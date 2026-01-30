https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/prof-dr-ahmet-ercandan-yeni-deprem-odagi-uyarisi-aydinin-guvenli-ilcelerini-tek-tek-siraladi-1103138981.html

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 'yeni deprem odağı' uyarısı: Aydın'ın güvenli ilçelerini tek tek sıraladı

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 'yeni deprem odağı' uyarısı: Aydın'ın güvenli ilçelerini tek tek sıraladı

Sputnik Türkiye

AFAD’ın Aydın’ın Germencik ilçesinde meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan dikkat çeken uyarılar... 30.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-30T09:24+0300

2026-01-30T09:24+0300

2026-01-30T09:24+0300

türki̇ye

deprem

ahmet ercan

aydın

övgün ahmet ercan

germencik

kuşadası

afad

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/19/1075736687_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_ce79ae2998766040bff2b4d9788dfb77.jpg

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın’ın Germencik ilçesinde saat 06.17’de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği ve çevre ilçelerden de hissedildiği bildirildi.Ahmet Ercan’dan kritik değerlendirmeDepremin ardından açıklama yapan Övgün Ahmet Ercan, Germencik ve çevresinde deprem geriliminin sürdüğünü belirtti. Ercan, bölgede yaşanan sarsıntının beklenen bir gelişme olduğunu ifade ederek, daha büyük depremler için zeminin izlenmesi gerektiğini vurguladı.Aydın’ın deprem açısından en güvenli ilçeleriErcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aydın’ın deprem bakımından en güvenli ilçelerini şöyle sıraladı:'Yeni deprem odağı Aydın–Germencik olabilir'Prof. Dr. Ercan, 2020 Kuşadası-Sisam M6,9 depreminden sonra yeni odak noktasının Aydın–Germencik hattı olacağını daha önce dile getirdiğini hatırlattı. Son yaşanan depremin bu öngörüyle örtüştüğünü belirten Ercan, bölgede gerilmenin devam ettiğini ve ilerleyen süreçte yeni depremlerin görülebileceğini ifade etti. Ercan'ın paylaşımı şöyle:"2020 Kuşadası-Sisam M6.9 depreminden sonra, yeni deprem odağının Aydın-Germencik olacağını söylemiştim. Bugün 06.17’de Balatçık germencik‘te olan M3.7’lik depremcik beklenen konumda oluşmuştur. Bu bölge daha büyük bir deprem yapmak için gerilmeyi sürdürecek. Kaldı ki buradaki jeotermal enerjinin kaynağı da depremlerdir. İleride Aydın ilinde bu depremleri deneyimleceğiz. O nedenle verimli sulak ovalardan uzaklaşın daha kuzeyde Aydın dağlarına yakın sağlam yerde sağlam yapılarda oturun. Geçen gün törenle açılan Aydın’ın şehir hastanesi ne yazık ki en sakıncalı yerde yapılaşmıştır. Bilimin yolundan ayrılmayın. Kırık, değil sarsıntı yıkar."

türki̇ye

aydın

germencik

kuşadası

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

: aydın deprem, germencik deprem, ahmet ercan uyarı, aydın güvenli ilçeler