Küba Dışişleri Bakanı: ABD'nin politikası uluslararası barışa tehdit; acil durum ilan ediyoruz

Küba Dışişleri Bakanı: ABD’nin politikası uluslararası barışa tehdit; acil durum ilan ediyoruz

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, ABD'nin Küba'ya yönelik tutumunu "uluslararası barış ve güvenlik için olağanüstü ve sıra dışı tehdit" olarak... 31.01.2026

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Küba’ya yönelik politikasının, sadece ada için değil, uluslararası toplum için de ciddi bir tehdit haline geldiğini belirtti.Parrilla, adaya yönelik tehdidin tamamen ya da büyük ölçüde ABD’deki Küba karşıtı, neofaşist sağ güçlerden kaynaklandığını vurgulayarak, "Bu tehdidin yalnızca Küba’ya değil, tüm ülkelerin ulusal güvenliği ve dış politikasına, uluslararası barış ve güvenliğe ve nükleer çatışma olasılığı ile iklim değişikliği bağlamında tüm insanlığa” yönelik olduğunu dile getirdi.Havana yönetimi, daha önce de Washington’un yeni yaptırım ve kısıtlayıcı tedbirlerini, ülkenin ekonomisini boğmayı ve halka aşırı zor yaşam koşulları dayatmayı amaçlayan adımlar olarak tanımlamış, bu önlemlerin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve ABD yaptırımlarının açık biçimde “eksteryatoryal” nitelik taşıdığını vurgulamıştı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya petrol satan veya tedarik eden ülkelerden gelen mallara ithalat vergisi uygulamasına izin veren bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı ve ayrıca Havana'dan kaynaklandığı iddia edilen ulusal güvenlik tehdidini gerekçe göstererek ulusal acil durum ilan etmişti.

