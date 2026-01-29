Çin Devlet Başkanı Şi Cinping İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/cin-devlet-baskani-si-cinping-ingiltere-basbakani-starmer-ile-gorustu-1103112876.html

29.01.2026

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 3 günlük ziyareti kapsamında bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Halkın Büyük Salonu'ndaki ikili görüşme sona erdi ve yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.Cinping ile görüşmesinin ardından Starmer'ın Yasak Şehir'i gezmesi ve Çin Başbakanı Li Qiang ile birlikte anlaşmalara imza atması bekleniyor. Şi Cinping, Keir Starmer ile yaptığı görüşmede, son yıllarda İngiltere-Çin ilişkilerinin 'ülkelerin çıkarlarına hizmet etmeyen iniş çıkışlar' yaşadığını söyledi.Dünyanın durumunu "çalkantılı ve değişken" olarak nitelendiren Şi, İngiltere ve Çin arasında daha fazla diyaloğun "dünya barışı ve istikrarı veya iki ülkenin ekonomileri ve halkları için zorunlu" olduğunu vurguladı. Çin Devlet başkanı Cinping ayrıca şunları kaydetti:Sıradışı bir hediyeStarmer, Çin Devlet Başkanına Manchester United ile Arsenal arasında oynanan İngiltere Premier Lig maçında kullanılan futbol topu hediye etti.Şi Cinping'in Manchester United taraftarı olduğu daha önce basına yansımıştı. Manchester United, Starmer’ın desteklediği takım olan Arsenal’i pazar günü 3-2 mağlup etmişti.

