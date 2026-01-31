https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/sigara-yasagi-duzenlemesi-genisletiliyor-yari-acik-alanlar-yasak-kapsamina-girecek-1103168423.html

Sigara yasağı düzenlemesi netleşiyor: Yarı açık alanlar ve 5 metre kuralı

Sigara yasağı düzenlemesi netleşiyor: Yarı açık alanlar ve 5 metre kuralı

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı, sigara kullanımına karşı yeni bir strateji geliştirdi. Yeni yol haritası kapsamında, kapalı alanlarda tütün ürünlerinin kullanımına yönelik... 31.01.2026

Türkiye Gazetesi'nden Ziyneti Kocabıyık sigara kullanımına karşı yeni bir yol geliştirildiğini ve bu yol doğrultusunda, kapalı alanlarda tütün ürünlerinin kullanımına yönelik mevcut yasal düzenlemelerde önemli değişiklikler yapılması hedeflendiğini aktardı.Sağlık Bakanlığı'nın, tütün bağımlılı ile müadelede yeni bir yol haritası belirlediği ifade edilen haberde, kapalı alanlarda da dahil olmak üzere sigara kullanımına ilişkin mevzuatta değişiklik yapılmasının planladığı dile getirildi.Yeni mevzuat çalışmasının sigara ile mücadelede önemli adımlar atmayı hedeflediği belirtilirken Dumansız Hava Sahası'nı daha da genişletmeye yönelik başlıklar içerdiği kaydedildi.Bu başlıklar arasında öne çıkanlar ise şöyle oldu:'Yarı açık' alan tanımı değişiyorYeni mevzuatla birlikte, daha önce 'yarı açık' olarak kabul edilen bazı alanlar artık tamamen kapalı alan statüsüne alınacak. Özellikle, üstü açılır-kapanır tenteli alanlar ve kış bahçeleri gibi mekanlar, sigara içmenin yasak olduğu kapalı alanlar olarak tanımlanacak. Bu değişiklik, sigara içmenin her türlü hava koşulunda insan sağlığına zarar vermemesi için atılan bir adım olarak değerlendirildi.5 metre kuralıYeni düzenlemeyle birlikte kamu binaları, alışveriş merkezleri (AVM'ler) ve restoranların ana giriş kapılarının en az 5 metre uzağında sigara içmek tamamen yasaklanacak. Bu uygulama, sigara dumanının içerideki hava kalitesini bozmaması ve sigara içmeyen kişilerin sağlığını korumak amacıyla getirilen önemli bir önlem olarak dikkat çekti.Çocuk parkları ve sahiller Yeni düzenlemeler kapsamında, çocuk parkları tümüyle 'kırmızı hat' ilan edilerek sigarasız bölge olarak kabul edilecek. Söz konusu bu uygulama, çocukların oyun oynarken sağlıklı bir ortamda bulunmaları, ailelerin çocuklarını rahatça parklara götürebilmesi için önemli bir adım olarak öne çıktı. Öte yandan yeni sigara düzenlemeleri çerçevesinde, plajlarda sigara içilmesi için 'mavi bölgeler' adı verilen özel alanlar oluşturulacak. Bu uygulama ile sigara içmek isteyenlerin belirli alanlarda toplanmalarını sağlayarak sigara içmeyenlerin veya çocukların bu alandan uzak durmalarını hedefleniyor. Mavi bölgeler, plajın diğer kısmından fiziksel olarak ayrılmış olacak ve sadece sigara içmek isteyen kişilerin kullanımına sunulacak.

