Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/abd-hukumet-kapanmasinin-esigindeydi-gecici-butce-paketi-onaylandi-1103162705.html
ABD hükümet kapanmasının eşiğindeydi: Geçici bütçe paketi onaylandı
ABD hükümet kapanmasının eşiğindeydi: Geçici bütçe paketi onaylandı
Sputnik Türkiye
ABD Senatosu, ICE krizinin ardından hükümet kapanmasından kaçınmak için 'geçici' bütçe paketini onayladı. Yine de kısa süreli olarak kapanma bekleniyor. 31.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-31T03:49+0300
2026-01-31T03:49+0300
dünya
abd
donald trump
abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)
abd senatosu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100917984_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_26089f4538f05cebe6dbf68d4053fa4f.jpg
ABD Senatosu, Savunma, Ulaştırma, Sağlık ve diğer bazı bakanlıklar ile İç Güvenlik Bakanlığına yönelik geçici bütçe paketini onayladı. Federal kurumların finansman süresinin dolmasına saatler kala yapılan oylamada paket 71’e karşı 29 oyla kabul edildi. Değişiklikler nedeniyle tasarı yeniden Temsilciler Meclisine gönderilecek, ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasına sunulacak.Kısa süreli kısmi kapanma bekleniyorTemsilciler Meclisi pazartesiye kadar toplanmayacağı için bütçe paketinin geçici bütçenin süresi dolmadan yürürlüğe girememesi nedeniyle federal hükümetin bu süreçte kısmi olarak kapalı kalması bekleniyor.Kapanmanın kısa süreli olması ve federal hizmetlerin çoğunu etkilememesi öngörülüyor.Bu sefer anlaşmazlık neydi?Minneapolis'te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında bir ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmesi ve kentteki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişinin daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulması tepkilere yol açmıştı.Bu gelişmeler üzerine Demokratlar, İç Güvenlik Bakanlığı bütçesinin paketinden ayrılmasını ve ICE biriminde reformların uygulanmasını şart koşmuştu.Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında varılan anlaşma doğrultusunda, İç Güvenlik Bakanlığı bütçesi diğer bakanlıkların bütçelerinin yer aldığı paketten çıkarılmış ve geçici bir finansman öngörülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/abd-israile-yaklasik-6-milyon-dolarlik-askeri-ekipman-satisini-onayladi-1103162580.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100917984_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b112b38ffe3a44fc509c0df0f022ff10.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), abd senatosu
abd, donald trump, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), abd senatosu

ABD hükümet kapanmasının eşiğindeydi: Geçici bütçe paketi onaylandı

03:49 31.01.2026
© AA / Celal GüneşABD Kongre Binası
ABD Kongre Binası - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2026
© AA / Celal Güneş
Abone ol
ABD Senatosu, ICE krizinin ardından hükümet kapanmasından kaçınmak için 'geçici' bütçe paketini onayladı. Yine de kısa süreli olarak kapanma bekleniyor.
ABD Senatosu, Savunma, Ulaştırma, Sağlık ve diğer bazı bakanlıklar ile İç Güvenlik Bakanlığına yönelik geçici bütçe paketini onayladı.
Federal kurumların finansman süresinin dolmasına saatler kala yapılan oylamada paket 71’e karşı 29 oyla kabul edildi. Değişiklikler nedeniyle tasarı yeniden Temsilciler Meclisine gönderilecek, ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasına sunulacak.

Kısa süreli kısmi kapanma bekleniyor

Temsilciler Meclisi pazartesiye kadar toplanmayacağı için bütçe paketinin geçici bütçenin süresi dolmadan yürürlüğe girememesi nedeniyle federal hükümetin bu süreçte kısmi olarak kapalı kalması bekleniyor.
Kapanmanın kısa süreli olması ve federal hizmetlerin çoğunu etkilememesi öngörülüyor.

Bu sefer anlaşmazlık neydi?

Minneapolis'te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında bir ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmesi ve kentteki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişinin daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulması tepkilere yol açmıştı.
Bu gelişmeler üzerine Demokratlar, İç Güvenlik Bakanlığı bütçesinin paketinden ayrılmasını ve ICE biriminde reformların uygulanmasını şart koşmuştu.
Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında varılan anlaşma doğrultusunda, İç Güvenlik Bakanlığı bütçesi diğer bakanlıkların bütçelerinin yer aldığı paketten çıkarılmış ve geçici bir finansman öngörülmüştü.
İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırıların sonuçları - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2026
DÜNYA
ABD İsrail'e yaklaşık 6 milyon dolarlık askeri ekipman satışını onayladı
02:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала