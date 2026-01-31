https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/rus-disisleri-ukrayna-icin-en-iyi-garantiyi-acikladi-rusyaya-saglam-garanti-saglamak-1103164334.html

Rus Dışişleri, Ukrayna için en iyi garantiyi açıkladı: ‘Rusya’ya sağlam garanti sağlamak’

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Ukrayna'nın güvenliğinin, Rusya'ya benzer garantiler verilerek sağlanabileceğini belirtti. 31.01.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Sputnik’e açıklamasında, Batı ülkelerin Ukrayna’ya güvenlik garantileri arayışını değerlendirdi.Gruşko, “Herkes Ukrayna'ya güvenlik garantisi verilmesi gerektiğinden bahsediyor, ancak son aylarda, hatta yıllarda bile, Rusya'ya güvenlik garantisi verilmesinin bir barış anlaşmasının, bir barış formülünün parçası olması gerektiğinin ifade edildiği tek bir açıklama hatırlamıyorum. Oysa Ukrayna'nın güvenliğinin en iyi garantisinin, Rusya'nın güvenliğinin sağlam şekilde garanti edilmesi olduğu herkes için gayet açık” ifadesini kullandı.Diplomat, komşu ülkenin topraklarının, Rusya'ya yönelik tehditler oluşturmak üzere bir sıçrama tahtası olarak kullanılmayacağını anlamaları halinde Ukrayna’nın güvenliğinin mümkün olacağını açıkladı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO birliklerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının kabul edilemez olduğunu ve ciddi bir tırmanmaya yol açabileceğini vurgulamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke sınırları yakınındaki yabancı birlikleri meşru hedef olarak değerlendireceklerini açıklamıştı. Putin, barış anlaşması sağlandıktan sonra, komşu ülkede yabancı birliklerin bulunmasının amaca uygun olmayacağını kaydetmişti.Ukrayna müzakereleriBAE’de geçen hafta yapılan iki günlük kapalı güvenlik görüşmelerine Moskova, Washington ve Kiev temsilcileri katılmıştı. Taraflar, ABD’nin önerdiği barış planındaki çözümsüz kalan başlıkları ele almıştı. Yeni görüşmenin 1 Şubat’ta yapılması planlanıyor.Yabancı basında yer alan haberlere göre, ABD’nin barış planı; Donbass bölgesinin tamamının Moskova’nın kontrolüne verilmesi, Donbass ve Kırım’ın Rusya toprağı olarak tanınması, Zaporojye ve Herson bölgelerinin büyük kısmında cephe hattının dondurulması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin mevcudiyetinin yarıya indirilmesi ve Ukrayna topraklarında, Rusya’nın derinliklerine saldırı kapasitesine sahip silahların bulundurulmasının yasaklanmasını öngörüyor.Daha önce Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlık ettiği Amerikan heyeti arasında bir görüşme gerçekleştirilmişti. Görüşmede, Rusya ve ABD'nin Ukrayna’nın da katılacağı güvenlik odaklı bir çalışma grubu kurması kararlaştırılmıştı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Amerikan tarafının, Anchorage’de mutabık kalınan formüle göre “toprak meselesi” çözülmeden uzun vadeli bir siyasi çözümün mümkün olmadığı görüşünü kabul ettiğini aktarmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’tan çekilmesinin Moskova açısından temel şartlardan biri olduğunu bir kez daha vurgulamıştı.

