https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/ahmet-hakan-sirf-kurt-oylarini-almak-icin-asla-icsellestirmedigin-yurekten-inanmadigin-seyleri-1103174955.html
Ahmet Hakan: 'Sırf Kürt oylarını almak için asla içselleştirmediğin, yürekten inanmadığın şeyleri söylemeyeceksin'
Ahmet Hakan: 'Sırf Kürt oylarını almak için asla içselleştirmediğin, yürekten inanmadığın şeyleri söylemeyeceksin'
Gazeteci Ahmet Hakan "Kürt oyları çok kıymetli ama" başlıklı köşe yazısında "Ama Kürt oylarını almanın bazı incelikleri var" değerlendirmesini yaptı. 01.02.2026, Sputnik Türkiye
Gazeteci Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında şunları kaleme aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/ahmet-hakan-ak-parti-tekirdag-milletvekili-mestan-ozcanin-ilm-i-siyasetten-hic-haberi-yok-1103137644.html
10:27 01.02.2026
Ahmet Hakan
Gazeteci Ahmet Hakan "Kürt oyları çok kıymetli ama" başlıklı köşe yazısında "Ama Kürt oylarını almanın bazı incelikleri var" değerlendirmesini yaptı.
Gazeteci Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında şunları kaleme aldı:

"Kürt oyları çok kıymetli ama. Kürt oylarını almak çok kıymetli, çok önemli, çok etkili. Ama Kürt oylarını almanın bazı incelikleri var.

Mesela şu tür incelikler: Sırf Kürt oylarını almak için asla içselleştirmediğin, yürekten inanmadığın şeyleri söylemeyeceksin. Kürtlerin haklarından söz ettiğinde senden nefret edecek, seni bir kaşık suda boğacak bir tabana sahip olmayacaksın.

“HTŞ berbat, SDG şahane” tarzı bir yaklaşımın ahalide nasıl bir öfkeye yol açabileceğini ölçüp biçeceksin. Şeffaf olacaksın. Mesela Kürt sorununu konuşacağın toplantını basına kapatmayacaksın.

Kürt oylarını alacağım diye attığın adımların getirdikleri olduğu kadar götürdükleri olduğunu bileceksin. Kürt sorunuyla ilgili çözülmüş konuları öğreneceksin. Çözülmüş konular için çözme vaadinde bulunmayacaksın."

Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2026
POLİTİKA
Ahmet Hakan: 'AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'ın ilm-i siyasetten hiç haberi yok'
30 Ocak, 07:57
