Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 'yeni deprem odağı' uyarısı: Aydın'ın güvenli ilçelerini tek tek sıraladı
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 'yeni deprem odağı' uyarısı: Aydın'ın güvenli ilçelerini tek tek sıraladı
AFAD'ın Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken uyarılar... 30.01.2026
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın'ın Germencik ilçesinde saat 06.17'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği ve çevre ilçelerden de hissedildiği bildirildi.Ahmet Ercan'dan kritik değerlendirmeDepremin ardından açıklama yapan Övgün Ahmet Ercan, Germencik ve çevresinde deprem geriliminin sürdüğünü belirtti. Ercan, bölgede yaşanan sarsıntının beklenen bir gelişme olduğunu ifade ederek, daha büyük depremler için zeminin izlenmesi gerektiğini vurguladı.Aydın'ın deprem açısından en güvenli ilçeleriErcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aydın'ın deprem bakımından en güvenli ilçelerini şöyle sıraladı:'Yeni deprem odağı Aydın–Germencik olabilir'Prof. Dr. Ercan, 2020 Kuşadası-Sisam M6,9 depreminden sonra yeni odak noktasının Aydın–Germencik hattı olacağını daha önce dile getirdiğini hatırlattı. Son yaşanan depremin bu öngörüyle örtüştüğünü belirten Ercan, bölgede gerilmenin devam ettiğini ve ilerleyen süreçte yeni depremlerin görülebileceğini ifade etti.
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 'yeni deprem odağı' uyarısı: Aydın'ın güvenli ilçelerini tek tek sıraladı

09:24 30.01.2026
© İHA
Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2026
© İHA
Abone ol
AFAD’ın Aydın’ın Germencik ilçesinde meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan dikkat çeken uyarılar geldi. Ercan, Aydın’da gerilimin arttığını belirterek güvenli ilçeleri sıraladı. Ercan, yeni odak noktasının Aydın–Germencik hattı olacağını hatırlattı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın’ın Germencik ilçesinde saat 06.17’de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği ve çevre ilçelerden de hissedildiği bildirildi.

Ahmet Ercan’dan kritik değerlendirme

Depremin ardından açıklama yapan Övgün Ahmet Ercan, Germencik ve çevresinde deprem geriliminin sürdüğünü belirtti. Ercan, bölgede yaşanan sarsıntının beklenen bir gelişme olduğunu ifade ederek, daha büyük depremler için zeminin izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Aydın’ın deprem açısından en güvenli ilçeleri

Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aydın’ın deprem bakımından en güvenli ilçelerini şöyle sıraladı:
Kuşadası
Didim
Karpuzlu
Çine
Koçarlı
Bozdoğan
Yenipazar
Karacasu

'Yeni deprem odağı Aydın–Germencik olabilir'

Prof. Dr. Ercan, 2020 Kuşadası-Sisam M6,9 depreminden sonra yeni odak noktasının Aydın–Germencik hattı olacağını daha önce dile getirdiğini hatırlattı. Son yaşanan depremin bu öngörüyle örtüştüğünü belirten Ercan, bölgede gerilmenin devam ettiğini ve ilerleyen süreçte yeni depremlerin görülebileceğini ifade etti. Ercan'ın paylaşımı şöyle:

"2020 Kuşadası-Sisam M6.9 depreminden sonra, yeni deprem odağının Aydın-Germencik olacağını söylemiştim. Bugün 06.17’de Balatçık germencik‘te olan M3.7’lik depremcik beklenen konumda oluşmuştur. Bu bölge daha büyük bir deprem yapmak için gerilmeyi sürdürecek. Kaldı ki buradaki jeotermal enerjinin kaynağı da depremlerdir. İleride Aydın ilinde bu depremleri deneyimleceğiz. O nedenle verimli sulak ovalardan uzaklaşın daha kuzeyde Aydın dağlarına yakın sağlam yerde sağlam yapılarda oturun. Geçen gün törenle açılan Aydın’ın şehir hastanesi ne yazık ki en sakıncalı yerde yapılaşmıştır. Bilimin yolundan ayrılmayın. Kırık, değil sarsıntı yıkar."
