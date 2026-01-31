https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/rodriguez-venezuela-hukumeti-genel-af-yasa-tasarisini-yakinda-parlamentoya-sunacak-1103162859.html

Rodriguez: Venezuela hükümeti genel af yasa tasarısını yakında parlamentoya sunacak

Venezuela Geçici Başkanı Delcy Rodriguez, ülkede 1999 yılından bugüne kadar tutuklananları kapsayacak genel af yasası taslağının sunulacağını söyledi. 31.01.2026, Sputnik Türkiye

Venezuela Geçici Başkanı Delcy Rodriguez, Venezuela hükümetinin 1999'dan günümüze kadar olan dönemini kapsayan genel bir af yasası taslağını yasama organına sunacağını söyledi.Rodriguez, yargı ve yasama temsilcilerinin katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:Ayrıca yerel medyanın bildirdiğine göre Rodriguez, söz konusu kararın, 3 Ocak'ta ABD tarafından alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşüldüğünü belirtti.ABD'nin Venezuela'ya yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.Rodriguez, burada yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum" ifadesini kullanmıştı.

