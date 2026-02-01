https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/izmiri-saganak-vurdu-cadde-ve-sokaklari-su-basti-1103187689.html
İzmir'i sağanak vurdu: Cadde ve sokakları su bastı
Sputnik Türkiye
İzmir'de etkili olan sağanak yağış, kent genelinde su baskınlarına yol açtı. Bazı cadde ve iş yerlerini su basarken, İZSU ekipleri tıkanan rögarları... 01.02.2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/01/1103187515_0:105:2965:1773_1920x0_80_0_0_6f60770a5eb10c19e04d7b7041d64589.jpg
Öğleden sonra kent genelinde etkisini artıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.Konak ve Kemeraltı Çarşısı’ndaki cadde ve iş yerlerini su basarken, İZSU ekipleri tıkanan rögarları temizleyerek tahliye çalışması başlattı. Sudan geçemeyenleri ekipler araç kasalarıyla taşıdı.Alsancak ve Kordon’da da su birikintileri nedeniyle ulaşım aksadı, esnaf dükkanlarında biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. İzmir Atatürk Lisesi bahçesindeki bir çam ağacı ise yola devrildi. Olayda yaralanan olmadı.Yağıştan en fazla etkilenen ilçeler Buca, Karabağlar, Bayraklı ve Gaziemir oldu. Buca’da taşan rögarlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
