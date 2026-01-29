Çin Devlet Başkanı Şi Cinping İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 3 günlük Çin ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Şi Cinping ile Halkın Büyük Salonu’nda görüştü. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren zirvenin ardından Starmer’ın Yasak Şehir’i ziyaret etmesi ve Başbakan Li Qiang ile anlaşmalara imza atması bekleniyor.
Şi Cinping, Keir Starmer ile yaptığı görüşmede, son yıllarda İngiltere-Çin ilişkilerinin 'ülkelerin çıkarlarına hizmet etmeyen iniş çıkışlar' yaşadığını söyledi.
Dünyanın durumunu "çalkantılı ve değişken" olarak nitelendiren Şi, İngiltere ve Çin arasında daha fazla diyaloğun "dünya barışı ve istikrarı veya iki ülkenin ekonomileri ve halkları için zorunlu" olduğunu vurguladı. Çin Devlet başkanı Cinping ayrıca şunları kaydetti:
"Çin, İngiltere ile uzun vadeli ve tutarlı bir stratejik ortaklık geliştirmeye hazırdır. Bu, iki halkımıza da fayda sağlayacaktır."
"Çin ile temas kaçınılmaz bir konudur ve bunu takdirle karşılıyorum."
Sıradışı bir hediye
Starmer, Çin Devlet Başkanına Manchester United ile Arsenal arasında oynanan İngiltere Premier Lig maçında kullanılan futbol topu hediye etti.
Şi Cinping'in Manchester United taraftarı olduğu daha önce basına yansımıştı. Manchester United, Starmer’ın desteklediği takım olan Arsenal’i pazar günü 3-2 mağlup etmişti.