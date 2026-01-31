Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/dmitriyev-miamide-abd-heyetiyle-yapilan-gorusme-yapici-gecti-1103169944.html
Dmitriyev: Miami’de ABD heyetiyle yapılan görüşme 'yapıcı' geçti
Dmitriyev: Miami’de ABD heyetiyle yapılan görüşme 'yapıcı' geçti
Sputnik Türkiye
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, Miami’de ABD heyetiyle gerçekleştirdikleri temasları ‘yapıcı ve verimli’ olarak nitelendirdi. 31.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-31T20:56+0300
2026-01-31T20:56+0300
dünya
kirill dmitriyev
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
steve witkoff
abd
scott bessent
moskova
miami
jared kushner
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100686125_0:0:726:409_1920x0_80_0_0_683143599f663b5219779040b693bce5.png
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlığındaki Amerikan heyetiyle Miami’de yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmesini sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.ABD heyetinde Steve Whitkoff’un yanı sıra ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile Beyaz Saray kıdemli danışmanlarından ve Federal Satın Alma Servisi Üyesi Josh Grünbaum da yer aldı.Ukrayna müzakereleriBAE’de geçen hafta yapılan iki günlük kapalı güvenlik görüşmelerine Moskova, Washington ve Kiev temsilcileri katılmıştı. Taraflar, ABD’nin önerdiği barış planındaki çözümsüz kalan başlıkları ele almıştı. Yeni görüşmenin 1 Şubat’ta yapılması planlanıyor.Yabancı basında yer alan haberlere göre, ABD’nin barış planı; Donbass bölgesinin tamamının Moskova’nın kontrolüne verilmesi, Donbass ve Kırım’ın Rusya toprağı olarak tanınması, Zaporojye ve Herson bölgelerinin büyük kısmında cephe hattının dondurulması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin mevcudiyetinin yarıya indirilmesi ve Ukrayna topraklarında, Rusya’nın derinliklerine saldırı kapasitesine sahip silahların bulundurulmasının yasaklanmasını öngörüyor.Daha önce Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlık ettiği Amerikan heyeti arasında bir görüşme gerçekleştirilmişti. Görüşmede, Rusya ve ABD'nin Ukrayna’nın da katılacağı güvenlik odaklı bir çalışma grubu kurması kararlaştırılmıştı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Amerikan tarafının, Anchorage’de mutabık kalınan formüle göre “toprak meselesi” çözülmeden uzun vadeli bir siyasi çözümün mümkün olmadığı görüşünü kabul ettiğini aktarmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’tan çekilmesinin Moskova açısından temel şartlardan biri olduğunu bir kez daha vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/abd-ozel-temsilcisi-witkoff-miamide-dmitriyev-ile-gorusmemiz-yapici-ve-verimli-gecti-1103169790.html
abd
moskova
miami
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100686125_30:0:661:473_1920x0_80_0_0_dcb8c06d52e75141b7b48348fac55fa0.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), steve witkoff, abd, scott bessent, moskova, miami, jared kushner, donald trump, kremlin
kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), steve witkoff, abd, scott bessent, moskova, miami, jared kushner, donald trump, kremlin

Dmitriyev: Miami’de ABD heyetiyle yapılan görüşme 'yapıcı' geçti

20:56 31.01.2026
© Sputnik / Сергей ГунеевKirill Dmitriyev
Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2026
© Sputnik / Сергей Гунеев
Abone ol
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, Miami’de ABD heyetiyle gerçekleştirdikleri temasları ‘yapıcı ve verimli’ olarak nitelendirdi.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlığındaki Amerikan heyetiyle Miami’de yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmesini sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.
ABD’nin barış heyetiyle yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Ayrıca Rusya‑ABD ekonomik çalışma grubu konusunu da verimli biçimde ele aldık.
ABD heyetinde Steve Whitkoff’un yanı sıra ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile Beyaz Saray kıdemli danışmanlarından ve Federal Satın Alma Servisi Üyesi Josh Grünbaum da yer aldı.

Ukrayna müzakereleri

BAE’de geçen hafta yapılan iki günlük kapalı güvenlik görüşmelerine Moskova, Washington ve Kiev temsilcileri katılmıştı. Taraflar, ABD’nin önerdiği barış planındaki çözümsüz kalan başlıkları ele almıştı. Yeni görüşmenin 1 Şubat’ta yapılması planlanıyor.
Yabancı basında yer alan haberlere göre, ABD’nin barış planı; Donbass bölgesinin tamamının Moskova’nın kontrolüne verilmesi, Donbass ve Kırım’ın Rusya toprağı olarak tanınması, Zaporojye ve Herson bölgelerinin büyük kısmında cephe hattının dondurulması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin mevcudiyetinin yarıya indirilmesi ve Ukrayna topraklarında, Rusya’nın derinliklerine saldırı kapasitesine sahip silahların bulundurulmasının yasaklanmasını öngörüyor.
Daha önce Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlık ettiği Amerikan heyeti arasında bir görüşme gerçekleştirilmişti. Görüşmede, Rusya ve ABD'nin Ukrayna’nın da katılacağı güvenlik odaklı bir çalışma grubu kurması kararlaştırılmıştı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Amerikan tarafının, Anchorage’de mutabık kalınan formüle göre “toprak meselesi” çözülmeden uzun vadeli bir siyasi çözümün mümkün olmadığı görüşünü kabul ettiğini aktarmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’tan çekilmesinin Moskova açısından temel şartlardan biri olduğunu bir kez daha vurgulamıştı.
Witkoff ve Dmitriyev Moskova’da Zaryadye Parkı’nı gezdi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2026
DÜNYA
ABD Özel Temsilcisi Witkoff: Miami’de Dmitriyev ile görüşmemiz ‘yapıcı ve verimli’ geçti
20:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала