Meteoroloji'den İzmir dahil turuncu ve sarı kodlu yağış ile fırtına uyarısı yapıldı: Su baskınlarına dikkat
Meteoroloji'den İzmir dahil turuncu ve sarı kodlu yağış ile fırtına uyarısı yapıldı: Su baskınlarına dikkat
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış bekleniyor. Yağışların, Kıyı Ege, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa... 01.02.2026, Sputnik Türkiye
Meteoroloji'den İzmir dahil turuncu ve sarı kodlu yağış ile fırtına uyarısı yapıldı: Su baskınlarına dikkat

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış bekleniyor. Yağışların, Kıyı Ege, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Uşak, Denizli, Antalya, Isparta, Burdur, Muğla, Antalya, Aydın ve İzmir'de kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili olacak. Trakya, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Şubat Pazar günü hava tahminlerine göre Türkiye geneli yağmur ve sağanak, Trakya kesimi, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.
Kıyı Ege, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Uşak, Denizli, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve Güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteorolojik uyarılar

Yağışların, Kıyı Ege, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Uşak, Denizli, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusunun kuvvetli, Muğla, Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli, Aydın'ın batı ilçeleri, İzmir'in batısında yer yer şiddetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, kar örtüsüne sahip düşük rakımlı yerlerde yağışla birlikte kar erimesi, çığ riski ile yağmur yağan yerlerde sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgârın, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

EDİRNE - 4°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
İSTANBUL - 8°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ - 4°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
KOCAELİ - 9°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

AFYONKARAHİSAR - 13°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR - 16°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, batısında yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
MANİSA - 13°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA - 15°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

ADANA - 19°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA - 17°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.
HATAY - 14°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA - 13°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

ANKARA - 13°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR - 14°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA - 16°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS - 7°C - Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU - 14°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE - 10°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP - 14°C - Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK - 9°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA - 16°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
ARTVİN - 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, yer yer kar yağışlı
SAMSUN - 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON - 14°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA - 16°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
ARTVİN - 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, yer yer kar yağışlı
SAMSUN - 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON - 14°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR - 14°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP - 13°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SİİRT - 15°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA - 16°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
