AKOM’dan İstanbul için fırtına ve yağış uyarısı
31.01.2026
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 4 Şubat Çarşamba gününe kadar fırtına, kuvvetli sağanak ve karla karışık yağmur beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı.AKOM’dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde, bugün öğle saatlerinden itibaren 4 Şubat Çarşamba gününe kadar aralıklarla sağanak ve yer yer fırtına ile birlikte kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.Halen 6-9 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi gününden itibaren 5 derecenin altına düşerek kış değerlerine gerilemesi bekleniyor.Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgeye giriş yapması tahmin edilen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların kar seviyelerine ineceği, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir gibi batı ilçelerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği bildirildi.AKOM, bu nedenle vatandaşların kış koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmalarını istedi.
