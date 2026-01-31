Dmitriyev: Miami’de ABD heyetiyle yapılan görüşme 'yapıcı' geçti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/dmitriyev-miamide-abd-heyetiyle-yapilan-gorusme-yapici-gecti-1103169944.html
31.01.2026
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlığındaki Amerikan heyetiyle Miami'de yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmesini sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.ABD heyetinde Steve Whitkoff'un yanı sıra ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile Beyaz Saray kıdemli danışmanlarından ve Federal Satın Alma Servisi Üyesi Josh Grünbaum da yer aldı.Ukrayna müzakereleriBAE'de geçen hafta yapılan iki günlük kapalı güvenlik görüşmelerine Moskova, Washington ve Kiev temsilcileri katılmıştı. Taraflar, ABD'nin önerdiği barış planındaki çözümsüz kalan başlıkları ele almıştı. Yeni görüşmenin 1 Şubat'ta yapılması planlanıyor.Yabancı basında yer alan haberlere göre, ABD'nin barış planı; Donbass bölgesinin tamamının Moskova'nın kontrolüne verilmesi, Donbass ve Kırım'ın Rusya toprağı olarak tanınması, Zaporojye ve Herson bölgelerinin büyük kısmında cephe hattının dondurulması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin mevcudiyetinin yarıya indirilmesi ve Ukrayna topraklarında, Rusya'nın derinliklerine saldırı kapasitesine sahip silahların bulundurulmasının yasaklanmasını öngörüyor.Daha önce Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlık ettiği Amerikan heyeti arasında bir görüşme gerçekleştirilmişti. Görüşmede, Rusya ve ABD'nin Ukrayna'nın da katılacağı güvenlik odaklı bir çalışma grubu kurması kararlaştırılmıştı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Amerikan tarafının, Anchorage'de mutabık kalınan formüle göre "toprak meselesi" çözülmeden uzun vadeli bir siyasi çözümün mümkün olmadığı görüşünü kabul ettiğini aktarmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donbass'tan çekilmesinin Moskova açısından temel şartlardan biri olduğunu bir kez daha vurgulamıştı.
Dmitriyev: Miami’de ABD heyetiyle yapılan görüşme 'yapıcı' geçti
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, Miami’de ABD heyetiyle gerçekleştirdikleri temasları ‘yapıcı ve verimli’ olarak nitelendirdi.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlığındaki Amerikan heyetiyle Miami’de yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmesini sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.
ABD’nin barış heyetiyle yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Ayrıca Rusya‑ABD ekonomik çalışma grubu konusunu da verimli biçimde ele aldık.
ABD heyetinde Steve Whitkoff’un yanı sıra ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile Beyaz Saray kıdemli danışmanlarından ve Federal Satın Alma Servisi Üyesi Josh Grünbaum da yer aldı.
BAE’de geçen hafta yapılan iki günlük kapalı güvenlik görüşmelerine Moskova, Washington ve Kiev temsilcileri katılmıştı. Taraflar, ABD’nin önerdiği barış planındaki çözümsüz kalan başlıkları ele almıştı. Yeni görüşmenin 1 Şubat’ta yapılması planlanıyor.
Yabancı basında yer alan haberlere göre, ABD’nin barış planı; Donbass bölgesinin tamamının Moskova’nın kontrolüne verilmesi, Donbass ve Kırım’ın Rusya toprağı olarak tanınması, Zaporojye ve Herson bölgelerinin büyük kısmında cephe hattının dondurulması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin mevcudiyetinin yarıya indirilmesi ve Ukrayna topraklarında, Rusya’nın derinliklerine saldırı kapasitesine sahip silahların bulundurulmasının yasaklanmasını öngörüyor.
Daha önce Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlık ettiği Amerikan heyeti arasında bir görüşme gerçekleştirilmişti. Görüşmede, Rusya ve ABD'nin Ukrayna’nın da katılacağı güvenlik odaklı bir çalışma grubu kurması kararlaştırılmıştı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Amerikan tarafının, Anchorage’de mutabık kalınan formüle göre “toprak meselesi” çözülmeden uzun vadeli bir siyasi çözümün mümkün olmadığı görüşünü kabul ettiğini aktarmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’tan çekilmesinin Moskova açısından temel şartlardan biri olduğunu bir kez daha vurgulamıştı.