Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/lavrov-avrupa-rusya-ile-abd-arasinda-nifak-cikarmaya-calisiyor-1103185134.html
Lavrov: Avrupa, Rusya ile ABD arasında nifak çıkarmaya çalışıyor
Lavrov: Avrupa, Rusya ile ABD arasında nifak çıkarmaya çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'yla temasları kesen Avrupa'nın şimdi ise Moskova ile Washington'un arasını açmaya çalıştığını söyledi. 01.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-01T16:43+0300
2026-02-01T16:43+0300
dünya
abd
rusya
moskova
avrupa
sergey lavrov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1b/1095721720_0:0:702:395_1920x0_80_0_0_9c6e26d0a71a8e4438fe5b28194528a4.png
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın politikasında Rus çıkarlarını önemseyen bir eğilim gördüğü için, Moskova ile Washington arasına nifak sokmaya çalıştığını belirtti.Rus basınına konuşan Lavrov, "Bizi nifak çıkarmakla suçlamaları zor. Geçmişte ve günümüzde Rusya ile ABD arasında nifak çıkarmaya çalışan Avrupa'dır. Avrupa, Başkan Trump yönetiminin politikasında, Avrupa'nın çıkarları pahasına Rusya'yı kayıran bir eğilim olduğunu düşünüyor" dedi.'Avrupa, ABD'ye bağımlılık tuzağına kendi düştü'Lavrov'a, temasları keserek Rusya'yı tuzağa düşürdüğünü zanneden Avrupa'nın kendisini ABD'ye bağımlılık tuzağına nasıl düşürdüğü de soruldu.Rusya Dışişleri Bakanı, "Bu bizim sorunumuz değil. Ne derler, eğer zevk alıyorsan, bu senin sorunundur" yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/siginmaci-dimitrovdaki-ukraynali-askerler-sik-sik-uyusturucu-kullaniyordu-1103183061.html
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1b/1095721720_45:0:673:471_1920x0_80_0_0_2c95712414d77c5eb85a0d0019d3de2e.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, moskova, avrupa, sergey lavrov
abd, rusya, moskova, avrupa, sergey lavrov

Lavrov: Avrupa, Rusya ile ABD arasında nifak çıkarmaya çalışıyor

16:43 01.02.2026
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2026
© Sputnik
Abone ol
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'yla temasları kesen Avrupa'nın şimdi ise Moskova ile Washington'un arasını açmaya çalıştığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın politikasında Rus çıkarlarını önemseyen bir eğilim gördüğü için, Moskova ile Washington arasına nifak sokmaya çalıştığını belirtti.

Rus basınına konuşan Lavrov, "Bizi nifak çıkarmakla suçlamaları zor. Geçmişte ve günümüzde Rusya ile ABD arasında nifak çıkarmaya çalışan Avrupa'dır. Avrupa, Başkan Trump yönetiminin politikasında, Avrupa'nın çıkarları pahasına Rusya'yı kayıran bir eğilim olduğunu düşünüyor" dedi.

'Avrupa, ABD'ye bağımlılık tuzağına kendi düştü'

Lavrov'a, temasları keserek Rusya'yı tuzağa düşürdüğünü zanneden Avrupa'nın kendisini ABD'ye bağımlılık tuzağına nasıl düşürdüğü de soruldu.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Bu bizim sorunumuz değil. Ne derler, eğer zevk alıyorsan, bu senin sorunundur" yanıtını verdi.
Ukraynalı askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2026
UKRAYNA KRİZİ
Sığınmacı: Dimitrov'daki Ukraynalı askerler sık sık uyuşturucu kullanıyordu
15:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала