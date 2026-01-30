https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/kubali-uzman-abdnin-kubaya-yonelik-tehditleri-uluslararasi-hukukun-ihlalidir-1103159693.html

Kübalı uzman: ABD’nin Küba’ya yönelik tehditleri uluslararası hukukun ihlalidir

Kübalı uzman: ABD’nin Küba’ya yönelik tehditleri uluslararası hukukun ihlalidir

Küba Birleşmiş Milletler Derneği (ACNU) Başkanı Norma Goicochea, ABD’nin Küba’ya yönelik tehdit söylemlerini ‘uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler... 30.01.2026, Sputnik Türkiye

Küba Birleşmiş Milletler Derneği (ACNU) Başkanı ve eski büyükelçi Norma Goicochea, ABD yönetiminin Küba’ya yönelik son tehditlerini Sputnik’e değerlendirdiği açıklamasında, bu ifadelerin tamamen uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler Şartı’na ve çok taraflı iş birliği ilkelerine aykırı olduğunu belirtti.Brüksel, Lüksemburg ve AB nezdinde Küba büyükelçisi olarak görev yapmış olan uzman, Küba toplumunun bu tehditleri ciddiye aldığını vurguladı.Goicochea, tarihte başka gerilim dönemleri de yaşandığını, özellikle 1962’deki Karayip Krizi’ni hatırlatarak, bugünkü durumun farkının ise uluslararası siyasi ortamdan kaynaklandığını söyledi. NATO’nun genişlemesi, tarafsız sayılan bazı ülkelerin ittifaka katılması ve “sağcı” eğilimlerin güçlenmesinin durumu daha da karmaşık hale getirdiğini belirtti.Goicochea’ya göre mevcut ABD yönetimi, olası askeri eylemlerin sonuçlarını hesaba katmadan “Küba’nın ezilmesinden, yok edilmesinden” söz ediyor:3 Ocak’tan bu yana, ABD istihbarat birimleri Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’i kaçırmasının ardından Washington’un Küba’ya yönelik tehditleri yoğunlaştı. Olası bir saldırı riskine karşı ada yönetimi, ülkenin savunması için askeri hazırlıkların güçlendirilmesi kararı aldı.

