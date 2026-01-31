https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/rusyadan-abdnin-kubaya-karsi-dusmanca-eylemlerine-kinama-baski-stratejisine-geri-donus-1103164490.html

Rusya’dan ABD'nin Küba'ya karşı düşmanca eylemlerine kınama: ‘Baskı stratejisine geri dönüş’

2026-01-31T10:43+0300

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yazılı açıklamasında, ABD’nin Küba politikasına tepki gösterdi.Zaharova, “Egemen ve bağımsız ülkelere karşı, Birleşmiş Milletler Anlaşması ve diğer uluslararası hukuk normlarına aykırı olarak uygulanan tek taraflı yaptırımlar kesinlikle kabul edilemez. Havana'ya yönelik uygulanan gayrimeşru yasakları ve Küba yönetimi ile vatandaşları üzerindeki baskıyı şiddetle kınıyoruz” ifadesini kullandı.Washington'ın eylemlerini, Küba'ya baskı yapma stratejisine geri dönüş ve bu ülkeyi ekonomik olarak boğma girişimi olarak nitelendiren Rus diplomat, Moskova ve Havana arasındaki işbirliğinin üçüncü ülkeleri hedef almadığını ve gelişmeye devam edeceğini kaydetti.ABD’nin, Küba karşıtı yeni belgede Rusya'yı ‘düşman’ ve ‘kötü niyetli’ bir devlet olarak sınıflandırdığına dikkat çeken Zaharova, “Damgalama, Rusya-ABD diyaloğunun istikrara kavuşmasına veya Washington'ın dünyanın çeşitli bölgelerindeki krizleri çözmeye yönelik önemli arabuluculuk çabalarının etkinliğine katkıda bulunmuyor” diye vurguladı.Zaharova, Küba'daki zor sosyoekonomik durumun büyük ölçüde ABD tarafından yaklaşık 70 yıldır uygulanan ekonomik ablukadan kaynaklandığını da sözlerine ekledi.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya petrol satan veya tedarik eden ülkelerden gelen mallara ithalat vergisi uygulamasına izin veren bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı ve ayrıca Havana'dan kaynaklandığı iddia edilen ulusal güvenlik tehdidini gerekçe göstererek ulusal acil durum ilan etmişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da ABD’nin Küba’da yönetimin değişmesine ilgi duyduğunu dile getirmişti.

