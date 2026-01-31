https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/ukraynada-ulasim-altyapisi-tesisleri-vuruldu-iki-yerlesim-birimi-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1103165490.html

Ukrayna’da ulaşım altyapısı tesisleri vuruldu: İki yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolüne geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu'na bağlı birlikler, aktif eylemler sonucu DHC’deki Toretskoye, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birimleri de Zaporojye Bölgesi’ndeki Petrovka yerleşimlerinin tamamında kontrol sağladı.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.205 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 19 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunun kullandığı ulaşım altyapı tesisleri ve mühimmat depoları, ayrıca 138 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun 4 güdümlü uçak bombası, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 47 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.

rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, zaporojye bölgesi, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)