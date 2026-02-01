Türkiye
Juventus, Mauro Icardi için harekete geçti: Galatasaray'la görüşmeler başladı
Juventus, Mauro Icardi için harekete geçti: Galatasaray'la görüşmeler başladı
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi için harekete geçti.
Juventus, teknik direktör Luciano Spalletti’nin forvet hattını güçlendirme isteği doğrultusunda, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.İtalyan basınının haberine göre; Galatasaray'da forma giyen Icardi'nin menajeri kulübü ikna etmek için İstanbul’a geldi. Haberde tecrübeli forvetin İtalyan futbolunu tanıması ve Serie A’ya adapte olma konusunda avantaj sağlamasının bu transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendirdiği yazıldı.Arjantinli golcü bu sezon oynadığı 29 maçta 10 gol 2 asistle takımına katkı sağlamıştı.
Juventus, Mauro Icardi için harekete geçti: Galatasaray'la görüşmeler başladı

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Galatasaray’da forma giyen Mauro Icardi için harekete geçti. Icardi’nin menajeri, Galatasaray’ı ikna etmek için İstanbul’a giderek, oyuncunun sezonun ikinci yarısında Juventus’a transfer edilmesini sağlamaya çalışıyor.
Juventus, teknik direktör Luciano Spalletti’nin forvet hattını güçlendirme isteği doğrultusunda, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.
İtalyan basınının haberine göre; Galatasaray'da forma giyen Icardi'nin menajeri kulübü ikna etmek için İstanbul’a geldi. Haberde tecrübeli forvetin İtalyan futbolunu tanıması ve Serie A’ya adapte olma konusunda avantaj sağlamasının bu transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendirdiği yazıldı.
Arjantinli golcü bu sezon oynadığı 29 maçta 10 gol 2 asistle takımına katkı sağlamıştı.
Dursun Özbek'ten Icardi'yle ilgili net açıklama
12 Aralık 2025, 13:47
12 Aralık 2025, 13:47
