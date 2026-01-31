https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/rus-senator-karasin-avrupadaki-ciddi-siyasetciler-rus-tehdidi-soylemlerine-itibar-etmiyor-1103169618.html

Rus Senatör Karasin: Avrupa’daki ciddi siyasetçiler ‘Rus tehdidi’ söylemlerine itibar etmiyor

Rus Senatör Karasin: Avrupa’daki ciddi siyasetçiler ‘Rus tehdidi’ söylemlerine itibar etmiyor

Sputnik Türkiye

Rus Senatör Grigoriy Karasin, NATO ve AB’nin “Rusya’nın olası işgali” söylemini bilinçli olarak tırmandırdığını, ancak Avrupa’daki ciddi siyasetçilerin çoğunun... 31.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-31T20:12+0300

2026-01-31T20:12+0300

2026-01-31T20:12+0300

dünya

grigoriy karasin

rusya federasyon konseyi

avrupa birliği

ab

washington

abd

nato

ukrayna

i̇ngiltere

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/07/1058407832_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_fbde31944a3d7b4589ffeec22ffe9088.jpg

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin, Batılı liderlerin “Rusya’nın Avrupa’ya saldıracağı” yönündeki söylemlerine ilişkin Telegram kanalından yaptığı değerlendirmede, Avrupa’da bu tür sözde 'işgal tehdidine' gerçekten inanan ciddi politikacı sayısının çok az olduğunu ifade etti.Senatör, NATO ve AB’nin, bu ‘Rus tehdidi’ söylemini Washington’la eşgüdüm içinde çok katmanlı bir stratejiye dönüştürmeye çalıştığını, ancak bunun da tam olarak işlemediğini belirterek, ABD’nin önceliklerinin artık Grönland, Venezüella, İran ve Küba'ya kaydığını vurguladı.Bu durumun, Avrupa’daki ülkeleri kendi inisiyatiflerini artırmaya yönelttiğini ifade eden Karasin, özellikle İngiltere’nin öne çıktığına vurgu yaptı:Avrupa’da diğer ülkelerin de kendi stratejilerini geliştirdiğini belirten Karasin, “Almanya ve Fransa’nın da kendi manevraları var, ancak Polonya ve Baltık ülkeleri için tek bir şey söylenebilir: sağduyunun tamamen yitirilişi” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/cin-devlet-baskani-si-cinping-ingiltere-basbakani-starmer-ile-gorustu-1103112876.html

washington

abd

ukrayna

i̇ngiltere

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

grigoriy karasin, rusya federasyon konseyi, avrupa birliği, ab, washington, abd, nato, ukrayna, i̇ngiltere, fransa, telegram