https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/rusyadan-abdnin-kubaya-karsi-dusmanca-eylemlerine-kinama-baski-stratejisine-geri-donus-1103164490.html
Rusya’dan ABD'nin Küba'ya karşı düşmanca eylemlerine kınama: ‘Baskı stratejisine geri dönüş’
Rusya’dan ABD'nin Küba'ya karşı düşmanca eylemlerine kınama: ‘Baskı stratejisine geri dönüş’
Sputnik Türkiye
ABD'nin Küba'ya karşı düşmanca eylemlerini kınayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, tek taraflı yaptırımların ve Küba halkı üzerindeki baskının kesinlikle kabul... 31.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-31T10:43+0300
2026-01-31T10:43+0300
2026-01-31T10:52+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
küba
abd
donald trump
baskı
yaptırım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090461_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_992ae37bcbdac23d6b7d274a557888ec.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yazılı açıklamasında, ABD’nin Küba politikasına tepki gösterdi.Zaharova, “Egemen ve bağımsız ülkelere karşı, Birleşmiş Milletler Anlaşması ve diğer uluslararası hukuk normlarına aykırı olarak uygulanan tek taraflı yaptırımlar kesinlikle kabul edilemez. Havana'ya yönelik uygulanan gayrimeşru yasakları ve Küba yönetimi ile vatandaşları üzerindeki baskıyı şiddetle kınıyoruz” ifadesini kullandı.Washington'ın eylemlerini, Küba'ya baskı yapma stratejisine geri dönüş ve bu ülkeyi ekonomik olarak boğma girişimi olarak nitelendiren Rus diplomat, Moskova ve Havana arasındaki işbirliğinin üçüncü ülkeleri hedef almadığını ve gelişmeye devam edeceğini kaydetti.ABD’nin, Küba karşıtı yeni belgede Rusya'yı ‘düşman’ ve ‘kötü niyetli’ bir devlet olarak sınıflandırdığına dikkat çeken Zaharova, “Damgalama, Rusya-ABD diyaloğunun istikrara kavuşmasına veya Washington'ın dünyanın çeşitli bölgelerindeki krizleri çözmeye yönelik önemli arabuluculuk çabalarının etkinliğine katkıda bulunmuyor” diye vurguladı.Zaharova, Küba'daki zor sosyoekonomik durumun büyük ölçüde ABD tarafından yaklaşık 70 yıldır uygulanan ekonomik ablukadan kaynaklandığını da sözlerine ekledi.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya petrol satan veya tedarik eden ülkelerden gelen mallara ithalat vergisi uygulamasına izin veren bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı ve ayrıca Havana'dan kaynaklandığı iddia edilen ulusal güvenlik tehdidini gerekçe göstererek ulusal acil durum ilan etmişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da ABD’nin Küba’da yönetimin değişmesine ilgi duyduğunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/rus-disisleri-ukrayna-icin-en-iyi-garantiyi-acikladi-rusyaya-saglam-garanti-saglamak-1103164334.html
rusya
küba
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090461_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_ab04e372f1444b4c11f9128fba35f697.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, küba, abd, donald trump, baskı, yaptırım
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, küba, abd, donald trump, baskı, yaptırım
Rusya’dan ABD'nin Küba'ya karşı düşmanca eylemlerine kınama: ‘Baskı stratejisine geri dönüş’
10:43 31.01.2026 (güncellendi: 10:52 31.01.2026)
ABD'nin Küba'ya karşı düşmanca eylemlerini kınayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, tek taraflı yaptırımların ve Küba halkı üzerindeki baskının kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yazılı açıklamasında, ABD’nin Küba politikasına tepki gösterdi.
Zaharova, “Egemen ve bağımsız ülkelere karşı, Birleşmiş Milletler Anlaşması ve diğer uluslararası hukuk normlarına aykırı olarak uygulanan tek taraflı yaptırımlar kesinlikle kabul edilemez. Havana'ya yönelik uygulanan gayrimeşru yasakları ve Küba yönetimi ile vatandaşları üzerindeki baskıyı şiddetle kınıyoruz” ifadesini kullandı.
Washington'ın eylemlerini, Küba'ya baskı yapma stratejisine geri dönüş ve bu ülkeyi ekonomik olarak boğma girişimi olarak nitelendiren Rus diplomat, Moskova ve Havana arasındaki işbirliğinin üçüncü ülkeleri hedef almadığını ve gelişmeye devam edeceğini kaydetti.
ABD’nin, Küba karşıtı yeni belgede Rusya'yı ‘düşman’ ve ‘kötü niyetli’ bir devlet olarak sınıflandırdığına dikkat çeken Zaharova, “Damgalama, Rusya-ABD diyaloğunun istikrara kavuşmasına veya Washington'ın dünyanın çeşitli bölgelerindeki krizleri çözmeye yönelik önemli arabuluculuk çabalarının etkinliğine katkıda bulunmuyor” diye vurguladı.
Zaharova, Küba'daki zor sosyoekonomik durumun büyük ölçüde ABD tarafından yaklaşık 70 yıldır uygulanan ekonomik ablukadan kaynaklandığını da sözlerine ekledi.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya petrol satan veya tedarik eden ülkelerden gelen mallara ithalat vergisi uygulamasına izin veren bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı ve ayrıca Havana'dan kaynaklandığı iddia edilen ulusal güvenlik tehdidini gerekçe göstererek ulusal acil durum ilan etmişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da ABD’nin Küba’da yönetimin değişmesine ilgi duyduğunu dile getirmişti.