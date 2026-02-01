https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/juventus-mauro-icardi-icin-harekete-gecti-galatasarayla-gorusmeler-basladi-1103185774.html

Juventus, Mauro Icardi için harekete geçti: Galatasaray'la görüşmeler başladı

Juventus, Mauro Icardi için harekete geçti: Galatasaray'la görüşmeler başladı

Sputnik Türkiye

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Galatasaray’da forma giyen Mauro Icardi için harekete geçti. Icardi’nin menajeri, Galatasaray’ı ikna etmek için... 01.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-01T18:22+0300

2026-02-01T18:22+0300

2026-02-01T18:22+0300

spor

mauro icardi

juventus

galatasaray

futbol

türkiye futbol federasyonu

futbol maçı

avrupa futbol şampiyonası

futbol antrenörü

transfer

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102035123_0:0:2735:1538_1920x0_80_0_0_3754d336eb5fd25881b50976ea77fd36.jpg

Juventus, teknik direktör Luciano Spalletti’nin forvet hattını güçlendirme isteği doğrultusunda, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.İtalyan basınının haberine göre; Galatasaray'da forma giyen Icardi'nin menajeri kulübü ikna etmek için İstanbul’a geldi. Haberde tecrübeli forvetin İtalyan futbolunu tanıması ve Serie A’ya adapte olma konusunda avantaj sağlamasının bu transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendirdiği yazıldı.Arjantinli golcü bu sezon oynadığı 29 maçta 10 gol 2 asistle takımına katkı sağlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/dursun-ozbekten-icardiyle-ilgili-net-aciklama-1101747556.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mauro icardi, juventus, galatasaray, futbol, türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, avrupa futbol şampiyonası, futbol antrenörü, transfer, fi̇fa küresel transfer raporu, transfermarkt