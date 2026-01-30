Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/unlu-sarkici-fatih-urek-hayatini-kaybetti-1103158292.html
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek tedavi gördüğü hastanede yaklaşık üç buçuk ay sonra vefat etti. 30.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-30T20:44+0300
2026-01-30T21:11+0300
türki̇ye
türkiye
fatih ürek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100214317_2:0:637:357_1920x0_80_0_0_f2ea588788fe71baf78f6198972214bb.jpg
15 Ekim 2025’te geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.59 yaşında vefat eden sanatçının ölümü, sanat camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı. Sosyal medya hesabından yapılan son açıklamalarda durumunun kritik olduğu ve uyutulduğu belirtilen sanatçı yaklaşık 3.5 ay yoğun bakımda kaldı.Fatih Ürek kimdir?3 Nisan 1966’da Erzurum’da doğan Fatih Ürek, sanat yaşamına 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu’nda adım attı, ardından müzik kariyeri için İstanbul’a yerleşti. 1993’te çıkardığı ilk albümle profesyonel müziğe başlayan Ürek, 'Hadi Hadi' ve 'Sus' şarkılarıyla geniş kitlelerce tanındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/fatih-urek-kalp-krizi-gecirdi-yogun-bakimda-1100203194.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100214317_82:0:558:357_1920x0_80_0_0_a4b4223b0766909b15224798459d7fa6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, fatih ürek
türkiye, fatih ürek

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti

20:44 30.01.2026 (güncellendi: 21:11 30.01.2026)
Fatih Ürek
Fatih Ürek - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2026
Abone ol
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek tedavi gördüğü hastanede yaklaşık üç buçuk ay sonra vefat etti.
15 Ekim 2025’te geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
59 yaşında vefat eden sanatçının ölümü, sanat camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı. Sosyal medya hesabından yapılan son açıklamalarda durumunun kritik olduğu ve uyutulduğu belirtilen sanatçı yaklaşık 3.5 ay yoğun bakımda kaldı.

Fatih Ürek kimdir?

3 Nisan 1966’da Erzurum’da doğan Fatih Ürek, sanat yaşamına 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu’nda adım attı, ardından müzik kariyeri için İstanbul’a yerleşti. 1993’te çıkardığı ilk albümle profesyonel müziğe başlayan Ürek, 'Hadi Hadi' ve 'Sus' şarkılarıyla geniş kitlelerce tanındı.
Fatih Ürek - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2025
YAŞAM
Ünlü sarkıcı ve sunucu Fatih Ürek kalp krizi geçirdi: 20 dakika boyunca kalbi durdu
15 Ekim 2025, 13:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала