kabul edeceğini, bir barış anlaşmasına varılmasının ardından Ukrayna'da yabancı askeri varlığın gereklilik arz eden bir durum olmayacağını ifade etmişti.
ukrayna
rusya
abd, vladimir putin, ukrayna, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, nato
abd, vladimir putin, ukrayna, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, nato

Lavrov: Rusya, ABD ve Ukrayna'nın uzlaştığı belirtilen güvenlik garantilerinden habersiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Lavrov, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerine ilişkin ABD'den gelen açıklamaların içeriğini bilmediklerini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın ABD ve Ukrayna'nın hangi spesifik güvenlik garantilerini görüştüğünü bilmediğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda uluslararası düzeyde genel bir uzlaşma sağlandığı yönündeki sözlerini değerlendiren Lavrov, herhangi bir resmi mutabakat konusunda Rusya'ya bilgi verilmediğini kaydetti.

Lavrov ayrıca, çözüm sürecindeki siyasi konuların daha önce Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından belirlendiğini ve geçerliliğini koruduğunu belirtti.

Lavrov, "Siyasi konular Devlet Başkanı tarafından belirlendi ve geçerliliğini koruyor. Geri kalan her şeyi, son günlerde tekrar tekrar ve çok sayıda açıklama yapan Ukraynalı ve Amerikalı meslektaşlarımızın vicdanına bırakıyoruz” dedi.

Rus müzakerecilerin mevcut her formatta görüşmelere devam edeceğini vurgulayan Lavrov, Rusya'nın sonuçları 'kamuoyu önündeki oyunlarla' değil 'gerçek anlaşmalarla' değerlendireceğini de vurguladı.

Rubio, dün ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, "Şu anda Ukrayna için verilen güvenlik garantilerinden çokça söz ediliyor. Bu konuda büyük ölçüde bir ortak anlayış oluşmuş durumda. Bu garantiler, öncelikle Fransız birliklerinin öncülüğünde küçük Avrupa askeri birliklerinin konuşlandırılmasını ve ardından ABD’nin desteğini içeriyor" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya, Ukrayna'ya Batılı birliklerin konuşlandırılmasına karşı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO üyesi ülkelerin askeri birliklerinin Ukrayna'da konuşlandırılmasına yönelik herhangi bir senaryonun kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve böyle bir adımın ciddi bir gerilimi tetikleyebileceğini belirtmişti. Bakanlık, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinden gelen bu yöndeki açıklamaları, çatışmanın sürdürülmesine yönelik bir kışkırtma olarak nitelendirmişti.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Rusya’nın sınırları yakınındaki herhangi bir yabancı askeri birliği meşru hedef olarak kabul edeceğini, bir barış anlaşmasına varılmasının ardından Ukrayna’da yabancı askeri varlığın gereklilik arz eden bir durum olmayacağını ifade etmişti.
