https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/juventus-mauro-icardi-icin-harekete-gecti-galatasarayla-gorusmeler-basladi-1103185774.html
Juventus, Mauro Icardi için harekete geçti: Galatasaray'la görüşmeler başladı
Juventus, Mauro Icardi için harekete geçti: Galatasaray'la görüşmeler başladı
Sputnik Türkiye
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Galatasaray’da forma giyen Mauro Icardi için harekete geçti. Icardi’nin menajeri, Galatasaray’ı ikna etmek için... 01.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-01T18:22+0300
2026-02-01T18:22+0300
2026-02-01T18:22+0300
spor
mauro icardi
juventus
galatasaray
futbol
türkiye futbol federasyonu
futbol maçı
avrupa futbol şampiyonası
futbol antrenörü
transfer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102035123_0:0:2735:1538_1920x0_80_0_0_3754d336eb5fd25881b50976ea77fd36.jpg
Juventus, teknik direktör Luciano Spalletti’nin forvet hattını güçlendirme isteği doğrultusunda, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.İtalyan basınının haberine göre; Galatasaray'da forma giyen Icardi'nin menajeri kulübü ikna etmek için İstanbul’a geldi. Haberde tecrübeli forvetin İtalyan futbolunu tanıması ve Serie A’ya adapte olma konusunda avantaj sağlamasının bu transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendirdiği yazıldı.Arjantinli golcü bu sezon oynadığı 29 maçta 10 gol 2 asistle takımına katkı sağlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/dursun-ozbekten-icardiyle-ilgili-net-aciklama-1101747556.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102035123_158:0:2597:1829_1920x0_80_0_0_45af842f4f4d3946aa045634d25b2e9f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mauro icardi, juventus, galatasaray, futbol, türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, avrupa futbol şampiyonası, futbol antrenörü, transfer, fi̇fa küresel transfer raporu, transfermarkt
mauro icardi, juventus, galatasaray, futbol, türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, avrupa futbol şampiyonası, futbol antrenörü, transfer, fi̇fa küresel transfer raporu, transfermarkt
Juventus, Mauro Icardi için harekete geçti: Galatasaray'la görüşmeler başladı
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Galatasaray’da forma giyen Mauro Icardi için harekete geçti. Icardi’nin menajeri, Galatasaray’ı ikna etmek için İstanbul’a giderek, oyuncunun sezonun ikinci yarısında Juventus’a transfer edilmesini sağlamaya çalışıyor.
Juventus, teknik direktör Luciano Spalletti’nin forvet hattını güçlendirme isteği doğrultusunda, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.
İtalyan basınının haberine göre; Galatasaray'da forma giyen Icardi'nin menajeri kulübü ikna etmek için İstanbul’a geldi. Haberde tecrübeli forvetin İtalyan futbolunu tanıması ve Serie A’ya adapte olma konusunda avantaj sağlamasının bu transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendirdiği yazıldı.
Arjantinli golcü bu sezon oynadığı 29 maçta 10 gol 2 asistle takımına katkı sağlamıştı.