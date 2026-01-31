https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/ukraynada-ulasim-altyapisi-tesisleri-vuruldu-iki-yerlesim-birimi-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1103165490.html
Ukrayna’da ulaşım altyapısı tesisleri vuruldu: İki yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Ukrayna'da ulaşım altyapısı tesisleri vuruldu: İki yerleşim birimi daha Rusya'nın kontrolüne geçti
Özel askeri harekata devam eden Rus ordusunun, biri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) diğeri Zaporojye Bölgesi'nde olmak üzere iki yerleşim merkezini daha...
Ukrayna’da ulaşım altyapısı tesisleri vuruldu: İki yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolüne geçti
12:34 31.01.2026 (güncellendi: 12:43 31.01.2026)
Özel askeri harekata devam eden Rus ordusunun, biri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) diğeri Zaporojye Bölgesi’nde olmak üzere iki yerleşim merkezini daha özgürlüğe kavuşturduğu bildirildi. Ayrıca Ukrayna’da militanların kullandığı ulaşım altyapısı tesislerinin vurulduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu'na bağlı birlikler, aktif eylemler sonucu DHC’deki Toretskoye, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birimleri de Zaporojye Bölgesi’ndeki Petrovka yerleşimlerinin tamamında kontrol sağladı.
Toretskoye yerleşim biriminin kontrol alınması, Drujkovka, Kramatorsk ve Slavyansk ile birlikte DHC'nin işgal altındaki kesiminde bulunan Ukraynalı birliklerin en önemli savunma hattını teşkil ettiği Konstantinovka'da Rus ordusunun elde ettiği başarıları pekiştiriyor.
Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.205 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 19 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunun kullandığı ulaşım altyapı tesisleri ve mühimmat depoları, ayrıca 138 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun 4 güdümlü uçak bombası, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 47 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.