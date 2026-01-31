Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/sigara-yasagi-duzenlemesi-genisletiliyor-yari-acik-alanlar-yasak-kapsamina-girecek-1103168423.html
Sigara yasağı düzenlemesi netleşiyor: Yarı açık alanlar ve 5 metre kuralı
Sigara yasağı düzenlemesi netleşiyor: Yarı açık alanlar ve 5 metre kuralı
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, sigara kullanımına karşı yeni bir strateji geliştirdi. Yeni yol haritası kapsamında, kapalı alanlarda tütün ürünlerinin kullanımına yönelik... 31.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-31T17:20+0300
2026-01-31T18:28+0300
türki̇ye
sağlık bakanlığı
sigara
sigara yasağı
çocuk
çocuk parkı
sahil
avm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098917577_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a0cd12274a36f7a259b671263345b80f.jpg
Türkiye Gazetesi'nden Ziyneti Kocabıyık sigara kullanımına karşı yeni bir yol geliştirildiğini ve bu yol doğrultusunda, kapalı alanlarda tütün ürünlerinin kullanımına yönelik mevcut yasal düzenlemelerde önemli değişiklikler yapılması hedeflendiğini aktardı.Sağlık Bakanlığı'nın, tütün bağımlılı ile müadelede yeni bir yol haritası belirlediği ifade edilen haberde, kapalı alanlarda da dahil olmak üzere sigara kullanımına ilişkin mevzuatta değişiklik yapılmasının planladığı dile getirildi.Yeni mevzuat çalışmasının sigara ile mücadelede önemli adımlar atmayı hedeflediği belirtilirken Dumansız Hava Sahası'nı daha da genişletmeye yönelik başlıklar içerdiği kaydedildi.Bu başlıklar arasında öne çıkanlar ise şöyle oldu:'Yarı açık' alan tanımı değişiyorYeni mevzuatla birlikte, daha önce 'yarı açık' olarak kabul edilen bazı alanlar artık tamamen kapalı alan statüsüne alınacak. Özellikle, üstü açılır-kapanır tenteli alanlar ve kış bahçeleri gibi mekanlar, sigara içmenin yasak olduğu kapalı alanlar olarak tanımlanacak. Bu değişiklik, sigara içmenin her türlü hava koşulunda insan sağlığına zarar vermemesi için atılan bir adım olarak değerlendirildi.5 metre kuralıYeni düzenlemeyle birlikte kamu binaları, alışveriş merkezleri (AVM'ler) ve restoranların ana giriş kapılarının en az 5 metre uzağında sigara içmek tamamen yasaklanacak. Bu uygulama, sigara dumanının içerideki hava kalitesini bozmaması ve sigara içmeyen kişilerin sağlığını korumak amacıyla getirilen önemli bir önlem olarak dikkat çekti.Çocuk parkları ve sahiller Yeni düzenlemeler kapsamında, çocuk parkları tümüyle 'kırmızı hat' ilan edilerek sigarasız bölge olarak kabul edilecek. Söz konusu bu uygulama, çocukların oyun oynarken sağlıklı bir ortamda bulunmaları, ailelerin çocuklarını rahatça parklara götürebilmesi için önemli bir adım olarak öne çıktı. Öte yandan yeni sigara düzenlemeleri çerçevesinde, plajlarda sigara içilmesi için 'mavi bölgeler' adı verilen özel alanlar oluşturulacak. Bu uygulama ile sigara içmek isteyenlerin belirli alanlarda toplanmalarını sağlayarak sigara içmeyenlerin veya çocukların bu alandan uzak durmalarını hedefleniyor. Mavi bölgeler, plajın diğer kısmından fiziksel olarak ayrılmış olacak ve sadece sigara içmek isteyen kişilerin kullanımına sunulacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/milyonlarca-belgenin-oldugu-yeni-epstein-belgeleri-yayimlandi-magdurlardan-belgelerde-isimlerin-1103166031.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098917577_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_832f44df66c079315854512b40b1548a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sigara yasağı, sigara yasağı 2026, sigara yasağı 5 metre kuralı, sigara yasağı çocuk parkları, sigara yasağı sahiller, sigara yasağı avm, avm sigara yasağı
sigara yasağı, sigara yasağı 2026, sigara yasağı 5 metre kuralı, sigara yasağı çocuk parkları, sigara yasağı sahiller, sigara yasağı avm, avm sigara yasağı

