İran Devrim Muhafızları, ülkedeki protestolarda ABD ve İsrail'i işaret etti: 'İran halkının yanında duracağız'
İstihbarat tespitleri, düşmanın stratejisini askeri saldırıdan, ülke içinde kaos oluşturma ve kamu düzeni ile güvenliğini bozma yönüne çevirdiğini göstermektedir.
Saldırganların İran İslam Cumhuriyeti’ni teslim alma konusundaki başarısızlığının ardından ABD rejimi 'savaş gölgesini sürdürme', 'tetik mekanizmasını devreye sokma', 'yıkıma çağıran çağrıların yayılması' ve 'ekonomik ve psikolojik şoklar yaratmak amacıyla ülkenin döviz kaynaklarının kısıtlanması' üzerine yoğunlaşmıştır.
Protestolarda ABD ve İsrail dahline işaret edildi
Ayrıca ABD Başkanı ve Siyonist yetkililerin kışkırtıcı biçimde isyancıları destekleyen müdahaleleri, terörist grupların harekete geçmesi ve düşmanın İran İslam Cumhuriyeti sınırlarının ötesindeki askeri hareketlilikleri, şiddet yanlısı gösterilere yeni bir boyut kazandırmıştır.
Askerî karargâhlara yönelik saldırılar ve bazı vatandaşların ile halkın güvenliğini sağlayan güçlerin şehit edilmesi, son günlerdeki güvenlik karşıtı eylemlerin örneklerindendir.
Bu durumun sürmesinin kabul edilemez olduğu konusunda uyarıyoruz. Son terör olaylarında hayatını kaybedenlerin kanı, bu planların kurgulayıcılarının boynundadır ve İran halkı, karşılık verme ve güvensizliğin yayılmasını önleme hakkını kendisi için meşru görmektedir.
Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı, İslam Devrimi’nin kazanımlarının korunmasını ve toplum güvenliğinin sağlanmasını kendi kırmızı çizgisi olarak görmekte; düşmanın planı tamamen bozguna uğratılana ve vatandaşların güvenliği tesis edilip sağlanana kadar İran halkının yanında duracaktır.