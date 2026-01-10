İran Devrim Muhafızları, ülkedeki protestolarda ABD ve İsrail'i işaret etti: 'İran halkının yanında duracağız'

Ayrıca ABD Başkanı ve Siyonist yetkililerin kışkırtıcı biçimde isyancıları destekleyen müdahaleleri, terörist grupların harekete geçmesi ve düşmanın İran İslam Cumhuriyeti sınırlarının ötesindeki askeri hareketlilikleri, şiddet yanlısı gösterilere yeni bir boyut kazandırmıştır.

Askerî karargâhlara yönelik saldırılar ve bazı vatandaşların ile halkın güvenliğini sağlayan güçlerin şehit edilmesi, son günlerdeki güvenlik karşıtı eylemlerin örneklerindendir.

Bu durumun sürmesinin kabul edilemez olduğu konusunda uyarıyoruz. Son terör olaylarında hayatını kaybedenlerin kanı, bu planların kurgulayıcılarının boynundadır ve İran halkı, karşılık verme ve güvensizliğin yayılmasını önleme hakkını kendisi için meşru görmektedir.

Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı, İslam Devrimi’nin kazanımlarının korunmasını ve toplum güvenliğinin sağlanmasını kendi kırmızı çizgisi olarak görmekte; düşmanın planı tamamen bozguna uğratılana ve vatandaşların güvenliği tesis edilip sağlanana kadar İran halkının yanında duracaktır.