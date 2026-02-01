Türkiye
İran'dan AB'ye karşılık: Avrupa orduları 'terör listesine' alındı
İran’dan AB’ye karşılık: Avrupa orduları 'terör listesine' alındı
İran Meclisi, AB’nin Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör listesine almasına karşılık vererek Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını terör örgütü ilan ettiğini... 01.02.2026, Sputnik Türkiye
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği’nin İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör listesine almasına 'mütekabiliyet' esasına göre karşılık verildiğini açıkladı. Kalibaf, AB ülkelerinin ordularının artık İran tarafından terörist grup olarak kabul edildiğini söyledi.Kalibaf’ın, “Bu adımın sonuçlarının sorumluluğu Avrupa Birliği’ne aittir” ifadelerini kullandığı aktarıldı. Mecliste, Devrim Muhafızları üniformaları giyen milletvekillerinin ABD ve AB karşıtı sloganlar attığı bildirildi.'Askeri ataşeler sınır dışı edilsin' çağrısıKonuşmanın ardından söz alan Meclis Divan üyesi Alirıza Selimi, Stratejik Eylem Yasası’na atıf yaparak, İran’daki AB üyesi ülkelerin büyükelçiliklerinde görev yapan askeri ataşelerin 'terörist hükmünde' sayıldığını söyledi. Selimi, bu kişilerin derhal İran’dan sınır dışı edilmesi gerektiğini dile getirdi.Selimi’nin, “Teröristlere barınak sağlamak yürürlükteki yasalara aykırıdır” sözlerini kullandığı aktarıldı. Meclis Başkanı Kalibaf ise konunun Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu tarafından takip edilmesi talimatını verdi.Gerilim eskiye dayanıyorAB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 29 Ocak’ta yaptığı açıklamada, AB dışişleri bakanlarının Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütü olarak tanımladığını duyurmuştu. İran Meclisi’nin ise 2023’te, böyle bir adım atılması halinde Avrupa ordularının terör örgütü ilan edilmesini öngören yasa çıkardığı hatırlatıldı.İran, daha önce de 2019 yılında ABD’nin Devrim Muhafızları’nı terör örgütü ilan etmesine karşılık, ABD ordusunu terör örgütü olarak tanımlamıştı.
İran’dan AB’ye karşılık: Avrupa orduları 'terör listesine' alındı

12:29 01.02.2026 (güncellendi: 12:39 01.02.2026)
İran Meclisi, AB’nin Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör listesine almasına karşılık vererek Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını terör örgütü ilan ettiğini duyurdu.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği’nin İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör listesine almasına 'mütekabiliyet' esasına göre karşılık verildiğini açıkladı. Kalibaf, AB ülkelerinin ordularının artık İran tarafından terörist grup olarak kabul edildiğini söyledi.
Kalibaf’ın, “Bu adımın sonuçlarının sorumluluğu Avrupa Birliği’ne aittir” ifadelerini kullandığı aktarıldı. Mecliste, Devrim Muhafızları üniformaları giyen milletvekillerinin ABD ve AB karşıtı sloganlar attığı bildirildi.

'Askeri ataşeler sınır dışı edilsin' çağrısı

Konuşmanın ardından söz alan Meclis Divan üyesi Alirıza Selimi, Stratejik Eylem Yasası’na atıf yaparak, İran’daki AB üyesi ülkelerin büyükelçiliklerinde görev yapan askeri ataşelerin 'terörist hükmünde' sayıldığını söyledi. Selimi, bu kişilerin derhal İran’dan sınır dışı edilmesi gerektiğini dile getirdi.
Selimi’nin, “Teröristlere barınak sağlamak yürürlükteki yasalara aykırıdır” sözlerini kullandığı aktarıldı. Meclis Başkanı Kalibaf ise konunun Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu tarafından takip edilmesi talimatını verdi.

Gerilim eskiye dayanıyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 29 Ocak’ta yaptığı açıklamada, AB dışişleri bakanlarının Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütü olarak tanımladığını duyurmuştu.
İran Meclisi’nin ise 2023’te, böyle bir adım atılması halinde Avrupa ordularının terör örgütü ilan edilmesini öngören yasa çıkardığı hatırlatıldı.
İran, daha önce de 2019 yılında ABD’nin Devrim Muhafızları’nı terör örgütü ilan etmesine karşılık, ABD ordusunu terör örgütü olarak tanımlamıştı.
