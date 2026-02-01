https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/iraktan-isid-aciklamasi-450-tutuklu-ulkeye-getirildi-1103179433.html
Irak’tan IŞİD açıklaması: 450 tutuklu ülkeye getirildi
Irak’tan IŞİD açıklaması: 450 tutuklu ülkeye getirildi
Sputnik Türkiye
Irak yönetimi, Suriye’de tutuklu bulunan ve aralarında örgütün sözde yöneticilerinin de yer aldığı 450 IŞİD mensubunun ülkeye getirildiğini açıkladı. Teslim... 01.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-01T14:29+0300
2026-02-01T14:29+0300
2026-02-01T14:29+0300
dünya
irak
suriye
ortadoğu
işi̇d
tutuklu
terörist
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103046/44/1030464494_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b22fc9d6d8bb7b0771d5c4a676b0bb73.jpg
Irak, Suriye’de tutuklu bulunan IŞİD mensubu 450 kişiyi teslim aldı. Açıklama, Irak Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hişam el-Alevi tarafından Irak resmi ajansına yapıldı. Teslim alınanlar arasında örgütün sözde emirleri ve yöneticilerinin de bulunduğu aktarıldı.Alevi, Suriye’de halen yaklaşık 7 bin IŞİD tutuklusunun bulunduğunu, Irak’a getirilenlerin bu sayı içinde sınırlı bir grubu oluşturduğunu ifade etti. Bu kişilerin bir bölümünün Irak uyruklu olduğu belirtildi.Yargı ve rehabilitasyon süreciTeslim alınan kişilerin hukuki durumuna da değinen Alevi, suç işlediği tespit edilenlerin yargıya sevk edileceğini söyledi. Hakkında yeterli delil bulunmayanların ise rehabilitasyon merkezlerine yönlendirilerek durumlarının ayrıca değerlendirileceği aktarıldı.Ülkeler geri almaya çağrıldıAlevi, Suriye’de tutuklu bulunan IŞİD mensuplarının büyük bölümünün 40’tan fazla ülkenin vatandaşı olduğunu belirterek, Irak’ın uzun süredir bu ülkelere vatandaşlarını teslim almaları çağrısında bulunduğunu söyledi. Bazı ülkelerin bu çağrıya yanıt verdiği, ancak çoğunun sorumluluk almadığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/abd-isid-tutuklularinin-iraka-sevkini-yavaslatti-irak-batili-ulkelerin-isid-uyesi-vatandaslarini-1103157081.html
irak
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103046/44/1030464494_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_9145f1c4e100e9d803d9eb7235bfedc9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
irak, suriye, ortadoğu, işi̇d, tutuklu, terörist
irak, suriye, ortadoğu, işi̇d, tutuklu, terörist
Irak’tan IŞİD açıklaması: 450 tutuklu ülkeye getirildi
Irak yönetimi, Suriye’de tutuklu bulunan ve aralarında örgütün sözde yöneticilerinin de yer aldığı 450 IŞİD mensubunun ülkeye getirildiğini açıkladı. Teslim alınanlar için yargı ve rehabilitasyon süreçlerinin uygulanacağı belirtildi.
Irak, Suriye’de tutuklu bulunan IŞİD mensubu 450 kişiyi teslim aldı. Açıklama, Irak Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hişam el-Alevi tarafından Irak resmi ajansına yapıldı. Teslim alınanlar arasında örgütün sözde emirleri ve yöneticilerinin de bulunduğu aktarıldı.
Alevi, Suriye’de halen yaklaşık 7 bin IŞİD tutuklusunun bulunduğunu, Irak’a getirilenlerin bu sayı içinde sınırlı bir grubu oluşturduğunu ifade etti. Bu kişilerin bir bölümünün Irak uyruklu olduğu belirtildi.
Yargı ve rehabilitasyon süreci
Teslim alınan kişilerin hukuki durumuna da değinen Alevi, suç işlediği tespit edilenlerin yargıya sevk edileceğini söyledi. Hakkında yeterli delil bulunmayanların ise rehabilitasyon merkezlerine yönlendirilerek durumlarının ayrıca değerlendirileceği aktarıldı.
Ülkeler geri almaya çağrıldı
Alevi, Suriye’de tutuklu bulunan IŞİD mensuplarının büyük bölümünün 40’tan fazla ülkenin vatandaşı olduğunu belirterek, Irak’ın uzun süredir bu ülkelere vatandaşlarını teslim almaları çağrısında bulunduğunu söyledi. Bazı ülkelerin bu çağrıya yanıt verdiği, ancak çoğunun sorumluluk almadığı ifade edildi.