İran Devrim Muhafızları, ülkedeki protestolarda ABD ve İsrail'i işaret etti: 'İran halkının yanında duracağız'
İran Devrim Muhafızları, ülkedeki protestolarda ABD ve İsrail'i işaret etti: 'İran halkının yanında duracağız'
İran Devrim Muhafızları İstihbarat Servisi yürütülen istihbarat izleme faaliyetlerinin, düşmanın stratejisini askeri saldırıdan iç karışıklık yaratmaya ve...
İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı ülkede tertip edilen protestolara ilişkin açıklama yayımladı.Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:Tüm eylemler doğrultusunda yabancı istihbarat servislerinin yönlendirmesi ve örgütlü terörist unsurların sahadaki rolüne işaret edilen açıklamada, hedefli ve çok aşamalı bir plan tasarlandığı dile getilrildi.Protestolarda ABD ve İsrail dahline işaret edildi'Düşman' unsurların bazı meslek grupları ve toplumsal kesimlerin haklı toplantılarını bahane ederek ve hükümetin ekonomik dönüşüm paketinin uygulanma zamanından ve hane halklarının mali gücünün artırılmasından faydalanarak, protestoları silahlı isyana dönüştürmeye çalıştığı belirtilen açıklama şu cümleler ile sonlandırıldı:
İran Devrim Muhafızları, ülkedeki protestolarda ABD ve İsrail'i işaret etti: 'İran halkının yanında duracağız'

16:55 10.01.2026
İran'ın başkenti Tahran'da protesto
İran'ın başkenti Tahran'da protesto
İran Devrim Muhafızları İstihbarat Servisi yürütülen istihbarat izleme faaliyetlerinin, düşmanın stratejisini askeri saldırıdan iç karışıklık yaratmaya ve ülkenin güvenliğini istikrarsızlaştırmaya yönelttiğini ortaya koyduğunu açıkladı.
İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı ülkede tertip edilen protestolara ilişkin açıklama yayımladı.
Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:

İstihbarat tespitleri, düşmanın stratejisini askeri saldırıdan, ülke içinde kaos oluşturma ve kamu düzeni ile güvenliğini bozma yönüne çevirdiğini göstermektedir.

Saldırganların İran İslam Cumhuriyeti’ni teslim alma konusundaki başarısızlığının ardından ABD rejimi 'savaş gölgesini sürdürme', 'tetik mekanizmasını devreye sokma', 'yıkıma çağıran çağrıların yayılması' ve 'ekonomik ve psikolojik şoklar yaratmak amacıyla ülkenin döviz kaynaklarının kısıtlanması' üzerine yoğunlaşmıştır.

Tüm eylemler doğrultusunda yabancı istihbarat servislerinin yönlendirmesi ve örgütlü terörist unsurların sahadaki rolüne işaret edilen açıklamada, hedefli ve çok aşamalı bir plan tasarlandığı dile getilrildi.

Protestolarda ABD ve İsrail dahline işaret edildi

'Düşman' unsurların bazı meslek grupları ve toplumsal kesimlerin haklı toplantılarını bahane ederek ve hükümetin ekonomik dönüşüm paketinin uygulanma zamanından ve hane halklarının mali gücünün artırılmasından faydalanarak, protestoları silahlı isyana dönüştürmeye çalıştığı belirtilen açıklama şu cümleler ile sonlandırıldı:

Ayrıca ABD Başkanı ve Siyonist yetkililerin kışkırtıcı biçimde isyancıları destekleyen müdahaleleri, terörist grupların harekete geçmesi ve düşmanın İran İslam Cumhuriyeti sınırlarının ötesindeki askeri hareketlilikleri, şiddet yanlısı gösterilere yeni bir boyut kazandırmıştır.

Askerî karargâhlara yönelik saldırılar ve bazı vatandaşların ile halkın güvenliğini sağlayan güçlerin şehit edilmesi, son günlerdeki güvenlik karşıtı eylemlerin örneklerindendir.

Bu durumun sürmesinin kabul edilemez olduğu konusunda uyarıyoruz. Son terör olaylarında hayatını kaybedenlerin kanı, bu planların kurgulayıcılarının boynundadır ve İran halkı, karşılık verme ve güvensizliğin yayılmasını önleme hakkını kendisi için meşru görmektedir.

Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı, İslam Devrimi’nin kazanımlarının korunmasını ve toplum güvenliğinin sağlanmasını kendi kırmızı çizgisi olarak görmekte; düşmanın planı tamamen bozguna uğratılana ve vatandaşların güvenliği tesis edilip sağlanana kadar İran halkının yanında duracaktır.

