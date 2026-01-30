https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/abd-isid-tutuklularinin-iraka-sevkini-yavaslatti-irak-batili-ulkelerin-isid-uyesi-vatandaslarini-1103157081.html

ABD, IŞİD tutuklularının Irak’a sevkini yavaşlattı, Irak, 'Batılı ülkelerin IŞİD üyesi vatandaşlarını almasını' istiyor

ABD ordusunun, Suriye'de tutulan IŞİD tutuklularını Irak'a nakletme sürecini bu hafta yavaşlattığı bildirildi. Konuya yakın yedi kaynağa göre, Bağdat yönetimi... 30.01.2026

Reuters’ın haberine göre ABD ordusu, 21 Ocak’ta Suriye’deki IŞİD bağlantılı tutukluların Irak’a taşınmasına başlandığını duyurmuştu. Bu kararın, Suriye’nin kuzeydoğusundaki gelişmeler sonrası cezaevi ve gözaltı kamplarının güvenliği konusunda oluşan belirsizlik üzerine alındığı belirtildi.Beklenen sevkiyatın çok gerisinde kalındıABD’nin birkaç gün içinde yaklaşık 7 bin IŞİD üyesini Irak’a transfer etmeyi planladığı ifade edildi. Ancak Iraklı adli ve güvenlik yetkilileri ile diplomatlara göre, bir haftadan uzun sürede yalnızca yaklaşık 500 tutuklu sevk edildi. Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili de Irak’a getirilen tutuklu sayısının 500’ün altında olduğunu söyledi.Kaynaklar, Bağdat’ın ABD’den sevkiyatı yavaşlatmasını istediğini aktardı. Iraklı yetkililerin bu süreyi, tutuklular arasında bulunan yabancı ülke vatandaşlarının kendi ülkelerine iadesi için müzakereler yürütmek ve yeni cezaevi tesisleri hazırlamak amacıyla talep ettiği kaydedildi.Iraklı yetkililere göre Irak’a getirilen tutuklular arasında yaklaşık 130 Irak vatandaşı ve 400 civarında yabancı bulunuyor.Batılı ülkeler vatandaşlarını geri almakta isteksizSevkiyatın yavaşlamasının, Batılı ülkelerin IŞİD’in 2014’te Suriye ve Irak’ta ilan ettiği örgüte katılan vatandaşlarını geri almak konusundaki çekinceleriyle bağlantılı olduğu ifade edildi.Yabancı IŞİD üyelerinin büyük bölümünün Suriye’de yakalandığı ve yıllarca yargılanmadan kuzeydoğudaki hapishanelerde tutulduğu belirtildi.Irak, toplu sevkiyata mesafeliIrak hükümet yetkilileri, ABD’nin sevk ettiği tutukluları kabul etmeyi, Suriye’de bir cezaevinden onlarca militanın kısa süreli kaçışı sonrası güvenlik endişeleri nedeniyle kabul ettiklerini belirtti. Ancak Bağdat’ın 7 bin tutuklunun tamamını gözetim altına alma ihtimaline sıcak bakmadığı ifade edildi.Üst düzey bir Iraklı adli kaynak, 'Bu bir tuzak. Batılı ülkeler idam cezasına karşı çıkıyor ancak kendi teröristlerini geri almıyor. Neden bu yükü biz taşıyalım?' dedi.‘Tek uygulanabilir çözüm geri kabul’Iraklı üst düzey bir adli kaynak, Bağdat’ın ABD ile birlikte diğer ülkelere vatandaşlarını geri almaları için baskıyı artırmaya çalıştığını söyledi.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da sevkiyatların başlamasının ardından yaptığı açıklamada, yabancı IŞİD mensuplarının Irak’ta geçici olarak tutulacağını belirterek ülkeleri vatandaşlarını geri almaya çağırdı.