Sigara yasağı düzenlemesi netleşiyor: Yarı açık alanlar ve 5 metre kuralı

17:20 31.01.2026 (güncellendi: 18:28 31.01.2026)
Meme kanseri ve sigara ilişkisi
Meme kanseri ve sigara ilişkisi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2026
Abone ol
Sağlık Bakanlığı, sigara kullanımına karşı yeni bir strateji geliştirdi. Yeni yol haritası kapsamında, kapalı alanlarda tütün ürünlerinin kullanımına yönelik mevcut yasal düzenlemelerde önemli değişiklikler yapılması hedefleniyor.
Türkiye Gazetesi'nden Ziyneti Kocabıyık sigara kullanımına karşı yeni bir yol geliştirildiğini ve bu yol doğrultusunda, kapalı alanlarda tütün ürünlerinin kullanımına yönelik mevcut yasal düzenlemelerde önemli değişiklikler yapılması hedeflendiğini aktardı.
Sağlık Bakanlığı'nın, tütün bağımlılı ile müadelede yeni bir yol haritası belirlediği ifade edilen haberde, kapalı alanlarda da dahil olmak üzere sigara kullanımına ilişkin mevzuatta değişiklik yapılmasının planladığı dile getirildi.
Yeni mevzuat çalışmasının sigara ile mücadelede önemli adımlar atmayı hedeflediği belirtilirken Dumansız Hava Sahası'nı daha da genişletmeye yönelik başlıklar içerdiği kaydedildi.

Bu başlıklar arasında öne çıkanlar ise şöyle oldu:

'Yarı açık' alan tanımı değişiyor

Yeni mevzuatla birlikte, daha önce 'yarı açık' olarak kabul edilen bazı alanlar artık tamamen kapalı alan statüsüne alınacak. Özellikle, üstü açılır-kapanır tenteli alanlar ve kış bahçeleri gibi mekanlar, sigara içmenin yasak olduğu kapalı alanlar olarak tanımlanacak. Bu değişiklik, sigara içmenin her türlü hava koşulunda insan sağlığına zarar vermemesi için atılan bir adım olarak değerlendirildi.

5 metre kuralı

Yeni düzenlemeyle birlikte kamu binaları, alışveriş merkezleri (AVM'ler) ve restoranların ana giriş kapılarının en az 5 metre uzağında sigara içmek tamamen yasaklanacak. Bu uygulama, sigara dumanının içerideki hava kalitesini bozmaması ve sigara içmeyen kişilerin sağlığını korumak amacıyla getirilen önemli bir önlem olarak dikkat çekti.

Çocuk parkları ve sahiller

Yeni düzenlemeler kapsamında, çocuk parkları tümüyle 'kırmızı hat' ilan edilerek sigarasız bölge olarak kabul edilecek. Söz konusu bu uygulama, çocukların oyun oynarken sağlıklı bir ortamda bulunmaları, ailelerin çocuklarını rahatça parklara götürebilmesi için önemli bir adım olarak öne çıktı.
Öte yandan yeni sigara düzenlemeleri çerçevesinde, plajlarda sigara içilmesi için 'mavi bölgeler' adı verilen özel alanlar oluşturulacak. Bu uygulama ile sigara içmek isteyenlerin belirli alanlarda toplanmalarını sağlayarak sigara içmeyenlerin veya çocukların bu alandan uzak durmalarını hedefleniyor. Mavi bölgeler, plajın diğer kısmından fiziksel olarak ayrılmış olacak ve sadece sigara içmek isteyen kişilerin kullanımına sunulacak.
Epstein - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2026
Milyonlarca belgenin olduğu yeni Epstein belgeleri yayımlandı: Mağdurlardan belgelerde isimlerin gizli tutulmasına tepki
16:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала