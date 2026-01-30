Ahmet Hakan: 'AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'ın ilm-i siyasetten hiç haberi yok'

"Temel sorun Mestan Özcan’ın bu söylediklerinde değil. Temel sorun şurada: Mestan Özcan’ın ilm-i siyaset denilen olgudan hiç haberi yok. Çok değil azıcık ama gerçekten azıcık ilm-i siyaset bilseydi... “Gel bu parayla sen milletvekilliği yap da göreyim” tarzı bir meydan okumanın kendisini nasıl zora sokacağını öngörebilirdi. Bu arada ilm-i siyaset, öğrenilmesi çok zor bir olgu değildir. Bir milim feraset ile bir damla izan yeter de artar bile."