Deplasman yolunda kaza: 7 PAOK taraftarı hayatını kaybetti

PAOK’un yedi taraftarı, Fransa’nın Lyon kentinde oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçına gitmek üzere seyahat ederken Romanya’da geçirdikleri minibüs kazasında... 27.01.2026, Sputnik Türkiye

Yunanistan hükümeti, PAOK’un yedi taraftarının Fransa’nın Lyon kentinde oynanacak Avrupa Ligi maçına giderken Romanya’da geçirdikleri minibüs kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve PAOK camiasına başsağlığı dileyerek, Yunan makamlarının ve büyükelçiliğin yerel yetkililerle koordinasyon halinde olduğunu bildirdi. Miçotakis, yaralıların bir an önce iyileşmesi temennisinde bulundu.Öte yandan Olympiakos, Panathinaikos ve Aris gibi rakip kulüplerin taraftar grupları da taziye ve dayanışma mesajları yayımladı.

