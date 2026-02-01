https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/eski-ingiliz-buyukelci-ford-avrupa-ve-ukrayna-kendi-yaptirim-propagandalarinin-kurbani-oldu-1103176593.html

Eski İngiliz Büyükelçi Ford: Avrupa ve Ukrayna, kendi yaptırım propagandalarının kurbanı oldu

Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların başarısı konusundaki dezenformasyonun Avrupa ve Ukrayna'yı mevcut duruma düşürdüğü belirtildi. 01.02.2026, Sputnik Türkiye

İngiltere'nin eski Suriye Büyükelçisi Peter Ford, yaptırımların Rus ekonomisine ciddi zarar verebileceğine inanan Ukrayna ve Avrupa'nın kendi propagandalarının kurbanı olduğunu belirtti.Sputnik'e konuşan Ford, "Görünüşe göre Rusya'nın yaptırımlar nedeniyle ciddi ekonomik sorunlar yaşadığı yanılgısına düşen Ukrayna da Avrupalılar gibi kendi propagandasının kurbanı oldu" dedi.Ford, son üç yılda gelinen noktanın, hem Kiev'in hem de Brüksel'in bu görüşte yanıldığının tartışılmaz bir kanıtı olduğunu vurguladı.Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatın başlamasının ardından Batılı ülkeler Rusya'ya yaptırım uygulamaya başlamıştı. Moskova, Rusya'nın Batı'nın yaptırım baskısına başarıyla uyum sağladığını defalarca dile getirdi. Rus yetkililer yaptırımların hedeflerine ulaşamadığını vurgularken, Batılı ülkelerde de Rusya karşıtı kısıtlamaların etkisiz kaldığını kabullenenlerin sayısı giderek artıyor.

