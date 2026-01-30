https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/kubali-uzman-abdnin-kubaya-yonelik-tehditleri-uluslararasi-hukukun-ihlalidir-1103159693.html
Kübalı uzman: ABD’nin Küba’ya yönelik tehditleri uluslararası hukukun ihlalidir
Kübalı uzman: ABD’nin Küba’ya yönelik tehditleri uluslararası hukukun ihlalidir
Sputnik Türkiye
Küba Birleşmiş Milletler Derneği (ACNU) Başkanı Norma Goicochea, ABD’nin Küba’ya yönelik tehdit söylemlerini ‘uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler... 30.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-30T21:40+0300
2026-01-30T21:40+0300
2026-01-30T21:40+0300
dünya
küba
birleşmiş milletler (bm)
abd
brüksel
nato
ab
nicolas maduro
venezüella
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0b/1102653241_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d995ca532f24e36061784af4bfb03bae.jpg
Küba Birleşmiş Milletler Derneği (ACNU) Başkanı ve eski büyükelçi Norma Goicochea, ABD yönetiminin Küba’ya yönelik son tehditlerini Sputnik’e değerlendirdiği açıklamasında, bu ifadelerin tamamen uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler Şartı’na ve çok taraflı iş birliği ilkelerine aykırı olduğunu belirtti.Brüksel, Lüksemburg ve AB nezdinde Küba büyükelçisi olarak görev yapmış olan uzman, Küba toplumunun bu tehditleri ciddiye aldığını vurguladı.Goicochea, tarihte başka gerilim dönemleri de yaşandığını, özellikle 1962’deki Karayip Krizi’ni hatırlatarak, bugünkü durumun farkının ise uluslararası siyasi ortamdan kaynaklandığını söyledi. NATO’nun genişlemesi, tarafsız sayılan bazı ülkelerin ittifaka katılması ve “sağcı” eğilimlerin güçlenmesinin durumu daha da karmaşık hale getirdiğini belirtti.Goicochea’ya göre mevcut ABD yönetimi, olası askeri eylemlerin sonuçlarını hesaba katmadan “Küba’nın ezilmesinden, yok edilmesinden” söz ediyor:3 Ocak’tan bu yana, ABD istihbarat birimleri Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’i kaçırmasının ardından Washington’un Küba’ya yönelik tehditleri yoğunlaştı. Olası bir saldırı riskine karşı ada yönetimi, ülkenin savunması için askeri hazırlıkların güçlendirilmesi kararı aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/cinden-venezuella-ve-kuba-aciklamasi-tek-tarafli-yaptirimlara-ve-dis-mudahaleye-karsiyiz-1103156948.html
küba
abd
brüksel
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0b/1102653241_37:0:1237:900_1920x0_80_0_0_c1f633beda91dbc468f5cc948293c9f6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
küba, birleşmiş milletler (bm), abd, brüksel, nato, ab, nicolas maduro, venezüella
küba, birleşmiş milletler (bm), abd, brüksel, nato, ab, nicolas maduro, venezüella
Kübalı uzman: ABD’nin Küba’ya yönelik tehditleri uluslararası hukukun ihlalidir
Küba Birleşmiş Milletler Derneği (ACNU) Başkanı Norma Goicochea, ABD’nin Küba’ya yönelik tehdit söylemlerini ‘uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın ihlali’ olarak değerlendirdi.
Küba Birleşmiş Milletler Derneği (ACNU) Başkanı ve eski büyükelçi Norma Goicochea, ABD yönetiminin Küba’ya yönelik son tehditlerini Sputnik’e değerlendirdiği açıklamasında, bu ifadelerin tamamen uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler Şartı’na ve çok taraflı iş birliği ilkelerine aykırı olduğunu belirtti.
Adaya yönelik bu açıklamalar, uluslararası hukukun, Birleşmiş Milletler Şartı’nın ve bu yönetimin çok taraflı işbirliği ilkeleri ile yasalara saygı göstermediğinin açık kanıtıdır.
Brüksel, Lüksemburg ve AB nezdinde Küba büyükelçisi olarak görev yapmış olan uzman, Küba toplumunun bu tehditleri ciddiye aldığını vurguladı.
Bu hükümet öngörülemez. Bu yüzden hem diplomatik alanda sert bir mücadeleye hem de ülkenin her alanda savunulmasına hazır olmalıyız.
Goicochea, tarihte başka gerilim dönemleri de yaşandığını, özellikle 1962’deki Karayip Krizi’ni hatırlatarak, bugünkü durumun farkının ise uluslararası siyasi ortamdan kaynaklandığını söyledi. NATO’nun genişlemesi, tarafsız sayılan bazı ülkelerin ittifaka katılması ve “sağcı” eğilimlerin güçlenmesinin durumu daha da karmaşık hale getirdiğini belirtti.
Tüm bunlar zor bir tablo yaratıyor ama biz buna karşı durmaya hazırız. Birleşmiş Milletler Şartı’ndan ilham alan bir sivil toplumuz. Küba halkını savaştan korumak istiyoruz ve bu nedenle barış ve sürdürülebilir kalkınma için çalışıyoruz.
Goicochea’ya göre mevcut ABD yönetimi, olası askeri eylemlerin sonuçlarını hesaba katmadan “Küba’nın ezilmesinden, yok edilmesinden” söz ediyor:
Bu, milyonlarca çocuğun, gencin, yaşlının ve kadının hayatını ve güvenliğini tamamen hiçe saymaktır. Halkımız, altmış yılı aşkın süredir ekonomi, ticaret, finans ve teknoloji alanlarını kapsayan vahşi, suç niteliğinde ve yasadışı bir ablukaya maruz kalıyor.
3 Ocak’tan bu yana, ABD istihbarat birimleri Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’i kaçırmasının ardından Washington’un Küba’ya yönelik tehditleri yoğunlaştı. Olası bir saldırı riskine karşı ada yönetimi, ülkenin savunması için askeri hazırlıkların güçlendirilmesi kararı aldı.