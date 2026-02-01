https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/kabine-yarin-toplaniyor-gundem-maddeleri-belli-oldu-1103185374.html

Kabine yarın toplanıyor: Gündem maddeleri belli oldu

Kabine yarın toplanıyor: Gündem maddeleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısının gündemi belli oldu. Toplantıda, ekonomi, toplumsal...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek.Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri, 'Terörsüz Türkiye Süreci' olacak. Ayrıca, ekonomi, toplumsal beklentiler, Suriye'deki gelişmeler ve İran-ABD gerilimi gibi kritik konular da ele alınacak.Gazze'nin de gündeme geleceği toplantıda, ülke içindeki toplumsal beklentiler ve genel siyasi durumu şekillendiren başlıklar üzerinde değerlendirmeler yapılacak.

