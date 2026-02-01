https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/iraktan-isid-aciklamasi-450-tutuklu-ulkeye-getirildi-1103179433.html

Irak’tan IŞİD açıklaması: 450 tutuklu ülkeye getirildi

Irak'tan IŞİD açıklaması: 450 tutuklu ülkeye getirildi

Irak yönetimi, Suriye’de tutuklu bulunan ve aralarında örgütün sözde yöneticilerinin de yer aldığı 450 IŞİD mensubunun ülkeye getirildiğini açıkladı. Teslim... 01.02.2026, Sputnik Türkiye

Irak, Suriye’de tutuklu bulunan IŞİD mensubu 450 kişiyi teslim aldı. Açıklama, Irak Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hişam el-Alevi tarafından Irak resmi ajansına yapıldı. Teslim alınanlar arasında örgütün sözde emirleri ve yöneticilerinin de bulunduğu aktarıldı.Alevi, Suriye’de halen yaklaşık 7 bin IŞİD tutuklusunun bulunduğunu, Irak’a getirilenlerin bu sayı içinde sınırlı bir grubu oluşturduğunu ifade etti. Bu kişilerin bir bölümünün Irak uyruklu olduğu belirtildi.Yargı ve rehabilitasyon süreciTeslim alınan kişilerin hukuki durumuna da değinen Alevi, suç işlediği tespit edilenlerin yargıya sevk edileceğini söyledi. Hakkında yeterli delil bulunmayanların ise rehabilitasyon merkezlerine yönlendirilerek durumlarının ayrıca değerlendirileceği aktarıldı.Ülkeler geri almaya çağrıldıAlevi, Suriye’de tutuklu bulunan IŞİD mensuplarının büyük bölümünün 40’tan fazla ülkenin vatandaşı olduğunu belirterek, Irak’ın uzun süredir bu ülkelere vatandaşlarını teslim almaları çağrısında bulunduğunu söyledi. Bazı ülkelerin bu çağrıya yanıt verdiği, ancak çoğunun sorumluluk almadığı ifade edildi.

