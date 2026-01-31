https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/rus-senator-karasin-avrupadaki-ciddi-siyasetciler-rus-tehdidi-soylemlerine-itibar-etmiyor-1103169618.html
Rus Senatör Karasin: Avrupa’daki ciddi siyasetçiler ‘Rus tehdidi’ söylemlerine itibar etmiyor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/07/1058407832_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_fbde31944a3d7b4589ffeec22ffe9088.jpg
Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin, Batılı liderlerin “Rusya’nın Avrupa’ya saldıracağı” yönündeki söylemlerine ilişkin Telegram kanalından yaptığı değerlendirmede, Avrupa’da bu tür sözde 'işgal tehdidine' gerçekten inanan ciddi politikacı sayısının çok az olduğunu ifade etti.Senatör, NATO ve AB’nin, bu ‘Rus tehdidi’ söylemini Washington’la eşgüdüm içinde çok katmanlı bir stratejiye dönüştürmeye çalıştığını, ancak bunun da tam olarak işlemediğini belirterek, ABD’nin önceliklerinin artık Grönland, Venezüella, İran ve Küba'ya kaydığını vurguladı.Bu durumun, Avrupa’daki ülkeleri kendi inisiyatiflerini artırmaya yönelttiğini ifade eden Karasin, özellikle İngiltere’nin öne çıktığına vurgu yaptı:Avrupa’da diğer ülkelerin de kendi stratejilerini geliştirdiğini belirten Karasin, “Almanya ve Fransa’nın da kendi manevraları var, ancak Polonya ve Baltık ülkeleri için tek bir şey söylenebilir: sağduyunun tamamen yitirilişi” ifadelerini kullandı.
Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin, Batılı liderlerin “Rusya’nın Avrupa’ya saldıracağı” yönündeki söylemlerine ilişkin Telegram kanalından yaptığı değerlendirmede, Avrupa’da bu tür sözde 'işgal tehdidine' gerçekten inanan ciddi politikacı sayısının çok az olduğunu ifade etti.
NATO ve Avrupa Birliği, kendi geleceklerine ve gerçek iş yapabilme kabiliyetlerine olan inançlarını hızla kaybediyorlar. Büyük ölçüde bu yüzden Ukrayna’ya adeta sarılmış durumdalar ve onu başlıca birleştirici faktör olarak görüyorlar. ‘Rus işgali’ korkusu, Avrupalı siyasetçiler ve medya tarafından bilinçli şekilde körükleniyor. Bu strateji uzun vadeli bir araç olarak kullanılmak isteniyor ancak Avrupa içindeki önemli siyasi aktörlerin ciddi çoğunluğu buna itibar etmiyor.
Senatör, NATO ve AB’nin, bu ‘Rus tehdidi’ söylemini Washington’la eşgüdüm içinde çok katmanlı bir stratejiye dönüştürmeye çalıştığını, ancak bunun da tam olarak işlemediğini belirterek, ABD’nin önceliklerinin artık Grönland, Venezüella, İran ve Küba'ya kaydığını vurguladı.
Bu durumun, Avrupa’daki ülkeleri kendi inisiyatiflerini artırmaya yönelttiğini ifade eden Karasin, özellikle İngiltere’nin öne çıktığına vurgu yaptı:
Her zamanki gibi, hızla değişen güç dengelerinde kendine bağımsız bir rol kapmaya çalışan Londra öne çıkıyor. Başbakan Keir Starmer’ın Pekin ziyareti de bu sürecin dikkatli hesaplanmış bir parçası. İngilizler kendileri için yeni ufuklar görmek ve bunları değerlendirmek istiyor. Eski ittifaklar ve bloklar hızla anlamını ve etkinliğini yitiriyor. İzleyici rolü İngilizlere göre değil; onlar her zaman kendi çıkarlarına odaklanan, uzun vadeli ve hesaplı bir liderlik peşinde.
Avrupa’da diğer ülkelerin de kendi stratejilerini geliştirdiğini belirten Karasin, “Almanya ve Fransa’nın da kendi manevraları var, ancak Polonya ve Baltık ülkeleri için tek bir şey söylenebilir: sağduyunun tamamen yitirilişi” ifadelerini kullandı.