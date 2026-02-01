Türkiye
Diyarbakır'daki EYP'li saldırıyı yaptığı şüphesiyle 3 zanlıya gözaltı
Diyarbakır'daki EYP'li saldırıyı yaptığı şüphesiyle 3 zanlıya gözaltı
Diyarbakır'daki EYP'li saldırıyı yaptığı şüphesiyle 3 zanlıya gözaltı

11:53 01.02.2026
Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binası yerleşkesine yönelik el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı girişimine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını bildirdi.
Diyarbakır Valiliği açıklamasında, 25 Ocak saat 20.15 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binası yerleşkesine yönelik el yapımı patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilen saldırı girişimiyle ilgili güvenlik birimlerince çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Emniyet birimlerimizdeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştır."

"Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecek, kamu düzeninin korunması ve toplum güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm tedbirler kararlılıkla uygulanmaya devam edilecektir."

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2026
TÜRKİYE
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü binasına saldırı girişiminde 13 gözaltı
26 Ocak, 10:33
