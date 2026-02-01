https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/londratokyo-hattinda-yeni-adim-ingiltere-ve-japonya-savunmada-yakinlasiyor-1103174514.html

Londra–Tokyo hattında yeni adım: İngiltere ve Japonya savunmada yakınlaşıyor

01.02.2026

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Tokyo’da Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile yaptığı görüşmenin ardından, iki ülkenin savunma ve ekonomik ilişkileri güçlendirme konusunda mutabakata vardığını söyledi. Starmer, önümüzdeki yıllarda ortaklığın daha da derinleştirilmesinin öncelik olarak belirlendiğini ifade etti.Starmer, Japonya ve İngiltere’nin Kanada’yı da kapsayan trans-Pasifik bölgede önde gelen ekonomiler arasında yer aldığını belirterek, iş birliğinin yalnızca ikili düzeyle sınırlı kalmayacağını dile getirdi.Euro-Atlantik ve Hint-Pasifik vurgusuStarmer, “Önümüzdeki yıllarda daha derin bir ortaklık kurmayı açık bir öncelik olarak belirledik” dediği aktarıldı. Bu iş birliğinin, Euro-Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerinde kolektif güvenliğin güçlendirilmesini de kapsadığı belirtildi.Japonya Başbakanı Takaichi ise bu yıl içinde iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarının bir araya geleceği bir toplantı yapılması konusunda anlaşıldığını söyledi. Akşam saatlerinde Starmer ile yapılacak yemekte, serbest ve açık Hint-Pasifik hedefi ile Orta Doğu ve Ukrayna’daki gelişmelerin de ele alınmasının planlandığı aktarıldı.Çin ziyareti sonrası mesajlarStarmer’ın Tokyo’ya, Çin’e yaptığı dört günlük ziyaretin ardından geldiği belirtildi. Ziyaret sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakan Li Qiang ile görüşmeler yapıldığı ve iki tarafın ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptığı aktarıldı.Bu temaslar, ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiltere’nin Çin ile yakınlaşmasını 'çok tehlikeli' olarak nitelendirmesinin ardından gerçekleşti. Starmer’ın bu eleştirileri geri çevirdiği bildirildi.Takaichi ayrıca, ekonomik güvenlik başlığında yapılan görüşmelerde, özellikle kritik mineralleri de içeren tedarik zincirlerinin güçlendirilmesinin acil bir ihtiyaç olduğu konusunda mutabakata varıldığını söyledi. Nadir toprak elementlerinin ihracatına ilişkin endişelerin bu çerçevede ele alındığı aktarıldı.

