Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/deplasman-yolunda-kaza-7-paok-taraftari-hayatini-kaybetti-1103078213.html
Deplasman yolunda kaza: 7 PAOK taraftarı hayatını kaybetti
Deplasman yolunda kaza: 7 PAOK taraftarı hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
PAOK’un yedi taraftarı, Fransa’nın Lyon kentinde oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçına gitmek üzere seyahat ederken Romanya’da geçirdikleri minibüs kazasında... 27.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-27T21:13+0300
2026-01-27T21:13+0300
spor
paok
avrupa ligi
uefa avrupa ligi
kaza
kaza sebebi
trafik kazası
romanya
fransa
yunanistan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103078042_0:45:1063:643_1920x0_80_0_0_4fd6d9677585ef8ced89ad9c10027a4d.jpg
Yunanistan hükümeti, PAOK’un yedi taraftarının Fransa’nın Lyon kentinde oynanacak Avrupa Ligi maçına giderken Romanya’da geçirdikleri minibüs kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve PAOK camiasına başsağlığı dileyerek, Yunan makamlarının ve büyükelçiliğin yerel yetkililerle koordinasyon halinde olduğunu bildirdi. Miçotakis, yaralıların bir an önce iyileşmesi temennisinde bulundu.Öte yandan Olympiakos, Panathinaikos ve Aris gibi rakip kulüplerin taraftar grupları da taziye ve dayanışma mesajları yayımladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/kuzey-marmara-otoyolunda-feci-kaza-otomobil-gisede-sikisti-1102990569.html
romanya
fransa
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103078042_40:0:1024:738_1920x0_80_0_0_d85dded353052b2340aa9c6ad37e395a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
paok, avrupa ligi, uefa avrupa ligi, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, romanya, fransa, yunanistan
paok, avrupa ligi, uefa avrupa ligi, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, romanya, fransa, yunanistan

Deplasman yolunda kaza: 7 PAOK taraftarı hayatını kaybetti

21:13 27.01.2026
© AP PhotoPAOK
PAOK - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
© AP Photo
Abone ol
PAOK’un yedi taraftarı, Fransa’nın Lyon kentinde oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçına gitmek üzere seyahat ederken Romanya’da geçirdikleri minibüs kazasında yaşamını yitirdi. Yunanistan hükümeti ölenler için taziye mesajı yayımladı.
Yunanistan hükümeti, PAOK’un yedi taraftarının Fransa’nın Lyon kentinde oynanacak Avrupa Ligi maçına giderken Romanya’da geçirdikleri minibüs kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve PAOK camiasına başsağlığı dileyerek, Yunan makamlarının ve büyükelçiliğin yerel yetkililerle koordinasyon halinde olduğunu bildirdi. Miçotakis, yaralıların bir an önce iyileşmesi temennisinde bulundu.
Öte yandan Olympiakos, Panathinaikos ve Aris gibi rakip kulüplerin taraftar grupları da taziye ve dayanışma mesajları yayımladı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2026
TÜRKİYE
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Otomobil gişede sıkıştı, 2 kişi hayatını kaybetti
23 Ocak, 17:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала