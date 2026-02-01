https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/hamaney-savasi-baslatirlarsa-bolgesel-catisma-olur-1103182202.html
Hamaney: Savaşı başlatırlarsa bölgesel çatışma olur
01.02.2026
ABD ve İran arasında artan gerilimle ilgili İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'den açıklama geldi.Sosyal medya hesabından Hamaney, "Amerikalılar şunu bilmelidir ki, eğer bir savaş başlatırlarsa, bu kez bölgesel bir savaş olur. Amerikalıların bazen savaş gemileri ve uçaklarla geleceğiz şeklindeki açıklamaları yeni bir şey değil. İran milleti böyle sözlerden etkilenmez. İran milletini korkutmaya çalışmasınlar. Biz savaşın başlatıcısı değiliz. Hiç kimseyi ezmeye çalışmıyoruz. Hiçbir ülkeye saldırmayı düşünmüyoruz. Ancak, saldırmak veya zarar vermek isteyen herkes, İran milletinden kararlı bir darbe alacaktır" dedi.
ABD ve İran arasında artan gerilimle ilgili İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'den açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından Hamaney, "Amerikalılar şunu bilmelidir ki, eğer bir savaş başlatırlarsa, bu kez bölgesel bir savaş olur. Amerikalıların bazen savaş gemileri ve uçaklarla geleceğiz şeklindeki açıklamaları yeni bir şey değil. İran milleti böyle sözlerden etkilenmez. İran milletini korkutmaya çalışmasınlar. Biz savaşın başlatıcısı değiliz. Hiç kimseyi ezmeye çalışmıyoruz. Hiçbir ülkeye saldırmayı düşünmüyoruz. Ancak, saldırmak veya zarar vermek isteyen herkes, İran milletinden kararlı bir darbe alacaktır" dedi.