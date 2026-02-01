Türkiye
Kabine yarın toplanıyor: Gündem maddeleri belli oldu
Kabine yarın toplanıyor: Gündem maddeleri belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısının gündemi belli oldu. Toplantıda, ekonomi, toplumsal...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek.Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri, 'Terörsüz Türkiye Süreci' olacak. Ayrıca, ekonomi, toplumsal beklentiler, Suriye'deki gelişmeler ve İran-ABD gerilimi gibi kritik konular da ele alınacak.Gazze'nin de gündeme geleceği toplantıda, ülke içindeki toplumsal beklentiler ve genel siyasi durumu şekillendiren başlıklar üzerinde değerlendirmeler yapılacak.
17:33 01.02.2026
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısının gündemi belli oldu. Toplantıda, ekonomi, toplumsal beklentiler, Suriye'deki gelişmeler ve İran-ABD gerilimi gibi kritik konular masada ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek.
Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri, 'Terörsüz Türkiye Süreci' olacak. Ayrıca, ekonomi, toplumsal beklentiler, Suriye'deki gelişmeler ve İran-ABD gerilimi gibi kritik konular da ele alınacak.
Gazze'nin de gündeme geleceği toplantıda, ülke içindeki toplumsal beklentiler ve genel siyasi durumu şekillendiren başlıklar üzerinde değerlendirmeler yapılacak.
Kabine toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2026
POLİTİKA
Yılın ilk kabine toplantısı başladı: Masada hangi konular var?
5 Ocak, 16:59
