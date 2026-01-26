Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/diyarbakir-il-emniyet-mudurlugu-binasina-saldiri-girisiminde-13-gozalti-1103030393.html
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü binasına saldırı girişiminde 13 gözaltı
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü binasına saldırı girişiminde 13 gözaltı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası’nın vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı (EYP) atılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 13... 26.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-26T10:33+0300
2026-01-26T10:33+0300
türki̇ye
diyarbakır i̇l emniyet müdürlüğü
eyp
gözaltı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1a/1103030445_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_abd8b25976782b58ad2dc4cea283fcbb.jpg
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası'nın vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atılması ile ilgili 13 şüpheli, gözaltına alındı. Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası’nın vatandaş girişinin bulunduğu yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzleri maskeli 2 kişi, yola el yapımı patlayıcı (EYP) attı.Patlama sonrası şüpheliler kaçtıAtılan EYP’nin infilak etmesinin ardından şüpheliler, ara sokaklara kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Bölgede kısa süreli panik yaşanırken, güvenlik önlemleri artırıldı.Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından yapılan incelemede, EYP’nin herhangi bir hasara yol açmadığı tespit edildi. Delil çalışmaları titizlikle yürütüldü.Başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları değerlendirilen 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/bagcilarda-zehirlenme-suphesi-3-kisi-hayatini-kaybetti-1-kisi-agir-yarali-1103029846.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1a/1103030445_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4449d9da01642c984760e0b2572c5862.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
diyarbakır i̇l emniyet müdürlüğü, eyp, gözaltı
diyarbakır i̇l emniyet müdürlüğü, eyp, gözaltı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü binasına saldırı girişiminde 13 gözaltı

10:33 26.01.2026
© AADiyarbakır Emniyet Müdürlüğü
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2026
© AA
Abone ol
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası’nın vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı (EYP) atılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası'nın vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atılması ile ilgili 13 şüpheli, gözaltına alındı. Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası’nın vatandaş girişinin bulunduğu yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzleri maskeli 2 kişi, yola el yapımı patlayıcı (EYP) attı.

Patlama sonrası şüpheliler kaçtı

Atılan EYP’nin infilak etmesinin ardından şüpheliler, ara sokaklara kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Bölgede kısa süreli panik yaşanırken, güvenlik önlemleri artırıldı.
Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından yapılan incelemede, EYP’nin herhangi bir hasara yol açmadığı tespit edildi. Delil çalışmaları titizlikle yürütüldü.
Başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları değerlendirilen 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2026
TÜRKİYE
Bağcılar'da zehirlenme şüphesi: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı
10:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала