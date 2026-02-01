https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/irandan-abye-karsilik-avrupa-ordulari-teror-listesine-alindi-1103177027.html

İran’dan AB’ye karşılık: Avrupa orduları 'terör listesine' alındı

İran’dan AB’ye karşılık: Avrupa orduları 'terör listesine' alındı

Sputnik Türkiye

İran Meclisi, AB’nin Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör listesine almasına karşılık vererek Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını terör örgütü ilan ettiğini... 01.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-01T12:29+0300

2026-02-01T12:29+0300

2026-02-01T12:39+0300

dünya

kaja kallas

i̇ran

tahran

ab

i̇ran meclisi

avrupa birliği

i̇ran devrim muhafızları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086369195_0:0:2153:1211_1920x0_80_0_0_921939c537ebdbb9e5e8a82da1f7cf1f.jpg

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği’nin İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör listesine almasına 'mütekabiliyet' esasına göre karşılık verildiğini açıkladı. Kalibaf, AB ülkelerinin ordularının artık İran tarafından terörist grup olarak kabul edildiğini söyledi.Kalibaf’ın, “Bu adımın sonuçlarının sorumluluğu Avrupa Birliği’ne aittir” ifadelerini kullandığı aktarıldı. Mecliste, Devrim Muhafızları üniformaları giyen milletvekillerinin ABD ve AB karşıtı sloganlar attığı bildirildi.'Askeri ataşeler sınır dışı edilsin' çağrısıKonuşmanın ardından söz alan Meclis Divan üyesi Alirıza Selimi, Stratejik Eylem Yasası’na atıf yaparak, İran’daki AB üyesi ülkelerin büyükelçiliklerinde görev yapan askeri ataşelerin 'terörist hükmünde' sayıldığını söyledi. Selimi, bu kişilerin derhal İran’dan sınır dışı edilmesi gerektiğini dile getirdi.Selimi’nin, “Teröristlere barınak sağlamak yürürlükteki yasalara aykırıdır” sözlerini kullandığı aktarıldı. Meclis Başkanı Kalibaf ise konunun Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu tarafından takip edilmesi talimatını verdi.Gerilim eskiye dayanıyorAB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 29 Ocak’ta yaptığı açıklamada, AB dışişleri bakanlarının Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütü olarak tanımladığını duyurmuştu. İran Meclisi’nin ise 2023’te, böyle bir adım atılması halinde Avrupa ordularının terör örgütü ilan edilmesini öngören yasa çıkardığı hatırlatıldı.İran, daha önce de 2019 yılında ABD’nin Devrim Muhafızları’nı terör örgütü ilan etmesine karşılık, ABD ordusunu terör örgütü olarak tanımlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/refah-sinir-kapisinda-sinirli-hareketlilik-yaya-gecisleri-deneme-amacli-basladi-1103176715.html

i̇ran

tahran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kaja kallas, i̇ran, tahran, ab, i̇ran meclisi, avrupa birliği, i̇ran devrim muhafızları