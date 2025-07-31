https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ev-ve-arsa-alacaklar-dikkat-turkiyenin-dijital-haritasina-artik-e-devlet-uzerinden-ulasilabiliyor-1098280058.html
Ev ve arsa alacaklar dikkat: Türkiye'nin dijital haritasına artık e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor
Ev ve arsa alacaklar dikkat: Türkiye'nin dijital haritasına artık e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin dijital haritası artık e-Devlet üzerinden görülebilecek. Ev ve arsa almak isteyenler sistem üzerinden bölgenin özelliklerini inceleyebilecek. 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T14:53+0300
2025-07-31T14:53+0300
2025-07-31T14:56+0300
türki̇ye
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
e-devlet
e-devlet kapısı
arsa
ev
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nu e-Devlet'e entegre ederek vatandaşların kullanımına açtı. Sistem sayesinde ev ve arsa alacaklar Türkiye'nin dijital haritasını artık e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek ve merak ettiği soruların yanıtlarını bulabilecek. Arsa almak isteyen vatandaşlar arsanın konumunu girerek, bölgenin planlarını, elektrik, su gibi altyapı hizmetlerinin durumunu, ev almak isteyenler ise bir mahallenin yeşil alanlarını, parklarını, ulaşım altyapısını harita üzerinde öğrenebilecek.Arsa ve konut alırken merak edilen coğrafi bilgiler sistemde Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak 2025 itibarıyla e-Devlet Kapısı ile kamu kuruluşlarının kullanımına sunulan sistem, şimdi de kontrollü erişimle vatandaşların kullanımına açıldığı duyuruldu.Akademik ve sektörel projeler için ihtiyaç duyulan tüm verilerin toplandığı platformla, arsa ya da konut alım sırasında merak edilen coğrafi bilgilere de sistem aracılığıyla e-Devlet üzerinden erişilebilecek.Sisteme nasıl giriş yapılacak?Vatandaşlar, e-Devlet kullanıcı bilgileriyle "www.tucbs.gov.tr" ve "turkiye.gov.tr" internet adreslerinden Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'na giriş yaparak hizmetten yararlanabilecek.Platform aracılığıyla, vatandaşlar, akademisyenler, özel sektör ve kurumlar, kamuya ait coğrafi verilere e-Devlet'ten hızlı ve güvenli şekilde erişim sağlayabilecek. Ayrıca vatandaşlar, Coğrafi Veri Talep Portalı ile 630 coğrafi veri katmanı üzerinden ihtiyaç duydukları tüm coğrafi verilere ulaşabilecek.Deprem riski de sistemde yer alıyorArsa almak isteyen vatandaşlar arsanın konumunu girerek, bölgenin planlarını, elektrik, su gibi altyapı hizmetlerinin durumunu, ev almak isteyenler ise bir mahallenin yeşil alanlarını, parklarını, ulaşım altyapısını harita üzerinde öğrenebilecek.Öte yandan, kırsalda tarım arazisi bulunan vatandaşlar, arazinin çevresindeki su kaynaklarının konumunu, toprak türünü öğrenecek.Bir bölgenin deprem riski, heyelan alanları, dere yatakları gibi coğrafi bilgilerinde yer aldığı platformda, kamu kurum ve kuruluşlarının imar planlamasından afet yönetimine, ulaşım planlamasından çevresel etki analizlerine kadar birçok hizmetin hızlı ve doğru şekilde hayata geçirilmesi sağlanacak.Kurumlar tarafından platforma eklenen veriler, belirlenmiş standartlara uygun olup olmadığı sistem tarafından otomatik olarak kontrol edilecek ve vatandaşlar bu platform üzerinden doğru, güncel ve güvenilir veriye ulaşabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1098275360.html
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çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, e-devlet, e-devlet kapısı, arsa, ev, satılık ev
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, e-devlet, e-devlet kapısı, arsa, ev, satılık ev
Ev ve arsa alacaklar dikkat: Türkiye'nin dijital haritasına artık e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor
14:53 31.07.2025 (güncellendi: 14:56 31.07.2025)
Türkiye'nin dijital haritası artık e-Devlet üzerinden görülebilecek. Ev ve arsa almak isteyenler sistem üzerinden bölgenin özelliklerini inceleyebilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nu e-Devlet'e entegre ederek vatandaşların kullanımına açtı. Sistem sayesinde ev ve arsa alacaklar Türkiye'nin dijital haritasını artık e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek ve merak ettiği soruların yanıtlarını bulabilecek. Arsa almak isteyen vatandaşlar arsanın konumunu girerek, bölgenin planlarını, elektrik, su gibi altyapı hizmetlerinin durumunu, ev almak isteyenler ise bir mahallenin yeşil alanlarını, parklarını, ulaşım altyapısını harita üzerinde öğrenebilecek.
Arsa ve konut alırken merak edilen coğrafi bilgiler sistemde
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak 2025 itibarıyla e-Devlet Kapısı ile kamu kuruluşlarının kullanımına sunulan sistem, şimdi de kontrollü erişimle vatandaşların kullanımına açıldığı duyuruldu.
Akademik ve sektörel projeler için ihtiyaç duyulan tüm verilerin toplandığı platformla, arsa ya da konut alım sırasında merak edilen coğrafi bilgilere de sistem aracılığıyla e-Devlet üzerinden erişilebilecek.
Sisteme nasıl giriş yapılacak?
Vatandaşlar, e-Devlet kullanıcı bilgileriyle "www.tucbs.gov.tr" ve "turkiye.gov.tr" internet adreslerinden Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'na giriş yaparak hizmetten yararlanabilecek.
Platform aracılığıyla, vatandaşlar, akademisyenler, özel sektör ve kurumlar, kamuya ait coğrafi verilere e-Devlet'ten hızlı ve güvenli şekilde erişim sağlayabilecek. Ayrıca vatandaşlar, Coğrafi Veri Talep Portalı ile 630 coğrafi veri katmanı üzerinden ihtiyaç duydukları tüm coğrafi verilere ulaşabilecek.
Deprem riski de sistemde yer alıyor
Arsa almak isteyen vatandaşlar arsanın konumunu girerek, bölgenin planlarını, elektrik, su gibi altyapı hizmetlerinin durumunu, ev almak isteyenler ise bir mahallenin yeşil alanlarını, parklarını, ulaşım altyapısını harita üzerinde öğrenebilecek.
Öte yandan, kırsalda tarım arazisi bulunan vatandaşlar, arazinin çevresindeki su kaynaklarının konumunu, toprak türünü öğrenecek.
Bir bölgenin deprem riski, heyelan alanları, dere yatakları gibi coğrafi bilgilerinde yer aldığı platformda, kamu kurum ve kuruluşlarının imar planlamasından afet yönetimine, ulaşım planlamasından çevresel etki analizlerine kadar birçok hizmetin hızlı ve doğru şekilde hayata geçirilmesi sağlanacak.
Kurumlar tarafından platforma eklenen veriler, belirlenmiş standartlara uygun olup olmadığı sistem tarafından otomatik olarak kontrol edilecek ve vatandaşlar bu platform üzerinden doğru, güncel ve güvenilir veriye ulaşabilecek.