Lavrov: Avrupa, Rusya ile ABD arasında nifak çıkarmaya çalışıyor

Lavrov: Avrupa, Rusya ile ABD arasında nifak çıkarmaya çalışıyor

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'yla temasları kesen Avrupa'nın şimdi ise Moskova ile Washington'un arasını açmaya çalıştığını söyledi. 01.02.2026

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın politikasında Rus çıkarlarını önemseyen bir eğilim gördüğü için, Moskova ile Washington arasına nifak sokmaya çalıştığını belirtti.Rus basınına konuşan Lavrov, "Bizi nifak çıkarmakla suçlamaları zor. Geçmişte ve günümüzde Rusya ile ABD arasında nifak çıkarmaya çalışan Avrupa'dır. Avrupa, Başkan Trump yönetiminin politikasında, Avrupa'nın çıkarları pahasına Rusya'yı kayıran bir eğilim olduğunu düşünüyor" dedi.'Avrupa, ABD'ye bağımlılık tuzağına kendi düştü'Lavrov'a, temasları keserek Rusya'yı tuzağa düşürdüğünü zanneden Avrupa'nın kendisini ABD'ye bağımlılık tuzağına nasıl düşürdüğü de soruldu.Rusya Dışişleri Bakanı, "Bu bizim sorunumuz değil. Ne derler, eğer zevk alıyorsan, bu senin sorunundur" yanıtını verdi.

