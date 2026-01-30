https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/ahmet-hakan-ak-parti-tekirdag-milletvekili-mestan-ozcanin-ilm-i-siyasetten-hic-haberi-yok-1103137644.html
Ahmet Hakan: 'AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'ın ilm-i siyasetten hiç haberi yok'
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan bir toplantıda "Ben milletvekili maaşımı sana vereceğim, gel sen de bununla bir ay idare et. Devlet milletvekillerine araba vermiyor. Meclis’te yemeklere beş defa zam yaptılar. Benim yaşadığım ödemeleri ve gelirimi size vereceğim, buyurun siz bu işin altından kalkın" açıklamasını medyada gündem olmuştu. Gazeteci Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesindeki bugün yayımlanan köşe yazısında şu değerlendirmeyi yaptı:
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan bir toplantıda "Ben milletvekili maaşımı sana vereceğim, gel sen de bununla bir ay idare et. Devlet milletvekillerine araba vermiyor. Meclis’te yemeklere beş defa zam yaptılar. Benim yaşadığım ödemeleri ve gelirimi size vereceğim, buyurun siz bu işin altından kalkın" açıklamasını medyada gündem olmuştu.
Gazeteci Ahmet Hakan
, Hürriyet gazetesindeki
bugün yayımlanan köşe yazısında şu değerlendirmeyi yaptı:
"Temel sorun Mestan Özcan’ın bu söylediklerinde değil. Temel sorun şurada: Mestan Özcan’ın ilm-i siyaset denilen olgudan hiç haberi yok. Çok değil azıcık ama gerçekten azıcık ilm-i siyaset bilseydi... “Gel bu parayla sen milletvekilliği yap da göreyim” tarzı bir meydan okumanın kendisini nasıl zora sokacağını öngörebilirdi. Bu arada ilm-i siyaset, öğrenilmesi çok zor bir olgu değildir. Bir milim feraset ile bir damla izan yeter de artar bile."