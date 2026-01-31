https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/abd-hukumet-kapanmasinin-esigindeydi-gecici-butce-paketi-onaylandi-1103162705.html

ABD hükümet kapanmasının eşiğindeydi: Geçici bütçe paketi onaylandı

ABD Senatosu, ICE krizinin ardından hükümet kapanmasından kaçınmak için 'geçici' bütçe paketini onayladı. Yine de kısa süreli olarak kapanma bekleniyor. 31.01.2026, Sputnik Türkiye

ABD Senatosu, Savunma, Ulaştırma, Sağlık ve diğer bazı bakanlıklar ile İç Güvenlik Bakanlığına yönelik geçici bütçe paketini onayladı. Federal kurumların finansman süresinin dolmasına saatler kala yapılan oylamada paket 71’e karşı 29 oyla kabul edildi. Değişiklikler nedeniyle tasarı yeniden Temsilciler Meclisine gönderilecek, ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasına sunulacak.Kısa süreli kısmi kapanma bekleniyorTemsilciler Meclisi pazartesiye kadar toplanmayacağı için bütçe paketinin geçici bütçenin süresi dolmadan yürürlüğe girememesi nedeniyle federal hükümetin bu süreçte kısmi olarak kapalı kalması bekleniyor.Kapanmanın kısa süreli olması ve federal hizmetlerin çoğunu etkilememesi öngörülüyor.Bu sefer anlaşmazlık neydi?Minneapolis'te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında bir ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmesi ve kentteki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişinin daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulması tepkilere yol açmıştı.Bu gelişmeler üzerine Demokratlar, İç Güvenlik Bakanlığı bütçesinin paketinden ayrılmasını ve ICE biriminde reformların uygulanmasını şart koşmuştu.Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında varılan anlaşma doğrultusunda, İç Güvenlik Bakanlığı bütçesi diğer bakanlıkların bütçelerinin yer aldığı paketten çıkarılmış ve geçici bir finansman öngörülmüştü.

2026

