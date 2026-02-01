https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/meteorolojiden-izmir-dahil-turuncu-ve-sari-kodlu-yagis-ile-firtina-uyarisi-yapildi-su-baskinlarina-1103172459.html

Meteoroloji'den İzmir dahil turuncu ve sarı kodlu yağış ile fırtına uyarısı yapıldı: Su baskınlarına dikkat

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış bekleniyor. Yağışların, Kıyı Ege, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa... 01.02.2026, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Şubat Pazar günü hava tahminlerine göre Türkiye geneli yağmur ve sağanak, Trakya kesimi, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.Kıyı Ege, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Uşak, Denizli, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve Güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Meteorolojik uyarılarYağışların, Kıyı Ege, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Uşak, Denizli, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusunun kuvvetli, Muğla, Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli, Aydın'ın batı ilçeleri, İzmir'in batısında yer yer şiddetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, kar örtüsüne sahip düşük rakımlı yerlerde yağışla birlikte kar erimesi, çığ riski ile yağmur yağan yerlerde sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgârın, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAEDİRNE - 4°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluİSTANBUL - 8°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ - 4°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluKOCAELİ - 9°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıEGEAFYONKARAHİSAR - 13°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR - 16°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, batısında yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.MANİSA - 13°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA - 15°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.AKDENİZADANA - 19°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA - 17°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.HATAY - 14°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA - 13°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUANKARA - 13°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR - 14°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA - 16°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİVAS - 7°C - Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlıBATI KARADENİZBOLU - 14°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlıDÜZCE - 10°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP - 14°C - Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK - 9°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA - 16°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksek kesimleri karla karışık yağmurluARTVİN - 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, yer yer kar yağışlıSAMSUN - 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON - 14°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA - 16°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksek kesimleri karla karışık yağmurluARTVİN - 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, yer yer kar yağışlıSAMSUN - 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON - 14°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR - 14°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurluGAZİANTEP - 13°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmurluSİİRT - 15°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluŞANLIURFA - 16°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

