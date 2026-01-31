Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
İran yakınlarında ABD keşif uçağı tespit edildi
ABD Donanmasına ait bir keşif uçağının, İran sınırları yakınında Basra ve Umman körfezleri üzerinde görüldüğü belirtildi. 31.01.2026, Sputnik Türkiye
Uçuş takip platformu Flightradar24, ABD Donanmasına ait Boeing P-8A Poseidon keşif uçağının Bahreyn’deki üsten havalandığını bildirdi.Basra ve Umman körfezleri üzerinde keşif uçuşu yapan uçağın İran hava sahasına yaklaştığı kaydedildi.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, İran'a doğru ilerleyen ABD donanmasının Venezuela yakınlarındaki donanmadan daha büyük olduğunu açıklamıştı. Trump, Washington'ın İran'la bir anlaşma yapmayı umduğunu, ancak anlaşma sağlanamaması durumunda ABD'nin 'ne olacağını göreceğini' de sözlerine ekledi.Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Tahran'ın nükleer konularda Washington ile diyaloğu yeniden başlatmaya hazır olduğunu, ancak bunun eşitlik ve karşılıklı saygı ilkelerine dayanması gerektiğini söylemişti.Ortadoğu’da şu an 10 ABD savaş gemisi varAmerikan medyası, bir güvenlik kaynağına dayandırarak, Ortadoğu’da şu anda toplam 10 savaş gemisinin bulunduğunu bildirdi.Bunlar arasında Kızıldeniz’de konuşlu bir destroyer, Hürmüz Boğazı yakınlarında iki destroyer, Basra Körfezinde üç kıyı muharebe gemisi, Umman Denizi’nin kuzeyinde bir uçak gemisi grubu bulunuyor.
12:12 31.01.2026 (güncellendi: 12:14 31.01.2026)
© Sputnik / Игорь Маслов / Multimedya arşivine gidinBoeing P-8 Poseidon
ABD Donanmasına ait bir keşif uçağının, İran sınırları yakınında Basra ve Umman körfezleri üzerinde görüldüğü belirtildi.
Uçuş takip platformu Flightradar24, ABD Donanmasına ait Boeing P-8A Poseidon keşif uçağının Bahreyn’deki üsten havalandığını bildirdi.
Basra ve Umman körfezleri üzerinde keşif uçuşu yapan uçağın İran hava sahasına yaklaştığı kaydedildi.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, İran'a doğru ilerleyen ABD donanmasının Venezuela yakınlarındaki donanmadan daha büyük olduğunu açıklamıştı. Trump, Washington'ın İran'la bir anlaşma yapmayı umduğunu, ancak anlaşma sağlanamaması durumunda ABD'nin 'ne olacağını göreceğini' de sözlerine ekledi.
Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Tahran'ın nükleer konularda Washington ile diyaloğu yeniden başlatmaya hazır olduğunu, ancak bunun eşitlik ve karşılıklı saygı ilkelerine dayanması gerektiğini söylemişti.

Ortadoğu’da şu an 10 ABD savaş gemisi var

Amerikan medyası, bir güvenlik kaynağına dayandırarak, Ortadoğu’da şu anda toplam 10 savaş gemisinin bulunduğunu bildirdi.
Bunlar arasında Kızıldeniz’de konuşlu bir destroyer, Hürmüz Boğazı yakınlarında iki destroyer, Basra Körfezinde üç kıyı muharebe gemisi, Umman Denizi’nin kuzeyinde bir uçak gemisi grubu bulunuyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2026
DÜNYA
Rusya’dan ABD'nin Küba'ya karşı düşmanca eylemlerine kınama: ‘Baskı stratejisine geri dönüş’
10:43
