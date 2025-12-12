Dursun Özbek'ten Icardi'yle ilgili net açıklama
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi'yle ilgili çıkan iddialara yanıt verdi. Özbek, Galatasaray'ın Icardi'yle bir problemi olmadığını aktardı.
Dursun Özbek, basın toplantısı düzenleyerek gündeme dair açıklamalar yaptı. Özbek'e, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Mauro Icardi de soruldu.
Dursun Özbek'in Icardi sorusuna cevabı şöyle:
“Icardi ile Galatasaray'ın ne problemi olabilir ya. Icardi bizim en önemli oyuncularımızdan biri. Son 3 yılda verdiği katkıları kim inkar edebilir. Kendisi çok önemli bir sakatlık dönemi geçirdi, iyileşmesi için bekliyoruz. Giderek düzeliyor, sembol olmuş bir isim. Galatasaray'ın ikon olmuş futbolcularından. Yönetimi bu kadar vefasız göstermek kimin işine geliyor? Tekrar aynı yere geliyorum; dört bir yandan yaylım ateşi altındayız. Galatasaray'ı aşağı çekmek için elinden geleni yapıyorlar. Hiç kimse Galatasaray'ı bozamaz. Herkes haber yaparken de haddini bilsin.”
Hacıosmanoğlu'na yanıt
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, gündeme dair basın toplantısı gerçekleştirdi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na cevap veren Özbek, aldığı bir duyumu da gazetecilere açıkladı.
Özbek'in sözleri şöyle:
"Şöyle bir duyum aldım; eğer başkan çıkar konuşursa bana bir şey derse ben de ona aramızda konuştuğumuz şeyleri ifade ederim. Sakın ha! Artık bu iş burada kalsın. Burada kalsın. Esas işimize dönelim. Kimsenin ne söyleyeceğinden değil. Hodrimeydan! Ne varsa söyle ama esas işimizden uzaklaşıyoruz. Yarın bizi futbolun paydaşları bu kavgalardan dolayı yargılayacaklar, kamuoyu nezdinde. Bir büyükleri, ağabeyleri olarak söylüyorum; Türk futboluna fayda getireceğini düşünüyorsan getirmez. Esas görevine dön!
