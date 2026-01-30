https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/unlu-sarkici-fatih-urek-hayatini-kaybetti-1103158292.html
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek tedavi gördüğü hastanede yaklaşık üç buçuk ay sonra vefat etti. 30.01.2026
15 Ekim 2025’te geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.59 yaşında vefat eden sanatçının ölümü, sanat camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı. Sosyal medya hesabından yapılan son açıklamalarda durumunun kritik olduğu ve uyutulduğu belirtilen sanatçı yaklaşık 3.5 ay yoğun bakımda kaldı.Fatih Ürek kimdir?3 Nisan 1966’da Erzurum’da doğan Fatih Ürek, sanat yaşamına 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu’nda adım attı, ardından müzik kariyeri için İstanbul’a yerleşti. 1993’te çıkardığı ilk albümle profesyonel müziğe başlayan Ürek, 'Hadi Hadi' ve 'Sus' şarkılarıyla geniş kitlelerce tanındı.
