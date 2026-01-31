Türkiye
İran, Çin ve Rusya, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda askeri tatbikat yapacak
İran, Çin ve Rusya, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda askeri tatbikat yapacak
İran'ın şubat ortalarında Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde Çin ve Rusya ile askeri tatbikat gerçekleştireceği bildirildi. 31.01.2026, Sputnik Türkiye
Tasnim Haber Ajansına göre, her yıl İran, Rusya ve Çin arasında yapılan 'Deniz Güvenlik Kuşağı' adlı tatbikat şubat ortalarında Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde icra edilecek.Tatbikat, Devrim Muhafızları Ordusu Donanması ile Çin ve Rus deniz kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.İran, Rusya ve Çin, 'Deniz Güvenlik Kuşağı' adıyla ilki Aralık 2019'da olmak üzere her yıl söz konusu bölgede tatbikat yapıyor.
31.01.2026
