Refah Sınır Kapısı'nda sınırlı hareketlilik: Yaya geçişleri deneme amaçlı başladı
Gazze’nin dış dünyaya açılan noktalarından biri olan Refah Sınır Kapısı’nın deneme amaçlı olarak açıldığı bildirildi. İsrail basınında yer alan haberlerde, kapının bugün test amacıyla faaliyete geçtiği, yarından itibaren ise yaya geçişlerinin başlayacağı aktarıldı.Haberde, geçişlerin sınırlı tutulacağı ve günlük 150 kişinin Gazze’den çıkmasına, 50 kişinin ise geri dönmesine izin verileceği ifade edildi. Mısır’daki insani yardım tırlarının bu aşamada Gazze’ye girişine izin verilmeyeceği de belirtildi.Geçişler Mısır koordinasyonundaİsrail’in Kanal 12 televizyonu, giriş ve çıkışların Mısır’ın koordinasyonuyla yapılacağını aktardı. Buna göre, Mısır’ın sınırdan geçecek kişilerin listesini 24 saat önceden İsrail’e sunacağı, geçişlerin İsrail’in onayının ardından gerçekleşeceği belirtildi.Ayrıca, Avrupa Birliği Refah Sınır Yardım Misyonu’nun bulunduğu bölgeye geçilmeden önce İsrail tarafından güvenlik kontrolü yapılacağı aktarıldı.Ateşkes taahhütleri tartışma konusuİsrail ordusundan Refah Sınır Kapısı’nın deneme amaçlı açılmasına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim'de başlayan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail ordusu Gazze içinde "Sarı Hat" ismi verilen ve sınır kapısının da içinde yer aldığı Refah bölgesini işgal ediyor.Anlaşmanın ilk aşamasında, İsrail’in Refah Sınır Kapısı’nı açması ve insani yardımların belirlenen miktarlarda Gazze’ye girişine izin vermesi gerektiği ifade ediliyordu. Ancak İsrail’in bu yükümlülüğü yerine getirmediği, kapının yalnızca sınırlı yaya geçişine açılacağını duyurduğu aktarıldı.
