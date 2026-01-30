https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/istanbula-kar-ne-zama-yagacak-tahminler-degisti-akom-tarih-verdi-1103139886.html

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Tahminler değişti, AKOM tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini artırıyor. Birçok bölgede kuvvetli lodos ve gök gürültülü... 30.01.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102414729_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0ce6da5f11d3295f8da2861d3de3a8ee.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunda Türkiye genelinde yağışların şiddetini artıracağını açıkladı. Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli lodosla birlikte gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’da ise kar yağışı öngörülüyor. Toplam 58 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı.AKOM tarih verdi: İstanbul için kar uyarısıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da 3 Şubat Salı günü karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Gün içerisinde 14°C'ler civarında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların akşam saatlerinden itibaren 8°C'ler civarına, yeni hafta başı (Pazartesi) itibari ile ise 5°C'ler civarı ve altına kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."İstanbul’a kar yağacak mı? Uzmandan net değerlendirmeMeteoroloji uzmanı Orhan Şen, canlı yayında İstanbul için beklentileri paylaştı. Şen, kar ihtimalinin düşük olduğunu belirterek şunları söyledi:"Çok fazla da bir kar yağışı gözükmüyor. Kar yağışının İstanbul'u etkileyeceğini tahmin etmiyorum. Trakya bölgesinde yoğun kar yağışları olabilir. Hafta sonu sıcaklıklar 5-6 derece azalacak. Eğer sıcaklık düşerse İstanbul'da pazartesi akşamı karla karışık yağmur yapabilir. Şu anda kar sıcaklığında değil. Esas kar pazar- pazartesi günü Trakya'da yoğun kar var. Kar yağışı İstanbul'un kapısına kadar gelecek ama girmeyecek."

