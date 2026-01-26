https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/diyarbakir-il-emniyet-mudurlugu-binasina-saldiri-girisiminde-13-gozalti-1103030393.html

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü binasına saldırı girişiminde 13 gözaltı

26.01.2026

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası'nın vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atılması ile ilgili 13 şüpheli, gözaltına alındı. Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası’nın vatandaş girişinin bulunduğu yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzleri maskeli 2 kişi, yola el yapımı patlayıcı (EYP) attı.Patlama sonrası şüpheliler kaçtıAtılan EYP’nin infilak etmesinin ardından şüpheliler, ara sokaklara kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Bölgede kısa süreli panik yaşanırken, güvenlik önlemleri artırıldı.Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından yapılan incelemede, EYP’nin herhangi bir hasara yol açmadığı tespit edildi. Delil çalışmaları titizlikle yürütüldü.Başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları değerlendirilen 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

